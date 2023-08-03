Sau 00h00 ngày 4/8, các con giáp này không cần đi đường vòng để tiến lên hàng ngũ giàu có, cuộc sống ngày càng vui vẻ, viên mãn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió

Tâm linh - Tử vi 03/08/2023 15:17

3 tuổi Hợi này biết phát huy hết sở trường và tận dụng các cơ hội để thành công, mang lại lợi nhuận cao. Sau 00h00 ngày 4/8, cuộc sống của 3 con giáp tuổi này trở nên suôn sẻ hơn, thuận lợi vô cùng.

Tuổi Tuất 

Sau 00h00 ngày 4/8, các con giáp này không cần đi đường vòng để tiến lên hàng ngũ giàu có, cuộc sống ngày càng vui vẻ, viên mãn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuất là con giáp độc lập, đổi mới và có những cách suy nghĩ và hiểu biết độc đáo. Họ theo đuổi tự do và công lý, đồng thời đam mê các vấn đề xã hội và hoạt động nhân đạo.

Sau 00h00 ngày 4/8, họ có cơ hội được cấp trên và đồng nghiệp công nhận, được hỗ trợ và giúp đỡ nhiều hơn, có cơ hội được thăng chức hoặc đi công tác xa.

Về tình duyên, những con giáp độc thân có cơ hội gặp được người mình thích và bắt đầu quên người cũ.

Về tài vận, những Tuất sẽ nhận được sự hỗ trợ và giúp đỡ từ quý nhân, tài sản của họ dự kiến ​​​​sẽ tăng lên đều đặn.

 

Bạn có thể theo đuổi ước mơ và mục tiêu của mình nhiều hơn và dũng cảm tiến về phía trước. Đồng thời, nhắc nhở bạn cũng phải quan tâm đến sức khỏe của bản thân và duy trì thói quen sinh hoạt tốt, đồng thời chia sẻ khoảng thời gian tuyệt vời này với gia đình và bạn bè.

 

Tuổi Thìn 

Sau 00h00 ngày 4/8 công việc của Thìn được Chính Tài nâng đỡ nên làm ăn cũng gọi là có lời, không phải lo ế ẩm. Muốn sống nhàn cũng dễ, nhưng mà nghèo, thế thôi! Vì thế nên Thìn luôn cày cuốc cật lực kể cả ngày nghỉ để sau này có công việc ổn thỏa, không phải lo về kinh tế.

Thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính, các bạn có tiền cũng nhờ kinh nghiệm lâu năm mà ra, cứ mạnh dạn đi làm thêm nhé vì thần Tài sẽ không phụ lòng bạn. Tiền thì kiếm bao nhiêu cho đủ nhưng nếu như biết cố gắng tích tiểu thành đại thì cũng hơn khối người.

Gia đình của Thìn tránh được những xui rủi sắp ập đến. Con giáp này có tính thương người, hay động lòng nên rất có phước, hay được người khác quý mến. Bạn biết cân bằng cảm xúc của bản thân vì biết bốc đồng chỉ thiệt thân.

Tuổi Hợi 

Sau 00h00 ngày 4/8, các con giáp này không cần đi đường vòng để tiến lên hàng ngũ giàu có, cuộc sống ngày càng vui vẻ, viên mãn, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Theo tử vi 12 con giáp năm 2023, người tuổi Hợi không chỉ cẩn thận mà còn là người may mắn. Họ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống, sự nghiệp tiến triển thuận lợi.

Trong nhiều tình huống, con giáp này đều có thể nhìn thấu vấn đề, hiểu rõ cách làm việc để đem lại hiệu quả cao nhất.

Người tuổi Hợi biết phát huy hết sở trường và tận dụng các cơ hội để thành công, mang lại lợi nhuận cao. Vào cuối mùa hè này, Sau 00h00 ngày 4/8, cuộc sống của con giáp tuổi Hợi trở nên suôn sẻ hơn.

Người tuổi Hợi sẽ trải qua khoảng thời gian thú vị, có nhiều cơ hội nâng cao chất lượng cuộc sống. Họ thực sự có thể kiếm được nhiều tiền và tích lũy được không ít của cải.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ khóa:   bói vui 3 con giáp bói vui 12 con giáp tâm linh

TIN MỚI NHẤT

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Phản ứng bất ngờ của con gái ngày mẹ tái hôn và quyết định hủy bỏ hôn lễ

Tâm sự Eva 36 phút trước
Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Hành trình giúp chồng nhận ra bản chất của người thứ ba để cứu vãn hôn nhân

Ngoại tình 51 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 6 phút trước
Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Sự thật sau lời tuyên bố mang thai của người nhân tình khiến người chồng hối hận

Tâm sự gia đình 1 giờ 6 phút trước
Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Sau cú va chạm trực diện, xe tải lật nghiêng văng ra khỏi đường

Video 1 giờ 21 phút trước
Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Phản ứng của người mẹ khi thấy con gái bị nhà chồng đối xử tệ trong lễ cưới

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Khinh thông gia quê nhà lên chơi, mẹ chồng nhận cái kết "ngã ngửa" sau câu nói của mẹ tôi

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước
Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Phát hiện người giao hàng rơi xuống hố sâu, người dân gần đó đã chạy đến giúp đỡ và kéo ra ngoài

Video 2 giờ 21 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Giá vàng hôm nay, ngày 22/9/2026: Thế giới sát 4.350 USD/ounce, trong nước biến động bất ngờ

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 22/9/2026, 3 con giáp lộc lá đầy nhà, ưu tú vượt trội, vận trình hoàn mỹ, đại sự tất thành

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 23/9/2026, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, định mệnh an bài, 3 con giáp vận trình hanh thuận như 'cá chép hóa rồng', giàu có lên bất chấp, số đỏ chót như son

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Sau ngày 23/9/2026, 3 con giáp bứt phá thành công khiến thiên hạ ‘trầm trồ’, thăng quan tiến chức, tiền bạc đầy túi, đổi đời trong chớp mắt

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Đúng ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, 3 con giáp bùng nổ tài lộc, công việc vượng phát, của cải 'tự nhiên lăn vào nhà'

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Qua đêm nay, 3 con giáp chính thức thoát nghèo, tha hồ hốt bạc, sự nghiệp vượng đường thăng tiến, tiền về đầy túi

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 23/9/2026, may mắn ghé thăm, 3 con giáp chính thức thoát khổ, tiền bạc cứ thể chảy vào két, thong thả 'ngồi mát ăn bát vàng'