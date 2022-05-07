Tử vi thứ 7 (7/5/2022) của 12 cung hoàng đạo: Bạch Dương phát hiện tiềm năng bản thân, Sư Tử thu hút được người ấy, Hổ Cáp có tin vui tiền bạc

- Công việc: Mọi việc tiến triển không quá suôn sẻ nhưng điều đó không khiến cho bạn thấy nản chí. Thậm chí càng khó khăn, bạn lại càng muốn vươn lên khẳng định bản thân.

Bạch Dương không ngại thử sức mình trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trời tạo thành góc 60 độ với sao Hỏa. Bạn muốn phát hiện ra những tiềm năng của mình.

- Tình cảm: Bạn có thể tranh thủ thời gian rảnh rỗi để tạo thêm những kỉ niệm đẹp đẽ với nửa kia. Làm được như vậy, mối quan hệ đôi bên sẽ lại mặn nồng như thuở mới quen.

- Tiền bạc: Vấn đề tài chính không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bạn có thể bắt đầu quan tâm đến lĩnh vực đầu tư xem sao.

Kim Ngưu

Kim Ngưu cần sự bình yên trong tâm hồn vào ngày Mặt Trăng tạo thành góc 72 độ với Mặt Trời như hôm nay. Chính vì vậy, bạn không đến những nơi lạ lẫm hoặc làm những việc mình không quen thuộc.

- Công việc: Mọi việc không có biến động gì lớn, bạn có thể nghỉ xả hơi vào ngày thứ 7 để sạc lại năng lượng, tuần sau sẽ làm việc hiệu quả hơn.

- Tình cảm: Bạn dành nhiều sự quan tâm cho nửa kia của mình, chính vì vậy mà hai bạn ngày một hiểu nhau hơn. Mối quan hệ của hai người phát triển vô cùng bền vững.

- Tiền bạc: Khả năng quản lý tài chính tốt khiến cho bạn chẳng bao giờ rơi vào cảnh túng thiếu. Dù không làm thêm hay đầu tư, bạn vẫn dư dả với số tiền lương của mình.

Song Tử

Song Tử trở nên vô cùng vui vẻ và hoạt bát trong ngày Mặt Trăng hợp một góc 72 độ với sao Thiên Vương như hôm nay. Bạn làm việc gì cũng có thái độ nhiệt tình, nhanh nhẹn.

- Công việc: Quan điểm sắc bén và phản xạ nhanh nhạy khiến bạn nhanh chóng nhận ra thời cơ và nắm bắt trước mọi người. Hãy tiếp tục phát huy điểm mạnh trong tương lai nhé.

- Tình cảm: Bạn trở nên nổi bật trước đám đông nhờ cách cư xử hòa đồng và lối nói chuyện hài hước. Chắc hẳn có rất nhiều người muốn kéo gần khoảng cách với bạn đấy.

- Tiền bạc: Bạn cần phải học cách chi tiêu quá trớn của mình, nếu không thì bạn sẽ nhanh chóng cháy túi đấy. Mới đầu tháng 5 thôi đấy nhé.

Cự Giải

Cự Giải cảm thấy thực sự cô độc trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng nằm ở vị trí trùng với sao Diêm Vương. Bạn nghĩ rằng chẳng ai thực sự để tâm tìm hiểu mình.

- Công việc: Nếu có khúc mắc trong công việc, bạn nên mạnh dạn trao đổi với mọi người xung quanh hơn. Bạn không cần phải lặng lẽ giải quyết mọi việc một mình đâu.

- Tình cảm: Bạn cảm thấy ghen tuông khi trong thấy người ấy thân thiết với một ai đó khác mình. Thay vì việc nghĩ bóng nghĩ gió, bạn nên trò chuyện với người ấy để hiểu rõ ràng mọi việc.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính của bạn không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bạn có thể học hỏi kinh nghiệm của người đi trước trước khi bước chân vào lĩnh vực đầu tư.

Sư Tử

Sư Tử nhận được nhiều sự yêu mến của mọi người trong ngày Mặt Trăng và sao Mộc hợp với nhau góc 120 độ, bởi bạn rất tốt bụng và sẵn sàng giúp đỡ mọi người xung quanh.

- Công việc: Chẳng việc gì có thể làm khó được bạn trong ngày hôm nay. Cho dù có gặp phải khó khăn đi nữa cũng sẽ có người chỉ cho bạn một hướng đi phù hợp.

- Tình cảm: Bạn có thể bị thu hút bởi ai đó ngay từ cái nhìn đầu tiên. Hãy mạnh dạn xin cách thức liên hệ với đối phương, mối quan hệ của hai người sẽ dần xích lại.

- Tiền bạc: Bạn cần tránh đầu tư tài chính trong ngày hôm nay, dù thoạt nghe cơ hội có vẻ béo bở đi chăng nữa. Vội vàng quá sẽ khiến bạn phải chịu thiệt hại.

Xử Nữ

Trong ngày Mặt Trăng tạo thành góc 72 độ với Mặt Trời như hôm nay, Xử Nữ là người vô cùng nghiêm túc và khiêm tốn. Bạn ý thức được vị thế bản thân và không ngừng cố gắng vươn lên.

- Công việc: Mọi việc tiến triển vô cùng suôn sẻ trong thời điểm này. Nếu có điều gì không rõ, bạn không ngại hỏi ý kiến hoặc nhờ sự giúp đỡ của mọi người xung quanh.

- Tình cảm: Bạn là một người vô cùng kiên trì trong chuyện tình cảm. Cho dù bị người mình yêu mến từ chối, bạn vẫn sẽ kiên nhẫn ở bên, dần dần khiến đối phương rung động.

- Tiền bạc: Cung hoàng đạo này chớ nên vội vàng đầu tư vào ngày hôm nay. Sự bốc đồng có thể khiến bạn đưa ra những quyết định thiếu chính xác.

Thiên Bình

Thiên Bình là một người rất hòa đồng trong thời điểm Mặt Trăng tạo một góc 135 độ với sao Hỏa như hôm nay. Bạn thích được liên hệ với mọi người, đồng thời mang lại niềm vui cho họ.

- Công việc: Bạn là người kết nối tập thể. Bạn vừa truyền cảm hứng, vừa giải quyết những tranh chấp, mâu thuẫn có thể nổ ra giữa mọi người với nhau.

- Tình cảm: Sự quan tâm chu đáo của bạn là điều khiến người ấy chẳng thể rời xa. Hai người đang ở giai đoạn cực kỳ ngọt ngào, khiến ai ai nhìn thấy cũng phải ao ước.

- Tiền bạc: Tuy nhiên, bạn cần phải chú ý hơn trong lĩnh vực chi tiêu, đừng mua quá nhiều những thứ không cần thiết cho gia đình cũng như chính bản thân mình.

Hổ Cáp

Hổ Cáp cảm thấy khá buồn bã trong ngày hôm nay, khi đến thời điểm Mặt Trăng tạo thành góc 60 độ với sao Thủy. Bạn chẳng có hứng thú bắt tay vào bất cứ việc gì bởi bạn cảm thấy mình không nhận được sự ủng hộ của mọi người.

- Công việc: Không phải khi nào mọi quyết định của bạn cũng đều sẽ được mọi người ủng hộ. Tuy nhiên, nếu bạn tin tưởng điều mình đang làm là đúng thì hãy cứ dũng cảm dấn bước.

- Tình cảm: Có vẻ như mối quan hệ giữa bạn và người ấy không nhận được sự ủng hộ của mọi người. Bạn cần dành thêm thời gian để cân nhắc thêm về tình cảm của mình.

- Tiền bạc: May mắn mà tiền bạc của bạn không có nhiều biến động trong ngày hôm nay. Bạn quyết định sẽ chi tiêu tiết kiệm và để dành cho tương lai.

Nhân Mã

Nhân Mã sẵn sàng thử sức mình và vươn tới những mục tiêu đã đặt ra trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trời tạo thành góc 60 độ với sao Hỏa.

- Công việc: Bạn bắt tay vào công việc mà không cần tới sự động viên của bất cứ ai. Sự nhanh nhẹn và quyết đoán sẽ giúp bạn mau chóng nắm bắt được cơ hội hơn mọi người xung quanh.

- Tình cảm: Nếu có thiện cảm với ai, hãy mạnh dạn bày tỏ tình cảm của mình, tin rằng sự chân thành của bạn sẽ khiến đối phương rung động.

- Tiền bạc: Cái tôi quá lớn khiến cung hoàng đạo này không thích nghe theo lời của người khác, và đó khiến bạn đưa ra những quyết định khá vội vàng, không đem lại lợi nhuận.

Ma Kết

Ma Kết lúc nào cũng nghiêm túc và chuyên tâm trong công việc, đặc biệt là trong ngày ảnh hưởng bởi góc chiếu 72 độ giữa Mặt Trăng và Mặt Trời.

- Công việc: Chẳng có thành công nào là đến dễ dàng. Bạn hiểu được điều đó và luôn nhắc nhở mình không bỏ cuộc giữa chừng. Thái độ của bạn khiến nhiều người khâm phục.

- Tình cảm: Chuyện tình cảm dường như lại chẳng mấy suôn sẻ. Bạn quá tập trung cho sự nghiệp của mình nên nhiều khi bỏ qua hoặc không chú ý đến những cảm xúc của người ấy.

- Tiền bạc: Tình hình tài chính dư dả là an ủi với bạn trong ngày hôm nay. Nếu cần thiết mua món đồ gì, bạn không cần phải đắn đo, suy nghĩ quá nhiều.

Bảo Bình

Bảo Bình giữ được sự bình tĩnh khi đối diện với mọi việc trong ngày Mặt Trăng tạo thành góc 120 độ với sao Kim như hôm nay, cho dù đó có là sự cố bất ngờ đi chăng nữa.

- Công việc: Sự điềm tĩnh và chắc chắn của bạn chắc chắn sẽ khiến mọi người xung quanh ấn tượng. Ai cũng cảm thấy yên tâm khi giao cho bạn trọng trách.

- Tình cảm: Bạn xác định được rõ mong muốn của mình với nửa kia tương lai, chính vì vậy mà bạn không tốn thời gian cho những đối tượng không phù hợp.

- Tiền bạc: Bạn có vẻ sẽ chi tiêu khá tốn kém trong ngày hôm nay đấy. Đó có thể là tiền xã giao, tiền ăn uống tiệc tùng với bè bạn hoặc là tiền dùng cho nhu yếu phẩm.

Song Ngư

Trong ngày hôm nay, thời điểm Mặt Trăng và sao Thiên Vương hợp với nhau góc 72 độ, Song Ngư rất nhạy cảm với mọi người và mọi việc xảy ra xung quanh mình.

- Công việc: Bạn dễ dàng nhận ra bản chất của sự vật, sự việc, nhờ đó mà có cách giải quyết vô cùng đúng đắn. Bạn cũng không ngại dành thời gian giúp đỡ mọi người xung quanh.

- Tình cảm: Hãy chia sẻ những cảm xúc, suy nghĩ của mình với nửa kia. Chắc hẳn hai bạn sẽ tìm được tiếng nói chung, thậm chí cùng hướng tới một mục tiêu chung đấy.

- Tiền bạc: Bạn quyết định để dành tiền cho những dự định lớn lao hơn trong tương lai, còn các khoản chi tiêu hiện tại thì khá tiết kiệm.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo.