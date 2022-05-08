Tử vi thứ 2 (9/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương có thời gian rảnh chăm sóc gia đình, Xử Nữ mang tiền về cho mẹ, Bọ Cạp công việc có đột phá

Xem tử vi hôm nay của 12 chòm sao, ngày đầu tuần Mặt Trăng đi vào cung Xử Nữ nên Bạch Dương khá khó tính, không thích mọi thứ bị đảo tung lên.

– Sự nghiệp: Cừu khao khát một ngày làm việc có tổ chức và trật tự, công việc bạn sẽ nhanh chóng bị xáo trộn bởi bất cứ thứ gì cản đường những điều này.

– Tình cảm: Đây là thời điểm thích hợp để làm công việc nhà, nấu ăn cho những người mình yêu thương. Cừu muốn dành ra thời gian rảnh để ở bên cha mẹ, người yêu nhiều hơn và chăm sóc họ.

– Tiền bạc: Hãy lên lịch cho các cuộc hẹn làm ăn, kiểm tra sức khỏe định kỳ. Bạn cần phải quản lý tài chính một cách nghiêm khắc vì thời gian tới có khá nhiều việc lớn cần đến tiền của bạn.

Kim Ngưu

Xem tử vi ngày mới của 12 chòm sao, Kim Ngưu chịu tác động từ góc 45 độ giữa Mặt Trăng và sao Kim nên hơi khác lạ, có xu hướng sống buông thả, ăn uống mất kiểm soát.

– Sự nghiệp: Vì tâm trạng không được thoải mái nên đôi khi Ngưu cảm thấy khá mâu thuẫn với đồng nghiệp, thầy cô giáo. Tốc độ làm việc của bạn khá nhanh nhưng vì bực bội nên cứ chậm rãi hoàn thành từng việc một.

– Tình cảm: Vì một người mà đem lòng yêu cả thành phố, vì một người mà ghét bỏ cả thành phố, làm như vậy có đáng không? Hy vọng bạn sẽ tỉnh táo hơn trong chuyện yêu đương, hôm nay bạn hơi si tình.

– Tiền bạc: Tài chính của bạn đang ở trạng thái tốt. Bạn biết cách thương lượng để có lợi cho mình. Nhiều cơ hội sẽ được mở cho bạn ngày hôm nay, vì vậy hãy tạo các liên hệ mới, vì chúng có thể hữu ích cho bạn trong tương lai.

Song Tử

Song Tử lạnh lùng, thiếu đi sự ấm áp và nhạy cảm, không thể gồng mình để bảo vệ bản thân khi Mặt Trăng đối góc với sao Thổ.

– Sự nghiệp: Trong công việc, học tập thi thoảng khá ức chế. Công sức bạn bỏ ra mà người khác cứ xem như là không công. Đi học thì hiếm khi được bạn bè giúp đỡ, toàn phải tự lực cánh sinh.

– Tình cảm: Nay bạn sẽ tìm kiếm một người có thể mang lại cho mình cảm giác bình yên. Bạn muốn ở cạnh gia đình vì họ tạo cho bạn sự dễ chịu khi ở bên, có thể thoải mái sống đúng với cá tôi của mình mà không phải e ngại bất cứ điều gì.

– Tiền bạc: Bạn thực sự nên nghe lời khuyên của người khác khi có liên quan đến vấn đề đầu tư tài chính. Không phải vì bạn không thể dựa vào vận may của mình, mà bởi vì họ thực sự sẽ giúp bạn.

Cự Giải

Cự Giải khá mơ hồ về cuộc sống này, thi thoảng còn hay lo lắng quá đà, suy nghĩ không thực tế khi Mặt Trăng ngũ chiếu với sao Hải Vương.

– Sự nghiệp: Nay bạn tiếp thu bài vở khá chậm, tốc độ làm việc cũng chậm, phong thái từ tốn khiến người khác nhìn vào cũng phải sốt ruột. Nhớ điều chỉnh tốc độ làm việc của mình nha Cua nhỏ.

– Tình cảm: Chuyện tình yêu của cung hoàng đạo này thì êm đẹp. Người ấy chính là người khiến bạn cảm thấy động lực hơn để làm mọi thứ, có những trải nghiệm thú vị hơn và biết thế nào là cố gắng vì ai đó.

– Tiền bạc: Hôm nay dù tình hình tài chính ổn định nhưng bạn chẳng có ý định tiêu pha gì cả. Đôi khi bạn cũng nên tự thưởng cho bản thân một điều gì đó làm động lực phấn đấu nhé, đơn giản là một loại trái cây ngon chẳng hạn!

Sư Tử

Mặt Trăng đối góc với tiểu hành tinh Vesta đem lại cho Sư Tử sự căng thẳng, bực bội, mới đầu tuần đã cảm thấy khó chịu.

– Sự nghiệp: Dù nổi tiếng là thoáng tính, hào sảng nhưng hôm nay Leo lại trở thành con người khác. Bạn cảm thấy khó chịu vì lỗi sai của đồng nghiệp và cả chính bản thân mình, đôi khi còn tự lẩm bẩm càu nhàu một mình.

– Tình cảm: Được cái khi trút bỏ hết công việc thì Leo rất nhiệt tình, trẻ trung đối đãi với mọi người một cách phóng khoáng nên mối quan hệ xung quanh khá hài hòa. Bạn cũng rất dễ tính với nửa kia, nay 2 bạn sẽ có buổi hẹn hò gấp gáp.

– Tiền bạc: Nay nguồn tài chính bạn hy vọng chưa thực sự tốt như trông đợi nên có phần khiến cho bạn cảm thấy hơi thất vọng. Đừng lo lắng, ngày mai sẽ khá khẩm hơn một chút nhé.

Xử Nữ

Thứ 2 của Xử Nữ khá dễ chịu khi chòm sao này được ở bên cạnh những con người có năng lượng tiêu cực nhờ góc lục hợp giữa Mặt Trăng và tiểu hành tinh Ceres.

– Sự nghiệp: Nếu còn là học sinh, thành tích trong thời gian này của bạn sẽ được cải thiện nếu chịu khó ôn bài. Người đi làm dễ được đồng nghiệp mời đi ăn hoặc được sếp thưởng nóng.

– Tình cảm: Hôm nay những mâu thuẫn, cãi vã có thể xảy ra giữa bạn và người ấy. Dường như bạn và người yếu không đồng thuận với nhau trong nhiều vấn đề, bạn có thể cảm thấy thất vọng vì điều này.

– Tiền bạc: Xử dành tiền cho gia đình nhiều hơn, bạn muốn được chăm sóc người thân, đặc biệt là cha mẹ. Bạn nung nấu ý chí kiếm thật nhiều tiền để đưa cha mẹ đi du lịch.

Thiên Bình

Thiên Bình có thể cảm thấy thất vọng, bất lực hoặc căng thẳng mơ hồ khi Mặt Trăng ở góc 160 độ với sao Thiên Vương.

– Sự nghiệp: Tinh thần không ổn định còn có thể khiến cho bạn dễ hạm phải sai lầm đáng tiếc trong công việc. Đêm khuya rồi vẫn còn phải dậy làm nốt việc hoặc bị khách hàng hối thúc.

– Tình cảm: Có thể có sự phá hoại đang diễn ra trong các mối quan hệ và tương tác của bạn. Đang yêu thì nên cẩn thận có kẻ thứ 3 nhăm nhe xen vào tình cảm của 2 bạn hoặc coi chừng bị “cắm sừng”.

– Tiền bạc: Bình Nhi gặp phải một số vấn đề khá nghiêm trọng liên quan đến vấn đề tài chính. Bạn mệt mỏi vì đã đầu tư rất nhiều cho dự án nhưng không có được thành quả.

Bọ Cạp

Mặt Trăng song song với sao Diêm Vương nên đây sẽ là ngày mà Bọ Cạp sống sâu sắc hơn, có cái nhìn tích cực về bản thân mình.

– Sự nghiệp: Có thể do môi trường làm việc cũng được cải thiện nên tinh thần của bạn khá tốt và tự tin hoàn thành nhiệm vụ của mình. Sự đột phá trong công việc là điều rất cần thiết nên hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến nhé.

– Tình cảm: Bạn đang đánh giá lại các mối quan hệ về việc liệu họ có đang đóng góp vào sự phát triển cá nhân của mình hay không. Đã đến lúc dẹp bỏ những mối quan hệ độc hại rồi đó Cáp à.

– Tiền bạc: Bạn nên cẩn thận kẻo sự cẩu thả, lơ là có thể phải trả giá bằng mặt tiền bạc. Đi đường đừng vượt đèn đỏ dù đường vắng đến đâu đi nữa, mua hàng nhớ hỏi giá trước kẻo tối về tiếc không ngủ được.

Nhân Mã

Sao Mộc quá cảnh ở Bạch Dương khuyên Nhân Mã hãy làm mọi việc bằng tia lửa cảm hứng trong hôm nay, đừng tuân theo quá nhiều vào một luật lệ nào cả.

– Sự nghiệp: Khi bạn sẵn sàng lắng nghe, học hỏi, sao Mộc có thể dạy bạn nhiều điều về bản thân hơn là những gì bạn tưởng tượng! Càng khiêm tốn thì Mã Nhi càng nhận được nhiều may mắn.

– Tình cảm: Chuyện tình cảm cũng có chuyển biển tích cực hơn khi bạn luôn có thái độ vui vẻ vào hào hứng với những kế hoạch chung, một dự định đi chơi đâu đó cùng với người ấy trong mùa hè tới.

– Tiền bạc: Nếu cảm thấy mệt mỏi quá thì bạn hãy để bản thân được nghỉ ngơi bằng chuyến đi du lịch nhé, chiều chuộng bản thân một chút cũng không phải là hoang phí đâu.

Ma Kết

Ma Kết sống rất độc lập, không muốn dựa dẫm vào bất kỳ ai trong hôm nay và tự mình đoạt lấy may mắn khi có sao Diêm Vương quá cảnh.

– Sự nghiệp: Nay sẽ là cơ hội để buông bỏ giới hạn của quá khứ, đưa ra nhiều giải pháp mới cho tương lai. Tranh thủ lúc còn may mắn thì Kết hãy ôn thi cho kỹ vào hoặc đề xuất ý kiến với cấp trên nhanh lên!

– Tình cảm: Chuyện tình cảm của chòm sao này dễ nảy sinh tranh cãi, xung đột không đáng có vì đôi lúc bạn hơi kỹ tính. Có lẽ tâm trạng không tốt nên yêu đương cũng không được thuận lợi.

– Tiền bạc: Tình hình tài chính khả quan bởi chòm sao này không dễ để cho tiền bạc vuột khỏi tay mình. Bạn luôn suy xét kỹ càng trước mọi quyết định, cứ phải thực tế mới không chết đói.

Bảo Bình

Sao Thổ quá cảnh ở Bảo Bình đem lại sự thay đổi cho ngày đầu tuần, may mắn hay đen đủi nằm ở thái độ sống của bạn.

– Sự nghiệp: Sự nghiệp của bạn sẽ ngon lành cành đào nếu bạn có lòng kiên nhẫn và sự tận tâm. Đừng làm mọi việc một cách hời hợt, làm ra làm mà chơi thì ra chơi thì mới thành công được.

– Tình cảm: Các cặp vợ chồng đã kết hôn có thể lên kế hoạch sinh con hoặc đi du lịch cùng nhau. Sức khỏe của mẹ bạn nên được ưu tiên trong thời gian này, nên mua thực phẩm bổ dưỡng cho người nhà nhé!

– Tiền bạc: Những ai đang kinh doanh sẽ thấy sự phát triển không ngừng. Khoản tiết kiệm của bạn sẽ tăng lên và bạn sẽ có thể đổ tiền vào một cái gì đó mới.

Song Ngư

Sao Hỏa đi vào Song Ngư khuyên chòm sao này nên khiêm tốn và bớt yếu đuối, chỉ có mạnh mẽ mới khiến bạn khá hơn được.

– Sự nghiệp: Bạn sẽ cởi mở với cấp trên, công việc của bạn sẽ được chú ý và khen ngợi. Nếu bạn đang hy vọng có được một công việc ở nước ngoài hoặc đi du học thì cơ hội tới rồi đó.

– Tình cảm: Yêu đương đừng có ủy mị, người ta không thích mình thì mình đi kiếm người khác cho đỡ tốn thời gian. Bạn có nhan sắc, có học thức nên không sợ ế đâu nhé.

– Tiền bạc: Những người đang kinh doanh nên tránh nợ nần chồng chất và luôn để mắt đến nhân viên của mình. Ai đang cho người khác vay tiền thì nên đòi lại sớm, để lâu là quên luôn.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!