Tử vi thứ 4 (4/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương tiết kiệm khoản tiền kha khá, Xử Nữ có người theo đuổi, Thiên Bình được ‘nửa kia’ tin tưởng

Hôm nay tiền bạc của chòm sao này đang tạm ổn định, nhìn chung thì bạn không phải lo nghĩ gì nhiều. Bạch Dương sẽ có thể tiết kiệm được một khoản tiền kha khá bởi vì lúc này bạn sẽ không muốn chi tiêu gì cả.

Tử vi 12 cung hoàng đạo dự báo Bạch Dương trở nên nổi bật, và thú vị hơn, chòm sao này có những lối tư duy khác khi mà gặp phải những vấn đề. Có lẽ Bạch Dương không nên quá kiêu ngạo, bởi vì như thế bạn sẽ phải gánh chịu những lời dị nghị và nhận xét không hay từ người khác đấy nhé.

Tình hình sức khỏe của Bạch Dương đang có một số vấn đề đáng lưu tâm, tuy nhiên dường như chòm sao này lại đang quá chủ quan, bạn tin rằng bản thân không bị làm sao hết cả.

Tử vi cung Kim Ngưu (20/4 – 20/5)

Hôm nay Kim Ngưu gặp phải những vấn đề nào đó đang ra gây ám ảnh trong tâm trí mà chòm sao này không thể tháo gỡ rối được. Trong cách đối nhân xử thế, nhất là tại nơi công sở, tốt nhất là bạn cần phải khiêm tốn. Các cuộc cãi vã sẽ không có đúng sai, mà chỉ càng làm cho tình hình căng thẳng hơn mà thôi.

Bạn không nên cố theo đuổi cuộc sống xa hoa như chúng bạn, những điều hào nhoáng ở vẻ bề ngoài, thứ mà cung hoàng đạo này sẽ nhận được chỉ là đống ảnh sống ảo và cả một khoản nợ nần mà thôi.

Về mặt tình cảm, ngày hôm nay Kim Ngưu nên có lòng tin vào nửa kia của mình nhiều hơn nữa nhé, những gì mà họ làm cũng là để tốt cho cuộc sống hôn nhân của cả người hơn mà thôi.

Tử vi cung Song Tử (21/5 – 21/6)

Theo tử vi ngày mới Song Tử là một người rất sáng tạo, nhanh nhẹn tuy nhiên chỉ vì những lời chê bai, phủ nhận của người khác mà chòm sao này lại đánh giá sai về chính bản thân mình. Cố gắng thực hiện mọi công việc đúng giờ giấc trong hôm nay, việc đi muộn là biểu hiện của việc không tôn trọng người khác, do đó bạn cần chú ý hơn nhé.

Về phương diện tình cảm, chính bởi vì sự nghi ngờ mà dần dần giết chết tình cảm giữa hai bạn. Cung hoàng đạo này sẽ có thể nói chuyện thẳng thắn để mà chia sẻ những suy nghĩ ở trong lòng của bạn.

Về mặt sức khỏe, có lẽ bạn không nên ngủ quá nhiều bởi vì chúng chỉ khiến cho đầu óc của bạn trở nên mụ mị hơn. Trong ngày này bạn nên dành chút thời gian để đi dạo, hít thở bầu không khí trong lành đấy nhé.

Tử vi cung Cự Giải (22/6 – 22/7)

Hôm nay Cự Giải có cảm giác trống vắng, hoang mang, do đó cung hoàng đạo này luôn luôn tìm kiếm tình cảm để có thể lấp đầy khoản trống. Chòm sao này có biết mình là người rất có vượng vận quý nhân, vận mệnh cuộc đời luôn luôn sẽ phát triển theo hướng tích cực.

Mỗi buổi sáng chòm sao này sẽ cố gắng tạo một danh sách các công việc phải hoàn thành trong ngày, sau đó để xác định thời gian cho mỗi chuyện và cố gắng tập trung hoàn toàn trong khoảng thời gian đã yêu cầu để tăng hiệu quả của công việc.

Để có thể trở nên giàu có và thành công bạn cần tránh xa những thói quen xấu liên quan đến tiền. Cự Giải nên hạn chế việc tiêu nhiều hơn là dide kiếm, hay vay tiền để có thể ăn chơi đấy nhé.

Tử vi cung Sư Tử (23/7 – 22/8)

Tử vi hôm nay cho biết Sư Tử dần cảm nhận có những thay đổi tích cực trong cuộc sống khi mà chòm sao này đang chọn lối sống lành mạnh. Bạn không nên vì nghĩ rằng bản thân làm được nhiều mà kiêm nhiệm quá nhiều đầu việc khiến cho mình lại không chú ý cụ thể vào chuyện gì được cả.

Tình hình tài chính của Sư Tử đang dần được cải thiện hơn trước rất nhiều khi chòm sao này đã có kế hoạch từ đầu năm và chúng dường như đều đang đi đúng theo định hướng mà bạn xác định.

Về mặt tình cảm, có những khác biệt trong cách tư duy của hai người, Sư Tử cần biết điều này để có thể tránh những tranh cãi không đáng có giữa bạn và đối phương đấy nhé. Chắc chắn rằng cả hai sẽ có được những giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên cạnh nhau.

Tử vi cung Xử Nữ (23/8 – 22/9)

Tử vi nói rằng Xử Nữ được rất nhiều người ngưỡng mộ và theo đuổi. Bạn không nên quá nhờ dựa vào năng lực, mà hãy luôn biết tạo động lực để mình được học hỏi. Cho dù trí nhớ của chòm sao này có tốt đến đâu đi nữa, nếu mà Xử Nữ không chăm chỉ, chòm sao này nhất định sẽ không thể đứng ở vị trí cao được.

Cung hoàng đạo này có những mối lo lắng khó mà gọi thành tên trong mối quan hệ của hai người. Tuy nhiên việc của Xử Nữ lúc này là không nghĩ ngợi, mà hãy để mọi chuyện được diễn ra tự nhiên nhất nhé.

Về tình trạng sức khỏe, các vấn đề mà cơ thể của Xử Nữ đang chịu đựng có lý do chủ yếu từ việc chòm sao này đang suy nghĩ quá nhiều mà thôi. Hãy tìm cách giải tỏa dứt điểm căng thẳng vào thời điểm này.

Tử vi cung Thiên Bình (23/9 – 23/10)

Tử vi hôm nay cho biết Thiên Bình nên chuẩn bị tâm lý để đối mặt với một số vấn đề đấy nhé. Hôm nay cung hoàng đạo này sẽ trở nên bình tĩnh hơn, do đó mà sẽ không có vấn đề gì mà làm khó được bạn cả. Hơn nữa chòm sao này còn trở thành trung tâm hòa giải cho mọi người xung quanh nữa đấy nhé.

Về phương diện tài chính, dù cho bạn có quyết tâm bao nhiêu lần tuy nhiên Thiên Bình rất khó có thể vượt qua mọi sự cám dỗ và đây chính là lý do mà chòm sao này sẽ thường xuyên phá vỡ các kế hoạch tiền bạc của chính mình.

Về mặt tình cảm, những chia sẻ của bạn Thiên Bình với người ấy được thấu hiểu. Họ thông cảm cho những gì mà chòm sao này đã trải qua và cả hai bạn cảm thấy tin tưởng hơn vào đối phương.

Tử vi cung Bọ Cạp (24/10 – 21/11)

Hôm nay cho biết Bọ Cạp liên tục phải đấu tranh tâm lý với các quyết định của mình. Cung hoàng đạo này sẽ phải tham khảo nhiều ý kiến khác nhau từ mọi người. Bạn đang có phần lơ là công việc bởi vì đầu óc thiếu tập trung. Hãy cố gắng hoàn tất nhiệm vụ trước khi nghĩ đến việc khác đấy nhé.

Về mặt sức khỏe, tinh thần thể dục của chòm sao này không duy trì được lâu bởi vì bạn cả thèm chóng chán. Nếu như vậy thì bạn cần tìm được người cùng chung chí hướng để luyện tập cùng đấy nhé.

Về phương diện tình cảm, bạn không nên quá tính toán về vấn đề được mất, bởi vì chúng sẽ chỉ khiến cho cả hai không cảm nhận được sự trọn vẹn trong chuyện tình yêu. Hãy đối xử với nhau bằng sự vô tư, trong sáng nhất bạn nhé.

Tử vi cung Nhân Mã (22/11 – 21/12)

Tử vi hôm nay Nhân Mã có cảm giác đôi khi nghi ngờ ngày cả với chính mình. Cung hoàng đạo này cần lắng nghe những lời động viên của người thân vào thời điểm này. Sự thông minh Nhân Mã có khi chỉ là ảo tưởng. Lời khen ngợi mà người khác dành cho Nhân Mã đôi lúc không phải lời lòng đâu nhé.

Về mặt tài chính, trong vấn đề này Nhân Mã cần phải thẳng thắn bày tỏ, bạn không nên để sự mập mờ sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ của bạn đấy nhé. Điều đó sẽ vô tình khiến cho bạn đánh mất đi những người thân thiết xung quanh mình đó.

Về mặt tình cảm, Nhân Mã nên dành thời gian để thưởng thức món ăn ngon mà bạn và người ấy cùng yêu thích. Việc này sẽ rất hữu hiệu để có thể hâm nóng tình cảm cho cả hai đấy nhé.

Tử vi cung Ma Kết (22/12 – 19/1)

Hôm nay nói rằng Ma Kết cần cố gắng để làm tròn bổn phận của mình. Thay vì bạn cứ mãi khăng khăng cho mình là đúng, chòm sao này hãy lắng nghe những lời góp ý của mọi người, lúc này bạn sẽ tìm ra được giải pháp đúng đắn nhất cho mình.

Về mặt tài chính, bạn không nên mãi chạy theo đồng tiền như vậy đâu nhé. Hãy để đồng tiền làm nô lệ của chúng ta, và không nên tự biến bản thân trở thành nô lệ của đồng tiền đấy nhé.

Về mặt tình cảm, sự do dự sẽ khiến cho chòm sao này vô tình đánh mất đi cơ hội mà bản thân đang có. Nếu biết cách để tấn công khéo léo mà vẫn quyết liệt, đối phương sẽ chấp nhận tình cảm của bạn mà thôi.

Tử vi cung Bảo Bình (20/1 – 18/2)

Theo tử vi ngày mới, Bảo Bình rất thắc mắc về ai đó mà có tính cách không giống mình. Thực tế ra thì không ai có được sự khách quan, điềm tĩnh như bạn đâu. Việc bạn luôn giữ một cái đầu lạnh và sự quyết đoán trong công việc đã giúp cho bạn có được những thành tựu đáng kể trong thời gian này đấy nhé.

Về mặt tài chính, bạn không nên bị đánh lừa bởi sự xa hoa của ai đó, khi đi du lịch, tận hưởng cuộc sống thoải mái, xa hoa đấy nhé. Đôi khi, đấy chỉ là cái mã, hình thức mà họ muốn phô ra để thể hiện bản thân mà thôi.

Trong vấn đề tình cảm, đôi khi Bảo Bình không cần phải giúp đỡ gì nhiều cho người ấy, chỉ cần biết lắng nghe là cũng có thể cải thiện được sự căng thẳng giữa bạn và đối phương rồi đấy nhé.

Tử vi cung Song Ngư (19/2 – 20/3)

Tử vi ngày mới cho thấy Song Ngư trở nên cẩn thận hơn rất nhiều, hôm nay làm gì chòm sao này cũng phải hết sức cân nhắc và xem xét đấy nhé. Đánh giá mình quá thấp thì sẽ trở nên tự ti, ngược lại đánh giá mình cao thì lại dễ trở nên kiêu ngạo. Do đó bạn nên biết bản thân đang ở vị trí như thế nào nhé.

Về mặt tình cảm, người ấy biết tạo cho Song Ngư những niềm vui nho nhỏ để cả hai bạn sẽ luôn cảm thấy hạnh phúc khi có nhau. Những ai vẫn còn đang độc thân cũng sẽ hứa hẹn có được một cuộc hẹn như ý.

Về mặt sức khỏe, Song Ngư đang thường xuyên có cảm giác mỏi mệt có thể chỉ vì lý do đau răng, đau đầu, ốm sốt,… Do đó bạn cần bổ sung cho cơ thể thật nhiều dưỡng chất, cũng như là tập luyện thể dục thể thao nhiều hơn nữa cho cơ thể được khỏe mạnh đấy nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.