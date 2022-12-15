Sau 0h đêm nay, THẦN TÀI ghi danh bảng vàng: 3 con giáp chuẩn bị sắm rương chất vàng, sổ đỏ đầy tay, mua vàng thỏa thích, đón lộc linh đình

Tử vi dự báo sau 0h đêm nay tài lộc bất ngờ đến với 3 con giáp có Thần Tài hậu thuẫn này, làm gì cũng dễ có tiền, may mắn hơn còn sang giàu nức tiếng.
- 10 ngày cuối tháng 12 dương lịch, THẦN TÀI gọi tên trúng lớn: 3 con giáp phát tài phát lộc, kinh doanh đại vượng, tiền nhiều như núi, giàu sang ngất ngưỡng
- Từ 22/11 đến 25/11 âm lịch: 3 con giáp vận trình đỏ thắm, tài lộc hanh thông, làm ăn hưng vượng, tiền về đầy kho
Tuổi Mùi
Tử vi báo hiệu sau 0h đêm nay, tuổi Mùi có vận tiền tài tăng vọt. Cuộc sống của con giáp này khá hơn rất nhiều, đi làm dễ nhận được thưởng lớn. Cục diện Nhị Hợp giúp người tuổi Mùi có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra mà không gặp nhiều khó khăn.
Tài lộc bùng nổ, vận may tự tìm đến cửa nên tuổi Mùi làm gì cũng thuận lợi, kiếm được nhiều tiền hơn. Vận thế của của tuổi Mùi đang đi lên. Càng về cuối năm con giáp này càng kiếm được nhiều tiền.
Tuổi Ngọ
Theo tử vi sau 0h đêm nay, vận trình tài lộc của tuổi Ngọ tăng tiến không ngừng nghỉ nhờ có cát tinh nâng đỡ, thậm chí lời lãi về tay còn vượt qua những thời điểm trước đó. Thần Tài đang đứng ở phía bạn, nếu theo nghiệp kinh doanh sẽ thấy rõ được điều đó.
Tiếp tục chăm chỉ làm việc, người làm công ăn lương sẽ có ngày làm việc suôn sẻ, phát huy tốt khả năng cuả mình mà không phải lo lắng về thu nhập. Tuy còn vướng mắc một vài khó khăn tồn đọng, nhưng bạn chớ nhụt chí vì có thể đây chính là cơ hội cho bạn tạo ra trang sách mới cho cuộc đời.
Bản mệnh cho mọi người thấy được sự nghiêm túc, tập trung toàn lực để đạt được kết quả hoàn hảo nhất, giành lấy mục tiêu đã đề ra trước đó; từ đấy được cấp trên đánh giá cao.
Tuổi Thân
Tuổi Thân được tận hưởng khoảng thời gian sau 0h đêm nay với nhiều điều thuận lợi. Nhờ xây dựng được mối quan hệ rộng rãi, tốt đẹp mà con giáp này làm gì cũng thuận lợi, được mọi người ủng hộ.
Trên phương diện sự nghiệp, tuổi Thân nhận được sự giúp đỡ của Tam Hội nên có khả năng gặp được quý nhân dẫn được chỉ lối.
Trong lĩnh vực tiền bạc, con giáp này có thể làm quen với những đối tác, khách hàng đầy triển vọng. Hai bên hợp tác ăn ý, mang đến nhiều lợi ích cho công việc, thu về khoản lợi nhuận đáng mong chờ.
Tuổi Thân cũng đón nhận đào hoa rực rỡ. Bản mệnh có nhiều cát tinh chủ về đào hoa chiếu mệnh nên nhân duyên tốt đẹp.
Thông tin mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.