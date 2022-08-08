Qua đêm nay, Thần Tài nhoẻn miệng cười, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ

Tâm linh - Tử vi 08/08/2022 21:45

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây được chính thức hết hạn tam tai, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ qua đêm nay.

Tuổi Dần

Qua đêm nay, người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố. Bản mệnh có thể phát tài nhanh chóng nhờ nghề tay trái của mình hoặc nhận thành quả xứng đáng với công sức lao động suốt bấy lâu. Thậm chí, một số người còn có cơ may phát tài nhờ những trò may rủi.

Tình cảm của con giáp may mắn này và nửa kia cũng rất đáng ngưỡng mộ. Nhiều khi hai người có thể đoán được suy nghĩ và cảm nhận của nhau mà không cần đối phương phải cất lời. Để có thể được như vậy là nhờ 2 người luôn không ngừng trò chuyện và đặt mình vào vị trí của người kia.

Qua đêm nay, Thần Tài nhoẻn miệng cười, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 1
Qua đêm nay, người tuổi Dần sẽ xuất hiện nhiều dấu hiệu may mắn nhờ có Thiên Tài chiếu cố - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ qia đêm nay. Bạn chỉ cần làm việc chăm chỉ, hết mình thì bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đề ra, thậm chí thành quả mà bạn gặt hái được còn vượt xa mong đợi.

Bên cạnh đó, các mối quan hệ xã giao của con giáp này phát triển hài hòa. Càng may mắn hơn, bạn có cơ hội gặp được quý nhân. Vậy nên, bạn hãy lắng nghe lời khuyên của quý nhân, bạn sẽ tìm ra con đường phát triển thích hợp cho mình.

Qua đêm nay, Thần Tài nhoẻn miệng cười, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 2
Công việc của người tuổi Ngọ sẽ tiến triển vô cùng thuận lợi nhờ có Tam Hội nâng đỡ qia đêm nay - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình. Trong cuộc sống, bạn luôn hăng hái giúp đỡ tất cả mọi người, song không phải ai cũng biết ơn và báo đáp lòng tốt của bạn, thậm chí những kẻ tiểu nhân còn sẵn sàng nhân cơ hội đó để gây tổn hại cho bạn. Vì vậy, tốt nhất bạn nên có lòng đề phòng với mọi người.

Về chuyện tình cảm, người còn độc thân trở nên cực kỳ đào hoa. Bạn dễ dàng tạo ấn tượng tốt đẹp với người khác phái nhờ những tính cách hiền hòa, cởi mở. Nếu còn độc thân, con giáp này nên dành cơ hội cho những người thực lòng với mình.

Qua đêm nay, Thần Tài nhoẻn miệng cười, 3 con giáp chính thức hết hạn tam tai, tài khoản 'ting ting' liên hồi, sự nghiệp sẽ có quý nhân phù trợ - Ảnh 3
Người tuổi Dậu vốn có tính cách cởi mở và tư tưởng phóng khoáng sẽ tìm được cơ hội để phát huy điểm mạnh của mình - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Trúng số độc đắc vào đúng 9 giờ sáng ngày mai (9/8), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, công danh phát đạt ngoạn mục, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Trúng số độc đắc vào đúng 9 giờ sáng ngày mai (9/8), 3 con giáp rủng rỉnh tiền tiêu, công danh phát đạt ngoạn mục, nhà lầu xe sang chờ sẵn

Tử vi 12 con giáp dự đoán 3 con giáp may mắn dưới đây rủng rỉnh tiền tiêu, công danh phát đạt ngoạn mục, nhà lầu xe sang chờ sẵn vào đúng 9 giờ ngày 9/8/2022.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn con giáp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Nỗi phiền toái vì tiếng động lúc nửa đêm của chị hàng xóm và cuộc chạm mặt khiến tôi chết sững

Ngoại tình 1 giờ 12 phút trước
Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Sự thật đằng sau lời thông báo lúc 12 giờ đêm khiến người vợ rời đi

Tâm sự gia đình 1 giờ 42 phút trước
Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Màn náo loạn giữa đêm của gia đình hàng xóm và hành động can thiệp bất ngờ của người đàn ông nhà bên

Tâm sự 2 giờ 12 phút trước
Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Sự cố ngay đêm tân hôn và thái độ khó hiểu từ phía gia đình chồng

Tâm sự Eva 2 giờ 42 phút trước
Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Nỗi bàng hoàng khi nhân tình qua đời bỏ lại con nhỏ và phản ứng không ngờ của người vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 8 phút trước
Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Lý do đằng sau hành động tìm về xin gặp con của người chồng cũ

Tâm sự Eva 3 giờ 42 phút trước
Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Câu chuyện dở khóc dở cười của người chồng trong suốt thai kỳ của vợ vì một sơ suất nhỏ

Tâm sự gia đình 4 giờ 42 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 57 phút trước
Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Phản ứng của mẹ chồng khi biết lý do thật sự đằng sau kết quả xét nghiệm ADN của cháu

Tâm sự 5 giờ 42 phút trước
Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Nỗi ân hận tột cùng của người vợ ngày nhận ra mục đích thật sự đằng sau khoản tiền riêng của chồng

Tâm sự 6 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi Chủ Nhật 4/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi sự nghiệp vượng phát, tiền tài tràn vào nhà, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 3/10/2026, 3 con giáp đổi vận giàu sang, số ‘ngậm thìa vàng’ công dαnh sự nghiệp thuận lợi, cả đời sống tгong nhung lụa

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp THẦN TÀI gõ cửa, đón nhận tài lộc, phước lành dồi dào, tiền tài như biển cả, tình duyên thêm bền chặt

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Trúng số độc đắc đúng ngày 4/10/2026, 3 con giáp túi tiền nặng trịch, sự nghiệp thăng tiến như 'ngựa phi mã', cuộc sống vạn điều suôn sẻ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Đúng 16h30 ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp như 'chuột sa hũ nếp', tiền tài viên mãn, sự nghiệp gặt hái thành quả xứng đáng

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Kể từ ngày mai, Chủ Nhật 4/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Thần Tài chiếu cố sau ngày 3/10/2026, 3 con giáp tài lộc bung cửa, trúng số giàu to, vận may ập đến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tử vi 2 ngày cuối tuần, 3 con giáp ra ngõ gặp Quý Nhân, đường đời rộng mở, làm ăn phát đạt, sự nghiệp thăng tiến không ngừng