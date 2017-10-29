Mặc nhưng xui xẻo khó khăn của năm 2017, chỉ cần bước sang năm 2018 vận may công về công danh, sự nghiệp, tài lộc sẽ tự tìm đến những con giáp sau. Tuy giàu sang, phú quý nhưng những con giáp nữ sau lại giản dị, chân thành nên khó ai biết họ chính là đại gia ngầm.

Dù vẻ ngoài giản đơn, không thích hơn thua với ai nhưng Thìn lại là con giáp thông minh, biết tính toán làm ăn nên họ thường thành công khi còn khá trẻ. Phụ nữ tuổi Thìn không bao giờ chi tiêu mất kiểm soát, họ luôn biết cách đầu tư đúng lĩnh vực, đúng thời điểm cốt để mang lại khoản lợi nhuận cao nhất.

Sang năm 2018 vận tài lộc của Thìn càng thêm vượng, họ có nhiều cơ hội thăng tiến trong công việc, thu nhập cải thiện rõ rệt. Dù giàu có, thành công nhưng Thìn luôn khiêm tốn, gần gũi nên rất được lòng những người xung quanh. Đàn ông lấy được vợ tuổi Thìn cơ đồ càng rạng rỡ, sự nghiệp phất lên như diều gặp gió.

Tuổi Tỵ

Thông minh, nhanh nhẹn và có chí tiến thủ nên Tỵ có thể kiếm tiền một cách dễ dàng, không ngoa khi nói phụ nữ tuổi này muốn nghèo cũng không được.

Dù vận số rất tốt, được thần tài nâng đỡ nhưng Tỵ không ỷ lại mà luôn cố gắng hết mình cho công việc. Phụ nữ tuổi này không bao giờ dựa dẫm đàn ông, càng không bao giò muốn được chồng nuôi. Thuở độc thân nàng tự lập một thì sau kết hôn nàng bản lĩnh mười. Vợ tuổi Tỵ không bao giờ thích khoe mẽ chuyện tiền bạc, họ càng ghét ai ỷ giàu có mà xấc láo với người khác.

Tuổi Hợi

Hợi là con giáp vượng phu ích tử, một lòng vì chồng vì con mà đôi khi quên mát việc chăm sóc cho chính mình. Năm 2017 dù gặp khá nhiều tai ương, nhưng Hợi hãy yên tâm chỉ cần bước sang năm 2018 mọi việc sẽ trôi chảy, hanh thông đến bất ngờ.

Nếu gặp khác mắc hay bất cập điều gì, Hợi đừng vội buông tay bởi sẽ có quý nhân xuất hiện giúp đỡ bạn hết lòng. Vì sống nhân đức, biết cách cư xử nên hậu vận của Hợi rất tốt, càng già lại càng giàu sang sung sướng.

Tuổi Tý

Phụ nữ tuổi Tý nhanh nhẹn, hoạt bát và rất khéo léo trong giao tiếp. Chính nhờ khôn khéo nên năm 2018 họ gặp khá nhiều vận may tiền bạc, cơ hội thăng tiến trải dài phía trước. Nếu biết cách làm ăn, không lâu sau con giáp này sẽ tự làm đại gia, sống an nhàn, hạnh phúc.

Thành công, giàu có nhưng Tý đừng quá tham công tiếc việc mà lơ là chăm sóc sức khỏe. Hãy giữ cho bản thân luôn khỏe mạnh, bình an để chào đón vận may tiếp nối.

Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.