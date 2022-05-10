4 vị trí nốt ruồi cực kỳ hiếm trên cơ thể quý hơn vàng nhất định không được xóa, nếu không vận mệnh sẽ tiêu tán

Tâm linh - Tử vi 10/05/2022 04:15

Nốt ruồi ở những vị trí này mặc dù có thể trông hơi xấu xí, kém duyên 1 chút nhưng tuyệt đối không được xóa.

Nốt ruồi ở nhân trung

4 vị trí nốt ruồi cực kỳ hiếm trên cơ thể quý hơn vàng nhất định không được xóa, nếu không vận mệnh sẽ tiêu tán - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nhân trung là rãnh nhỏ nằm ở dưới chóp mũi kéo dài đến giữa môi trên. Trong nhân tướng học, nhân trung được ví là trạm kiểm soát của đời người, đại diện cho sức sống, cơ quan sinh dục, việc nối dõi tông đường, cũng đại diện vận mệnh con người có hanh thông, con cái hiếu thuận hay không.

Người sở hữu nốt ruồi ở vị trí này thường gặp may mắn trong sự nghiệp, tài chính.

Họ có thể không kiếm được nhiều tiền một cách đều đặn, cố định nhưng một khi cơ hội đến thì chẳng khác nào “cá gặp nước”, tiền bạc trong tay lúc đấy cứ ào ào như thác đổ.

Những người này cũng rất cá tính và ưa mạo hiểm, vì thế mà họ thường có xu hướng làm giàu ở những lĩnh vực đầu tư, kinh doanh sinh lời. Chuyện giàu có cũng chẳng ngoài tầm với chút nào!

Nốt ruồi trên môi và quanh môi

4 vị trí nốt ruồi cực kỳ hiếm trên cơ thể quý hơn vàng nhất định không được xóa, nếu không vận mệnh sẽ tiêu tán - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nốt ruồi ở môi dưới bên trái hay bên phải đều cho biết chủ nhân là người thân thiện và hiền lành. Những người có nốt ruồi này rất dễ gần và có tác phong làm việc cẩn thận, tỉ mỉ. Vì vậy, họ nhận được sự quý mến từ những người xung quanh và sự tín nhiệm của cấp trên hay đồng nghiệp.

Bên cạnh đó, họ cũng là những người coi trọng chữ tín và danh dự của bản thân, một khi đã hứa thì dù khó khăn đến mấy họ cũng sẽ thực hiện. Chính vì vậy, những người này thường phát triển công danh nhanh chóng và thuận lợi hơn người khác.

Vị trí này cũng được coi như đại phú, đại quý, thu hút tài lộc vô kể, chẳng lo thiếu ăn thiếu mặc bao giờ.

Không chỉ thế, trong chuyện tình yêu, họ cũng rất đào hoa và hay được chiều chuộng.

Nốt ruồi ở đuôi mắt

4 vị trí nốt ruồi cực kỳ hiếm trên cơ thể quý hơn vàng nhất định không được xóa, nếu không vận mệnh sẽ tiêu tán - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Người có nốt ruồi ở vị trí này thường khả năng ngoại giao tốt, tính tình cởi mở, được mọi người yêu quý. Họ rất biết cách tận dụng thời cơ để giành lấy thành công trong công việc và cuộc sống. 

Người có nốt ruồi ở đây đi xa sẽ được quý nhân giúp đỡ. Khi gặp khó khăn tưởng chừng như không thể giải quyết được vẫn có quý nhân chỉ điểm. Thời còn trẻ, họ vất vả, lận đận trong công việc nhưng sau tuổi trung niên, tài vận của họ rất tốt, cầu gì được nấy, sự nghiệp phất ngày càng phát triển.

Nốt ruồi ở lông mày

4 vị trí nốt ruồi cực kỳ hiếm trên cơ thể quý hơn vàng nhất định không được xóa, nếu không vận mệnh sẽ tiêu tán - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Đây là nốt ruồi báo hiệu điềm lành. Trong nhân tướng học, nốt ruồi mọc ở lông mày thường được ví như hạt ngọc trong cỏ. Người sở hữu nốt ruồi này thường là người giàu sang phú quý, cả đời sống trong nhung lụa, xa hoa.

Phụ nữ sở hữu nốt ruồi ở lông mày thì cả đời gặp may mắn, được chồng yêu thương, con cái hiếu thảo. Còn nam giới sở hữu nốt ruồi này thì là người có tài, được quý nhân phù trợ.

* Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất chiêm nghiệm!

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