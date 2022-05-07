Tử vi chủ nhật (8/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tập trung phát triển chuyên môn, Song Tử vượng vận đào hoa, Xử Nữ rơi vào lưới tình với người quen

– Công việc: Bạn không nên dành thời gian quá nhiều cho việc nhìn vào thành công của người khác, điều này sẽ chỉ khiến bạn cảm thấy thua kém và thất vọng về bản thân mình hơn mà thôi. Hãy tập trung phát triển chuyên môn của mình.

Xem tử vi hôm nay của 12 chòm sao, Mặt Trăng tạo thành góc 135 độ với sao Hải Vương, Bạch Dương có một ngày cuối tuần đôi chút uể oải và không muốn làm bất cứ việc gì cần phải động não.

– Tình cảm: Hôm nay một vài bất đồng nhỏ phát sinh khi Bạch Dương và người ấy không tìm được tiếng nói chung. Hai người nên bình tĩnh lại và tiếp tục nói chuyện vào một ngày khác.

– Tiền bạc: Bạn sẽ cần tập trung cải thiện việc quản lý tài chính cá nhân của bản thân và chủ động hơn trong các vấn đề liên quan đến tiền bạc.

Kim Ngưu

Xem tử vi ngày mới của 12 cung hoàng đạo, Mặt Trăng và sao Hỏa cách nhau góc 72 độ, Kim Ngưu chỉ muốn dành cả ngày nghỉ này bên gia đình. Đó là lý do bạn từ chối những lời rủ rê đi chơi.

– Công việc: Công việc trong tuần được hoàn thiện gọn gàng giúp bạn có một ngày nghỉ thảnh thơi và thoải mái, không có bất cứ vấn đề nào vướng bận.

– Tình cảm: Các cặp đôi dù có gặp nhau trong hôm nay hay không thì điều đó cũng không quá ảnh hưởng tới mối quan hệ. Dù ở bất cứ đâu, hai bạn đều biết cách để quan tâm tới đối phương.

– Tiền bạc: Tài chính của Ngưu Nhi khá ổn định. Bạn hoàn toàn có thể mua sắm một vài món đồ cần thiết cho gia đình.

Song Tử

Góc 120 độ của Mặt Trăng và tiểu hành tinh cho thấy, Song Tử nên biết phân chia thời gian hợp lý để dành cho gia đình và công việc ngay trong ngày Chủ Nhật này.

– Công việc: Bạn sẽ có một ngày khá hấp dẫn và thú vị. Bạn sẵn sàng đón nhận những nhiệm vụ và thử thách mới trong công việc vì các dự án hiện thời đều đã đạt tới kết quả đúng như kỳ vọng.

– Tình cảm: Những người độc thân sẽ vượng vận đào hoa trong hôm nay và nhờ vậy, bạn rất được người khác giới để mắt và chú ý. Đây có thể là cơ hội tốt để “thoát ế” đấy.

– Sức khỏe: Bạn nên chú ý các bệnh do thay đổi thời tiết gây ra và dành thời gian tập thể dục nhiều hơn.

Cự Giải

Mặt Trăng 135 độ sao Mộc khuyên Cự Giải nên học cách lắng nghe nhiều hơn. Bạn cũng nên tập cho mình thói quen đúng giờ và nghiêm khắc với bản thân hơn.

– Công việc: Bạn nên mở rộng quan hệ với mọi người xung quanh mới mong tìm ra những cơ hội phát triển phù hợp. Đừng thu mình vào vỏ ốc của mình mãi như vậy.

– Tình cảm: Thời điểm này, bạn và người ấy rất cần có một buổi hẹn hò lãng mạn để tái tạo năng lượng và mang lại những nguồn cảm hứng mới cả hai. Hãy chủ động hẹn người ấy đi nhé.

– Tiền bạc: Trong việc chi tiêu và lên kế hoạch cho các dự định tài chính sắp tới, cung hoàng đạo này khá cẩu thả và không cẩn trọng. Bạn thật sự cần chấn chỉnh lại bản thân, chớ nên tiêu xài hoang phí.

Sư Tử

Mặt Trăng vuông góc với sao Thiên Vương cho thấy Sư Tử hành động có phần bốc đồng hơn bình thường gấp nhiều lần.

– Công việc: Bạn nên đề phòng kẻ tiểu nhân trong ngày hôm nay. Có thể xung quanh bạn đang có khá nhiều người hay nịnh nọt, tâng bốc hoặc nhiệt tình thái quá với bạn dù hai người không thân thiết.

– Tình cảm: Kết Kết không nên cố áp dụng những kinh nghiệm của bản thân trong quá khứ vào mối quan hệ hiện tại của bạn. Hãy cứ yêu như lần đầu, khi đó bạn mới có thể cảm nhận mọi thứ một cách trọn vẹn nhất.

– Tiền bạc: Chòm sao này nên rõ ràng về tài chính để mọi người xung quanh có thể hợp tác với bạn một cách thoải mái hơn.

Xử Nữ

Mặt Trăng 72 độ với sao Thủy, Xử Nữ nên dành thời gian tham gia các hoạt động ngoài trời hoặc học những kĩ năng mới trong hôm nay.

– Công việc: Nhân ngày nghỉ, Xử Nhi có thể sắp xếp thời gian để học thêm các kĩ năng mới để có thể hoàn thiện bản thân cũng như phát triển sự nghiệp của bạn.

– Tình cảm: Những người độc thân có thể sẽ bất ngờ rơi vào lưới tình với một người mà trước đó bạn đã từng quen biết. Đôi bên có sự tin tưởng dành cho nhau nên mối quan hệ có thể tiến xa hơn nữa.

– Tiền bạc: Ngày này, bạn có thể tiêu xài khá thoáng tay cho những vấn đề của cá nhân và người thân. Nếu điều đó đã nằm trong dự tính của bạn thì cũng không có gì phải lo lắng.

Thiên Bình

Mặt Trăng nằm ở góc 150 độ với sao Hỏa, Thiên Bình không nên để tư tưởng trì hoãn, chán nản ảnh hưởng tới quyết tâm thực hiện mục tiêu của mình, ngay cả trong ngày nghỉ này.

– Công việc: Nếu gặp khó khăn thì cũng đừng chán nản hay buông bỏ vì nếu như vậy thì bạn sẽ mãi mãi giậm chân tại chỗ mà thôi. Hãy cố gắng vượt qua chính bản thân mình.

– Tình cảm: Chiến tranh lạnh giữa bạn và nửa kia vẫn chưa kết thúc khiến mối quan hệ gần như đóng băng. Nếu không chủ động làm lành, tình hình này có thể còn kéo dài nữa.

– Tiền bạc: Bạn nên thận trọng về vấn đề tài chính trong ngày. Bạn được khuyên không nên cho vay hay đầu tư mạo hiểm để tránh tiền mất tật mang.

Bọ Cạp

Mặt Trăng nằm vuông góc với Mặt Trời nhắc nhở Bọ Cạp nên thận trọng lời ăn tiếng nói của mình trong ngày hôm nay.

– Công việc: Bạn hãy xác định cho mình mục tiêu và những điều bạn cảm thấy có ý nghĩa trong cuộc sống để phấn đấu và nỗ lực vì nó thay vì cứ đứng núi này trông núi nọ như hiện tại.

– Tình cảm: Ngày này các cặp đôi không có được tiếng nói chung, bạn và người ấy dễ nảy sinh mâu thuẫn, bất đồng từ những chuyện nhỏ nhặt.

– Tiền bạc: Ngày này bạn nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý và tuân thủ nghiêm ngặt kế hoạch đó để giúp bạn không lâm vào cảnh khó khăn những ngày sau này.

Nhân Mã

Mặt Trăng 144 độ với sao Hải Vương, Nhân Mã nên quan tâm hơn đến gia đình, đừng chỉ mải mê với công việc và cuộc sống cá nhân của mình như vậy.

– Công việc: Cuối tuần này hãy dành thời gian để lên kế hoạch mới cho giai đoạn tiếp theo, bạn đang có khá nhiều ý tưởng. Điều đó sẽ giúp bạn luôn sẵn sàng cho tương lai của mình.

– Tình cảm: Chuyện tình cảm của Mã Nhi và người ấy khá êm đẹp. Hai người luôn chịu khó lắng nghe và thấu hiểu đối phương nên tình yêu luôn được hâm nóng kịp lúc.

– Tiền bạc: Tiền bạc của bạn không đến mức quá dư dả nhưng cũng không phải quá eo hẹp. Chỉ cần tuân theo kế hoạch quản lý tài chính đã đặt ra thì mọi chuyện vẫn nằm trong tầm kiểm soát của chòm sao này.

Ma Kết

Mặt Trăng 135 độ với sao Hải Vương, Ma Kết không nên quá nghiêm khắc với bản thân hay bi quan về hiện tại.

– Công việc: Có thể bạn bây giờ bạn chưa đạt được những gì mình mong muốn nhưng ít nhất thì bạn vẫn luôn có những người bạn tốt sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ khi bạn cần.

– Tình cảm: Rất có thể bạn sẽ làm tổn thương một nửa của mình chỉ vì những lời nói vô tâm. Có thể bạn không có ý gì xấu nhưng trước khi định nói điều gì khó nghe hãy đặt mình vào vị trí của đối phương để hiểu cảm giác của họ.

– Tiền bạc: Bạn nên chú ý chi tiêu có kế hoạch hơn. Mặc dù hầu bao rủng rỉnh khiến bạn có điều kiện hơn để chăm lo cho cuộc sống của mình nhưng điều đó không có nghĩa là bạn có thể vung tay quá trán.

Bảo Bình

Mặt Trăng 72 độ với sao Hỏa, hôm nay với Bảo Bình không có gì đặc biệt, bạn cũng không muốn làm gì quá sức.

– Công việc: Bạn sẽ dành cả ngày Chủ Nhật để nằm dài, thư giãn và xem phim. Mặc dù một ngày cuối tuần khá đơn giản nhưng bạn vẫn sẽ cảm thấy thời gian trôi nhanh.

– Tình cảm: Một buổi hẹn hò cuối tuần với người ấy vừa giúp tình cảm thêm gắn kết, mặn nồng vừa giải tỏa tinh thần sau những ngày làm việc mệt nhọc và vất vả là kế hoạch lý tưởng cho Bảo Bảo trong hôm nay.

– Tiền bạc: Tình hình tài chính không ổn, bạn nên xem lại cách chi tiêu của mình, nhất là nên chú ý thói quen mua sắm bằng thẻ bởi đó là nguyên nhân khiến bạn không kiểm soát được tình hình.

Song Ngư

Mặt Trăng và tiểu hành tinh tạo thành góc 120 độ, Song Ngư thích thú với việc gặp gỡ mọi người và thoải mái khi hòa mình vào đám đông.

– Công việc: Hôm nay cũng là lúc bạn nên dành thời gian cho các đối tác, quan hệ xung quanh giúp cải thiện vận trình của mình hơn. Về lâu dài, điều đó sẽ giúp cho bạn không thiếu đi những cơ hội về lợi ích.

– Tình cảm: Một số bạn độc thân có nguy cơ bỏ lỡ một người có thể mang lại hạnh phúc cho mình, đừng quá lo lắng, nếu hai bạn có duyên, ắt hẳn sẽ không thể lạc nhau lâu đâu.

– Tiền bạc: Ngày này Ngư Nhi cần để ý đến vấn đề tài chính của mình đấy nhé. Vì bạn sẽ chi tiêu nhiều cho ngày hôm nay.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!