SAO XẤU án ngữ, hôm nay 3/8, 3 con giáp thị phi bủa vây, dễ sa chân vào MƯU HÈN KẾ BẨN của kẻ tiểu nhân, cẩn thận mất trắng chỉ trong phút chốc

Tử vi ngày mới của 12 con giáp nói rằng thứ Năm ngày 3/8/2023 hôm nay, tuổi Tý dễ vướng phải những phi vụ tranh chấp với đồng nghiệp. Dù có muốn bảo vệ ý kiến của mình đến đâu, bản mệnh cũng cần chú ý chớ hành động nông nổi, gây ấn tượng xấu với người khác.

Trên phương diện tình cảm, mối quan hệ giữa con giáp này và gia đình cũng không được hài hòa. Bản mệnh cần hạ cái tôi của mình xuống để xuống nước làm lành với nửa kia, đừng để vợ chồng ngày một xa cách.

Người làm lãnh đạo cần phải học cách lắng nghe người dưới nhiều hơn, chớ nên khăng khăng với các quyết định của mình. Quan điểm của bản mệnh có lúc chưa toàn diện, nên đánh giá vấn đề trên nhiều phương diện hơn.

Tuổi Hợi

Ngày hôm nay, Tương xung xuất hiện được xem như là lời cảnh báo cho những ai chủ quan, tuổi Hợi đừng tự nghĩ rằng mình giỏi và tin rằng mình luôn đúng. Hãy đón nhận những lời phê bình của người khác với thái độ tích cực nhé.

Ảnh minh họa: Internet

Kiếp Tài nhắc nhở tuổi Hợi cẩn thận hơn trong việc điều khiển giao thông. Nhất là khi bạn đang nóng vội, căng thẳng thì không nên là người cầm lái, dễ gây ra rắc rối không đáng có.

Hỏa - Thủy xung khắc cũng có thể là nguyên nhân gây ra rắc rối về tiền bạc. Bạn nên tìm cách giải quyết mọi việc ổn thỏa trước khi có một rắc rối mới có thể xảy ra.

Tuổi Mão

Ngày 03/08/2023, vận trình của tuổi Mão không khả quan, bản mệnh càng lo lắng thì người ta càng dễ hành động vội vàng, hấp tấp và cuối cùng mắc phải sai sót trong khi đáng lẽ có thể hoàn thành mọi việc tốt hơn thế. Tuổi Mão có thể sẽ phải hối hận vì thành quả trong tay bỗng tan thành mây khói.

Ảnh minh họa: Internet

Trong chuyện tình cảm, hôm nay tuổi Mão có thể sẽ cảm thấy buồn bã trong lòng về chuyện tình cảm. Bạn vẫn ước mơ về nửa kia của mình, nhưng tới khi có một người cùng chung bước rồi thì lại nhận ra mọi chuyện chẳng giống như mình nghĩ.

Về sức khỏe, tuổi Mão cảm thấy không được tốt cho lắm. Các bệnh về xương khớp đang khiến bạn lo lắng. Về chế độ dinh dưỡng hàng ngày bản mệnh nên bổ sung vitamin D vào chế độ ăn uống hàng ngày bởi vitamin có hiệu quả cho xương hơn là dùng sữa.

(*) Thông tin trong bài mang tính chất chiêm nghiệm, tham khảo.