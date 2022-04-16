Chỉ cần xem những điều này ở bàn chân nhận biết sang hèn, không ngờ vị trí nốt ruồi cũng quan trọng

Tâm linh - Tử vi 16/04/2022 10:29

Nhận biết sang-hèn thông qua những đặc điểm này ở bàn chân!

Hình dáng bàn chân

Thông thường, nhân tướng học cho rằng người trong mệnh vượng tài vượng lộc thì bàn chân nhìn tổng thể sẽ khá to và rộng, dày dặn, song nhìn lại thuận mắt chứ không bị kì dị.

Xem tướng bàn chân đoán tài vận. Tướng bàn chân như vậy sẽ mang tới cho con người ta cảm giác về sự chắn chắn, người có bàn chân này trong cuộc sống hay công việc cũng đều giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn.

Họ có ý thức nhạy bén về vật chất, sống thực tế, biết đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên. Người này làm việc chăm chỉ, cần mẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, không có chuyện thấy khó là lùi bước hay dùng những trò khôn vặt để chống chế cho sai lầm của mình.

Điều này khiến họ giành được sự tin tưởng và tín nhiệm từ phía cấp trên, chẳng những công danh dễ bề thăng tiến mà chắc chắn thu nhập cũng không tồi nhờ tài lộc luôn trong trạng thái dồi dào, công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Độ cong của lòng bàn chân

Thường thì lòng bàn chân của chúng ta thường có độ cong nhất định, lõm hẳn vào, tạo thành điểm kết nối, phân biệt rõ ràng giữa đầu bàn chân với gót chân.

Song khi xem tướng chân đoán giàu nghèo, nếu thấy phần lòng bàn chân người nào không quá lõm, thậm chí có phần bằng phẳng thì đó là dấu hiệu cho thấy người này ít khi gặp may, cả trong cuộc sống và công việc.

Họ có thể có tài năng thực sự nhưng lại chẳng gặp thời, dễ thất bại hết lần này đến lần khác. Tính cách của người này ngược lại không vì thế mà bi quan, thậm chí còn có phần lạc quan quá đỗi.

Tưởng chừng đây là điều tốt nhưng xét ở 1 góc độ khác thì nó khiến cho họ mất đi sự cảnh giác, không có sự tính toán để tránh những rủi ro không đáng có.

Mặc dù với tài năng của mình, người có tướng bàn chân này không đến mức túng đói, song cuộc đời họ khá tầm thường, khó mà có được nguồn thu nhập lớn, càng khó để chạm đến mức giàu sang sung túc.

Nhìn ngón chân

Nếu ngón chân dài, có hình dáng tròn trịa, đầy đặn, không có những góc nhọn rõ ràng thì đây là dấu hiệu cho thấy người này vượng vận quý nhân, dù trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày cũng luôn có người giúp đỡ, tương trợ, chẳng sợ khó khăn.

Quan hệ gia đình bền vững, được sự ủng hộ của người thân, các mối quan hệ xã giao cũng vững vàng, ổn định, hiếm khi bị người khác lừa gạt, chơi xấu.

Hiển nhiên, người này sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ đi đâu, làm gì cũng gặp được may mắn, quý nhân luôn tương trợ, chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy được hướng đi thuận lợi, hanh thông nhất có thể.

Tiền tài sẽ không phải là nỗi lo lắng thường trực của người có bàn chân như này, bởi lẽ họ chẳng cần phải cố gắng nỗ lực nhiều cũng có được thu nhập cao gấp nhiều lần so với những người khác.

Đặc biệt, nếu nữ mệnh mà có tướng bàn chân tốt này thì còn là tướng vượng phu, ai lấy được là người đó gặp may, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bền lâu, tiền tài sung túc hiếm ai bằng.

Xem nốt ruồi ở chân

Chỉ cần xem những điều này ở bàn chân nhận biết sang hèn, không ngờ vị trí nốt ruồi cũng quan trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Nếu trên bàn chân có nốt ruồi thì đây là dấu hiệu cho thấy vận trình sẽ có những biến chuyển khá lớn. Nốt ruồi ở bàn chân cũng phân ra nốt ruồi tốt, nốt ruồi xấu, giống như khi xem tướng nốt ruồi ở mặt, ở tay…, tùy theo vị trí của nốt ruồi mà đoán định vậy.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân thường được coi là nốt ruồi may mắn, nhất là ai có 1 nốt ruồi hoặc 7 nốt ruồi ở vị trí này thì được ví như chân đạp lên sao, có thể chỉ huy trăm tướng ngàn binh.

Lòng bàn chân có Thất tinh là tướng đế vương, thể hiện đây là tướng bàn chân may mắn, tài vận, công danh sự nghiệp đều hanh thông, thậm chí đạt được những thành tựu rực rỡ ngoài mong đợi.

 *Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi tâm linh Phong thủy và đời sống dáng chân sang hèn

TIN MỚI NHẤT

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 13 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 13 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 2 giờ 43 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 13 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 4 giờ 43 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 13 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 28 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 5 giờ 43 phút trước
Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Va chạm ở tốc độ cao khiến một đầu bếp của nhà hàng thiệt mạng khi đang ngủ

Video 6 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới