Quý nhân soi sáng dẫn đường cho 3 con giáp tiến tới thành công vào 0h ngày 12/5: May mắn tột đỉnh, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà 

Tâm linh - Tử vi 11/05/2023 10:15

Theo tử vi, bắt đầu từ khoảng thời gian này những người thuộc 3 con giáp này có cơ hội gặp được quý nhân nên cần chủ động và nắm bắt thật tốt cơ hội.

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ rất giàu tình cảm, thông minh và có năng lực. Họ vốn rất nhạy bén và đặc biệt có sự nhạy cảm với tiền bạc. Người tuổi này không thích dựa dẫm, sẽ đi lên bằng chính khả năng của mình, dùng sức lực của bản thân để kiếm tiền, làm việc chăm chỉ để có thể đạt được sự giàu có. Nhìn chung, với những nỗ lực không ngừng, sự nghiệp của họ sẽ sớm có bước tiến lớn.

Theo tử vi, trong thời điểm này, vận trình của những người tuổi Tỵ sẽ càng ngày càng vượng. Họ được phúc khí chiếu mạng nên việc thu hút tiền của trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Không những vậy, sự nghiệp cũng thêm phần hanh thông, những chú Rắn dễ mở ra được.

Quý nhân soi sáng dẫn đường cho 3 con giáp tiến tới thành công vào 0h ngày 12/5: May mắn tột đỉnh, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà  - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ là con giáp lâng lâng hạnh phúc vào thời điểm này, và đó là những cảm xúc tuyệt vời của những người mới yêu. Bạn hãy tận hưởng trọn vẹn hạnh phúc của mình đang có đi nhé.

Xem tử vi vào thời điểm này tình cảm vợ chồng của bản mệnh trở nên tốt đẹp hơn bao giờ hết khi hai người thấu hiểu, chia sẻ. Dù có cùng nhau trải qua khó khăn nhưng bạn và người ấy dành cho nhau sự tin tưởng cần thiết. Hôm nay, nhờ mọi khía cạnh khác đã ổn thỏa nên vận trình tài lộc của người tuổi Ngọ có cơ hội để tiến triển. Hơn nữa, qua những sóng gió trước đây, Ngọ đã thật sự trưởng thành và có nhiều kinh nghiệm.

Quý nhân soi sáng dẫn đường cho 3 con giáp tiến tới thành công vào 0h ngày 12/5: May mắn tột đỉnh, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà  - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Sửu mang tính cách ổn định, giản dị, không thích khoe khoang. Trong cuộc sống, họ sẵn sàng giúp đỡ người khác mà chẳng cần bất cứ sự đền đáp nào. Con giáp này chan hòa, gần gũi với mọi người. Trong công việc, họ khá an phận, thích làm công việc ổn định trong thời gian dài. Con giáp này tuy không tài năng xuất chúng nhưng lại là người chăm chỉ, không ngừng học hỏi để khẳng định bản thân. Người tuổi Sửu sống chân thành và rất được lòng mọi người.

Quý nhân soi sáng dẫn đường cho 3 con giáp tiến tới thành công vào 0h ngày 12/5: May mắn tột đỉnh, công danh lên phơi phới, tha hồ sắm xe mua nhà  - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Có lẽ bởi vậy nên con giáp này đa phần đều vượng vận quý nhân. Trong cuộc sống, tuy gặp khó khăn nhưng họ đều nhận được sự giúp đỡ của người thân và bạn bè. Thêm một chút may mắn, con giáp này biến rủi thành may, ngày càng vững vàng trong sự nghiệp. Người tuổi này được trời phú cho sức khỏe dồi dào, hậu vận sống trường thọ.

*Bài viết mang tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

3 con giáp làm nên nghiệp lớn, công lao bỏ ra được đền đáp xứng đáng vào 2 ngày 12/5 và 13/5: Phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết

3 con giáp làm nên nghiệp lớn, công lao bỏ ra được đền đáp xứng đáng vào 2 ngày 12/5 và 13/5: Phú quý hơn người, của tiêu chẳng hết

Dần, Tý và Mão là 3 con giáp có cơ hội chuyển mình đổi đời vào 2 ngày sắp tới. Họ chuẩn bị đón nhận những niềm vui bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Tu vi ngay 12/5 tu vi bói vui

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 5 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 5 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 35 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 58 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 5 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 19 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 20 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ