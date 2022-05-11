Mỗi người sẽ có những nét riêng trên khuôn mặt và hình thể. Các bộ phận thể hiện một phần tướng số của một người. Nhân tướng học cho rằng, những bộ phận ấy phần nào sẽ nói lên số phận của một người.

Bên cạnh đó, nếu như kèm thêm sống mũi cao thì lại càng giàu có hơn, họ đích thị là một chuyên gia quản lý tài sản, người có thể kiếm tiền và tiết kiệm cùng lúc, càng về lâu về dài càng thăng hoa không ai sánh bằng. Đặc biệt, nếu những người này làm ăn kinh doanh thì của cải về sau tiêu không hết, năm này qua tháng nọ, tiền càng đẻ ra tiền.

Trong nhân tướng học, những người sở hữu lỗ mũi to hoặc rộng thường được cho là hào phóng và ít có khả năng tiết kiệm tiền hơn, nhưng không phải lúc nào cũng vậy. Trên thực tế, những người sở hữu tướng mũi này cực kỳ thông minh. Chỉ cần mũi và lỗ mũi cân đối thì dù lỗ mũi to vẫn giữ được tiền của.

Cằm to

Ảnh minh họa: Internet

Nghĩ cũng lạ, nhiều người phụ nữ cứ đua đòi, bắt chước người khác đi gọt cằm cho nhỏ lại vì cho rằng đó là đẹp. Làm tốn biết bao nhiêu tiền của, mà cơ thể cũng chịu đau đớn.

Trong khi theo tướng số, người cằm to trông rất phúc hậu, chính vì vậy được nhiều người yêu thương. Vậy nên, khi gặp khó khăn trong công việc hay cuộc sống đều có người giúp đỡ, nhanh chóng vượt qua.

Có câu dùng để mô tả về họ như: “Phong hạm trọng di, vượng phu hưng gia” nghĩa là cằm đầy đặn, hơn nữa còn có 2 cằm là tướng mạo vượng phu. Cưới được người như vậy về làm vợ, người đàn ông sẽ vô cùng hạnh phúc. Bởi vì, họ mang trong mình tiêu chuẩn của người vợ hiền, biết săn sóc người thân, hơn nữa rộng lượng không chấp nhặt, ôn hòa đôn hậu, là người có thể bầu bạn đến già.

Mông to tròn

Ảnh minh họa: Internet

Người ta thường nói phụ nữ mông to là người giàu đường con cái. Trong khi đó, nhân tướng học chỉ ra rằng vòng 3 đầy đặn là biểu hiện của phụ nữ có số vận tốt. Cuộc đời của họ không phải lo lắng quá nhiều về mặt tiền bạc, đã giỏi kiếm tiền lại còn chăm dành dụm thì cả đời không sợ nghèo đói. Về mặt tính cách, họ là người kỹ tính, đầy kiên nhẫn nên chỉ cần không ngừng nỗ lực thì sự nghiệp sẽ hanh thông, đường tài vận không ngừng rộng mở.

Nếu sở hữu vòng 3 đầy đặn, cân xứng với cơ thể của mình thì đấy chính là nét tướng của người phụ nữ có số vượng phu. Họ cư xử khôn khéo, thông minh và biết cách gầy dựng những mối quan hệ tốt đẹp cho mình. Sự nghiệp của họ sẽ thăng tiến nhanh chóng, muốn nghèo cũng chẳng được. Không chỉ may mắn, kiếm tiền dễ như trở bàn tay mà còn mang lại phúc phần cho chồng con, cùng chồng quán xuyến cơ ngơi, nuôi dạy con cái nên người.

4 thứ nhỏ

Miệng nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Về mặt thẩm mỹ, người có khuôn miệng bé sẽ khiến gương mặt thanh tú hơn, toát nên được nét đẹp nhẹ nhàng. Theo nhân tướng học, người miệng nhỏ thường được đánh giá là người thông minh, sáng dạ, cử xử khôn khéo.

Phụ nữ miệng nhỏ, môi mỏng là những người có số hưởng. Cuộc sống vô cùng thuận lợi và họ là những người theo đuổi chủ nghĩa hoàn hảo. Họ luôn phát triển bản thân để gặt hái được những thành quả tốt trong cuộc sống. Về tính cách thì những người phụ nữ miệng bé, sống thấu tình đạt lý, biết cách cư xử khôn khéo.

Người phụ nữ miệng nhỏ trong đời sống hôn nhân cũng vô cùng viên mãn. Dù trước có bất kỳ những khó khăn gì, nhưng vì sự khéo léo thông minh nên cô ấy có thể giải quyết, gỡ rối mọi chuyện. Họ biết cách quản lý chi tiêu tiền bạc nên người chồng vô cùng yên tâm.

Eo nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Eo cùng với mông là vị trí biểu hiện khả năng sinh nở của người phụ nữ. Người có eo thon, mông nở thì việc sinh con đẻ cái cũng sẽ trở nên thuận lợi và dễ dàng hơn. Ngoài ra theo nhân tướng học, những người này luôn bén cách vun vén, chăm lo cho hạnh phúc gia đình. Họ luôn cảm thông, chia sẻ và chẳng bao giờ để người đàn ông của mình gánh vác hết thẩy mọi khó khăn.

Ai cưới được cô vợ eo thon thì càng có tuổi lại càng thành công, thậm chí là vượt ngoài mong đợi. Phải nói đàn ông nào lấy được người này là tu mấy kiếp vì được sống trong cảnh giàu sang, sung sướng.

Ngực nhỏ

Ảnh minh họa: Internet

Vòng 1 căng tròn, đầy đặn là mong ước của phần lớn các chị em. Thế nhưng, ít ai biết rằng, phụ nữ có vòng 1 nhỏ mới thật sự là người mang nhiều phúc khí. Không chỉ mang lại may mắn cho bản thân họ mà còn “vượng phu”, giúp chồng thăng quan tiến chức dễ dàng hơn. Chưa kể, ngực nhỏ khi “lên đồ” sẽ giúp các chị em trông sang trọng, quý phái hơn.

Bàn chân nhỏ

Phụ nữ có bàn chân nhỏ được hưởng phước từ lúc ra đời. Có quý nhân ở bên phù trợ nên họ luôn dễ dàng vượt qua được mọi khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Thành công đạt được ngày một nhiều, tiền bạc trong túi thoải mái tiêu.

Phần gót chân cũng đặc biệt được chú ý. Nếu gót càng hồng hào, mịn màng thì chứng tỏ phúc lộc càng nhiều, mọi sự sắp làm đều “đầu xuôi đuôi lọt”. Không chỉ bản thân mà cả chồng và con cháu về sau cũng sẽ được nhờ.

* Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm