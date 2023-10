Những cung hoàng đạo bị tiểu nhân ngáng đường, gặp nhiều chuyện xui xẻo trong tuần này (9/5-15/5), cần cẩn trọng để tránh hao hụt tiền tài

Có vẻ như trong tuần này (9/5-15/5), Bạch Dương không gặp may mắn lắm trong chuyện tài chính, mặc dù từ trước đến nay Bạch Dương luôn là kẻ gặp may mắn trong chuyện tiền bạc. Tuy nhiên, Bạch Dương sẽ không xui xẻo đến mức phải cạn kiệt "nguồn tài nguyên" nếu có thể tránh được những ham muốn không đáng có, tiết kiệm tiền, hãy chi tiêu một cách khôn ngoan. Trong tuần này, Bạch Dương cần phải tích cực kiếm tiền, đừng nên đầu tư lâu dài vào những gì không đáng, nên nhớ tài chính của bạn năm nay không quá tốt đâu nhé.

Gia đình kém hòa hợp, các thành viên không ngừng gây mâu thuẫn với nhau, chòm sao này muốn có được sự bình an nơi tổ ấm gia đình cũng không được. Bạn không chịu đứng ra làm cầu nối mà chỉ than vãn rồi bỏ đi.

Sự cả tin của Song Tử còn có thể khiến cho chính bạn lâm vào cảnh vay mượn, nợ nần nữa. Chòm sao này không chịu tìm hiểu kĩ càng thông tin đã vội dốc vốn đầu tư, tới khi nhận ra thì đã quá muộn màng.

Bạn có thể đã gặp phải một sự đổ vỡ hoặc trải qua một sự thất vọng nào đó gần đây, nhưng tuần này bạn sẽ học được rằng ngay cả khi thế giới có trở nên "xấu xí" như thế nào đi chăng nữa thì vẫn luôn tồn tại những vẻ đẹp xung quanh cuộc sống của bạn.

Điều quan trọng là bạn cần phải mở lòng, chào đón tương lai bằng một tâm hồn cởi mở. Hãy cho phép bản thân được chữa lành và nắm lấy những điều tốt đẹp đang tới.

Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Trong tuần này, bên cạnh công việc thì chuyện tình cảm của Xử Nữ cũng không được may mắn. Ảnh minh họa: Internet

Trong tuần này, người thuộc cung Xử Nữ sẽ gặp đôi chút không may mắn trong công việc. Công việc của bạn tiến triển hơi khó khăn, năng suất làm việc có giảm so với năm trước, có thể là do sự chuyển giao việc làm nên bạn chưa hòa nhập được với môi trường mới, cũng có thể là bạn đòi hỏi sự hoàn hoản quá mức mà quên mất rằng cuộc sống này cần phải có sự linh hoạt và sáng tạo, không thể bất kì lúc nào cũng nằm trong khuôn mẫu và luôn đi theo quy tắc được. Tình trạng công việc trì trệ khiến cho cảm xúc của Xử Nữ cũng tuột dốc nhưng những lúc như vậy, Xử Nữ đừng nghĩ quẩn mà hãy nghĩ xa hơn và bình tâm lấy lại phong độ nhé.

Chuyện tình cảm của Xử Nữ cũng không mấy thuận lợi, có thể bạn sẽ có cơ hội để quen biết, gặp gỡ một người nào đó nhưng chưa rõ liệu bạn có thoát kiếp FA nay không. Gia đạo không êm ấm, hiểu lầm và xung đột có thể xảy ra giữa các thành viên trong gia đình.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.