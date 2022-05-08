Những cung hoàng đạo đón mưa tiền vào tuần mới (9-15/5), hứng đầy lu vàng, bão may mắn kéo tới, ướt trọn phúc lộc

12 cung hoàng đạo 08/05/2022 06:29

Chúc mừng 3 cung hoàng đạo may mắn trong tuần mới nhé! 

 

Những cung hoàng đạo đón mưa tiền vào tuần mới (9-15/5), hứng đầy lu vàng, bão may mắn kéo tới, ướt trọn phúc lộc - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sư Tử

Xem tử vi hàng tuần của 12 cung hoàng đạo, chuyện kiếm tiền diễn ra thuận lợi với bạn trong tuần này. Bạn có thể tìm ra những định hướng làm ăn mới mẻ, hãy mạnh mẽ đi theo con đường mình đã vạch ra.

Các chú Sư Tử thường rất tài năng và sáng tạo trong việc kiếm tiền. Họ nghĩ ra rất nhiều cách để có thể kiếm tiền theo đúng sở thích và đam mê của mình chứ không bao giờ chịu ở một chỗ thua kém người ta.

Là cung hoàng đạo có khí chất “vương giả” nhất, Sư Tử tin rằng tiền bạc là “tấm hộ chiếu” để bước vào cuộc sống tốt đẹp và họ cũng thực sự hào phóng với người xung quanh nên tuần mới này khá được lòng đối tác trong chuyện làm ăn.

Bạch Dương

Xem tử vi tuần này của 12 cung hoàng đạo, là cung hoàng đạo may mắn tiền bạc tuần mới, tình hình tài chính của bạn có dấu hiệu phát triển tích cực trong tuần này. Bạn có thể nhận được một khoản tiền lương, tiền thưởng xứng đáng với công sức lao động mà mình đã bỏ ra, có khả năng chi trả cho một vài món đồ mà bản thân thích.

Vì biết nỗ lực, luôn làm việc rất chăm chỉ nên tuần này sẽ tiếp tục là giai đoạn có nhiều may mắn về tài chính cho bạn. Hãy cố gắng giữ vững phong độ nhé!

Bạch Dương còn có khả năng thiên phú trong việc kiếm tiền nhanh nhẹn và khéo léo, có rất nhiều ý tưởng và rất giỏi thực hiện các giao dịch thông minh. Bạn còn luôn sẵn sàng đưa ra những lời khuyên hoặc các giúp đỡ về tài chính dành cho mọi người trong tuần mới này.

Ma Kết

Theo tử vi tuần mới của 12 cung hoàng đạo, bạn có thể kiếm được một khoản tiền kha khá trong tuần nhờ có sự nhanh nhạy khi nắm bắt và tổng hợp thông tin. Hãy tích cực hơn nữa, đừng ngại khó khăn vất vả, rồi bạn sẽ giàu có chẳng kém ai.

Tuần này Ma Kết có thể tận dụng cơ hội thế chấp bất động sản hoặc đầu tư kinh doanh để “khá giả” hơn nữa. Đừng quên nhận sự tư vấn từ các chuyên gia tài chính, mua bảo hiểm đầu tư hoặc chia nhỏ các khoản đầu tư để làm giàu an toàn nhé.

Với bản chất bi quan, ưa sự an toàn, ổn định nên cung hoàng đạo này luôn thích lập kế hoạch cho tương lai. Sự bi quan này đôi lúc khiến bạn nhìn nhận chuyện tài chính như một áp lực, khuyên Kết đừng quá quan trọng hóa mọi vấn đề lên vì chẳng giải quyết được gì cả.

Thiên Bình

Dù có phải vất vả một chút nhưng khoản tiền mà bạn kiếm được trong tuần này sẽ khiến bạn hài lòng. Công lao bạn đã bỏ ra là hoàn toàn xứng đáng, thần Tài sẽ nhắm tới bạn sớm thôi.

Số tiền mà bạn đã mất trong thời gian trước vì làm ăn, chơi cổ phiếu đang có cơ hội hồi phục lại dần dần, vì thế cho nên Thiên Bình không cần phải nơm nớp lo lắng mất tiền nữa.

Bên cạnh đó bạn còn có quan điểm sống rằng khi chưa tích lũy được một khoản tiền an toàn, cật lực phấn đấu vì mục tiêu và không để mình thư giãn.

Thỉnh thoảng hãy để bản thân được nghỉ ngơi một chút, làm giàu tâm hồn thay vì áp lực suốt về chuyện làm giàu cho chiếc ví nhé Thiên Bình ơi.

*Bài viết chỉ mang tính tham khảo!

 

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