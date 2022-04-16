Chỉ cần xem những điều này ở bàn chân nhận biết sang hèn, không ngờ vị trí nốt ruồi cũng quan trọng

Thông thường, nhân tướng học cho rằng người trong mệnh vượng tài vượng lộc thì bàn chân nhìn tổng thể sẽ khá to và rộng, dày dặn, song nhìn lại thuận mắt chứ không bị kì dị.

Họ có ý thức nhạy bén về vật chất, sống thực tế, biết đâu là điều nên làm, đâu là điều không nên. Người này làm việc chăm chỉ, cần mẫn, có tinh thần trách nhiệm cao, không có chuyện thấy khó là lùi bước hay dùng những trò khôn vặt để chống chế cho sai lầm của mình.

Xem tướng bàn chân đoán tài vận. Tướng bàn chân như vậy sẽ mang tới cho con người ta cảm giác về sự chắn chắn, người có bàn chân này trong cuộc sống hay công việc cũng đều giữ được sự điềm tĩnh, chín chắn.

Điều này khiến họ giành được sự tin tưởng và tín nhiệm từ phía cấp trên, chẳng những công danh dễ bề thăng tiến mà chắc chắn thu nhập cũng không tồi nhờ tài lộc luôn trong trạng thái dồi dào, công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng.

Độ cong của lòng bàn chân

Thường thì lòng bàn chân của chúng ta thường có độ cong nhất định, lõm hẳn vào, tạo thành điểm kết nối, phân biệt rõ ràng giữa đầu bàn chân với gót chân.

Song khi xem tướng chân đoán giàu nghèo, nếu thấy phần lòng bàn chân người nào không quá lõm, thậm chí có phần bằng phẳng thì đó là dấu hiệu cho thấy người này ít khi gặp may, cả trong cuộc sống và công việc.

Họ có thể có tài năng thực sự nhưng lại chẳng gặp thời, dễ thất bại hết lần này đến lần khác. Tính cách của người này ngược lại không vì thế mà bi quan, thậm chí còn có phần lạc quan quá đỗi.

Tưởng chừng đây là điều tốt nhưng xét ở 1 góc độ khác thì nó khiến cho họ mất đi sự cảnh giác, không có sự tính toán để tránh những rủi ro không đáng có.

Mặc dù với tài năng của mình, người có tướng bàn chân này không đến mức túng đói, song cuộc đời họ khá tầm thường, khó mà có được nguồn thu nhập lớn, càng khó để chạm đến mức giàu sang sung túc.

Nhìn ngón chân

Nếu ngón chân dài, có hình dáng tròn trịa, đầy đặn, không có những góc nhọn rõ ràng thì đây là dấu hiệu cho thấy người này vượng vận quý nhân, dù trong công việc hay trong cuộc sống hàng ngày cũng luôn có người giúp đỡ, tương trợ, chẳng sợ khó khăn.

Quan hệ gia đình bền vững, được sự ủng hộ của người thân, các mối quan hệ xã giao cũng vững vàng, ổn định, hiếm khi bị người khác lừa gạt, chơi xấu.

Hiển nhiên, người này sẽ dễ dàng đạt được nhiều thành công trong cuộc sống. Họ đi đâu, làm gì cũng gặp được may mắn, quý nhân luôn tương trợ, chỉ lối dẫn đường cho tìm thấy được hướng đi thuận lợi, hanh thông nhất có thể.

Tiền tài sẽ không phải là nỗi lo lắng thường trực của người có bàn chân như này, bởi lẽ họ chẳng cần phải cố gắng nỗ lực nhiều cũng có được thu nhập cao gấp nhiều lần so với những người khác.

Đặc biệt, nếu nữ mệnh mà có tướng bàn chân tốt này thì còn là tướng vượng phu, ai lấy được là người đó gặp may, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc bền lâu, tiền tài sung túc hiếm ai bằng.

Xem nốt ruồi ở chân

Ảnh minh họa: Internet

Nếu trên bàn chân có nốt ruồi thì đây là dấu hiệu cho thấy vận trình sẽ có những biến chuyển khá lớn. Nốt ruồi ở bàn chân cũng phân ra nốt ruồi tốt, nốt ruồi xấu, giống như khi xem tướng nốt ruồi ở mặt, ở tay…, tùy theo vị trí của nốt ruồi mà đoán định vậy.

Nốt ruồi ở lòng bàn chân thường được coi là nốt ruồi may mắn, nhất là ai có 1 nốt ruồi hoặc 7 nốt ruồi ở vị trí này thì được ví như chân đạp lên sao, có thể chỉ huy trăm tướng ngàn binh.

Lòng bàn chân có Thất tinh là tướng đế vương, thể hiện đây là tướng bàn chân may mắn, tài vận, công danh sự nghiệp đều hanh thông, thậm chí đạt được những thành tựu rực rỡ ngoài mong đợi.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.