5 việc cần làm vào đại lễ Phật Đản rằm tháng 4 để gia đình an lành, may mắn, vạn sự hanh thông công danh tấn tài, phất lên như diều gặp gió

Sau đây là 5 việc cần làm trong ngày lễ Phật Đản để mang lại may mắn, tài lộc.

Đại lễ Phật Đản là một trong những lễ hội văn hóa, tâm linh lớn của Phật tử. Đây là ngày kỷ niệm ngày Đức Phật Thích Ca Mâu Ni được sinh ra ở thế kỷ thứ VII trước công nguyên trong hình hài của một nhân vật lịch sử. Chính vì vậy, ngày rằm tháng 4 hàng năm được xem là ngày lễ lớn và mang yếu tâm linh huyền bí của nhiều người.

Khi đi lễ chùa, mọi người chú ý không sắm lễ mặn, ăn mặc nghiêm trang, kin đáo. Quan trọng nhất, phải có thái độ thành tâm, bình thản, mong cầu ơn trên ban phước lành, sức khỏe cho bản thân và gia đình...

Đến chùa thắp hương để mong cầu bình an, sức khỏe cho gia đình và bản thân. Ảnh minh họa: Internet

Với các Phật tử, ngày lễ Phật Đản chính là dịp để thể hiện lòng tôn kính, hân hoan đối với sự xuất hiện của đáng Giác Ngộ - Đức Phật Thích Ca. Do đó vào ngày này khuyến khích các gia chủ nên phát tâm ăn chay niệm Phật để sám hối, hưởng phúc khí từ Đức Phật tối cao.

Hơn nữa, ngày rằm cũng là ngày có trường khí biến động mạnh mẽ vậy nên ăn chay niệm Phật cũng là cách gia chủ giữ cho mình thân tâm thanh tịnh, không bị xáo động trước mọi sự việc bất thường.

Vệ sinh nhà cửa, lau bàn thờ sạch sẽ

Bàn thờ Phật phải được lau dọn, tươm tất và trang trí thật đẹp. Khi làm vệ sinh, nếu có bài vị của thần Phật thì lau trước, sau đó mới lau bài vị của tổ tiên. Gia chủ không nên lau bài vị của tổ tiên trước vì làm ngược lại sẽ là bất kính, mạo phạm với thần Phật.

Gia chủ cũng lưu ý, khi lau rửa bài vị của tổ tiên thì nên dùng nước ấm, không nên dùng nước lạnh.

Đồng thời, vệ sinh nhà cửa như lột rửa đi những dơ bẩn, xấu xa, giúp con người thanh thản, an tâm hơn.

Không được sát sinh

Trong ngày rằm, mọi người tránh sát sinh. Ảnh minh họa: Internet

Vào ngày lễ Phật Đản diễn ra, các Phật tử theo lời Phật dạy, không sát sinh, mọi người đều ăn chay. Các Phật tử cũng có các hoạt động tự phát như thả chim, thả cá phóng sinh, tạo niêm vui và hiến dâng sự sống cho muôn loài.

Tất cả các hoạt động đều được diễn ra trong không khí thành kính, tuân theo lời Phật tổ chức khiêm nhường, không gây tốn kém, không phung phí, sống sao cho tốt đời đẹp đạo, hướng con người ta tới Chân-Thiện-Mỹ với tấm lòng từ bi hỷ xả.

Mỗi người nên bớt đi cái đố kỵ, kiêu căng, sân hận, ích kỷ, sống tha thứ và chan hòa hơn với mọi người, cùng nhau hưởng bình an, hạnh phúc.

Làm việc thiện nguyện

Không chỉ trong ngày Lễ Phật Đản mà bình thường, các Phật tử cũng nên làm nhiều việc thiện, giúp đỡ những mảnh đời khó khăn hơn mình.

Mùa Phật đản là dịp nhiều người phát tâm làm việc thiện, không chỉ giúp người khác mà còn giúp bản thân được thanh thản, nhẹ nhõm. dù chỉ là những việc nhỏ nhất.

Tấm lòng thiện nguyện này sẽ làm ấm áp hơn với người cho, người nhận để ai cũng thấy được an vui…

Vào ngày Phật Đản, theo lời khuyên của nhà Phật, ta hãy sống trọn vẹn, ý nghĩa và yêu thương mọi người xung quanh. Bởi cuộc sống tốt đẹp, tâm hồn đạo đức là món quà ý nghĩa nhất để tặng cho cuộc đời và thể hiện lòng biết ơn đối với Đức Phật.

Giờ tốt thắp hương

Người xưa cho rằng vào ngày này mặt trăng mặt trời nhìn rõ nhau, thấu suốt nhau, soi chiếu vào mọi tâm hồn. Con người trở nên sáng suốt trong sạch, đẩy lùi được mọi đen tối vẩn đục trong lòng.

Nhờ sự thông suốt của mặt trăng, mặt trời, nên thần thánh và tổ tiên ông bà sẽ thông thương với con người, chứng giám cho mọi lòng thành cầu nguyện.

Do đó khi cúng rằm, ngoài việc sửa soạn lễ vật chu tất, gia chủ cần lên hướng đúng giờ đẹp để sợi dây kết nối âm dương được linh ứng, mọi kêu cầu đến được với thần linh gia tiên.

Cụ thể vào ngày rằm tháng 4 âm lịch có 2 khung giờ linh nghiệm nhất để các gia chủ thắp hương cầu khấn, đó là giờ Tỵ (9-11h); giờ Thân (15-17h).