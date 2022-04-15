Tử vi cung mệnh: Những nữ mang cung mệnh tuổi này, cả đời an lạc, hạnh phúc viên mãn, hậu vận tốt đẹp, đa số MẠNG THỦY được gọi tên

Với những cô nàng mệnh này, chỉ cần chăm chỉ hơn người thì phúc khí bao bọc, làm gì cũng thuận lợi, hanh thông, chứ không quá khó khăn, vấp váp như mọi người nghĩ.

Dân gian có câu: "Kéo cày trả nợ" gắn với hình ảnh con Trâu. Bởi thế mà không ít người cho rằng, hầu hết những ai sinh năm Sửu, cầm tinh con Trâu đều mang số mệnh vất vả, cuộc đời nhiều thăng trầm bể dâu. Có lẽ điều đó chưa hẳn đã đúng với phụ nữ tuổi Đinh Sửu, mệnh Giản Hạ Thủy.

Phụ nữ tuổi Đinh Sửu nhờ sự chăm chỉ, không ngừng nỗ lực của mình mà cảm động trời xanh. Họ là những người vợ tốt, người mẹ giàu tình thương con cái.

Không chỉ chăm sóc, phụ nữ tuổi Đinh Sửu mệnh Thủy này còn rất quan tâm tới việc nuôi dạy con trẻ. Sự thông minh, kiên nhẫn và cá tính của phụ nữ Đinh Sửu giúp họ học được cách dạy con tốt, bởi vậy con cái của họ hơn hẳn những đứa trẻ bình thường.

Bước chân ra xã hội là người có năng lực kiếm tiền giỏi, về sau cánh cửa mái ấm là người mẹ, người vợ thảo hiền. Theo đó, càng về sau càng hạnh phúc, sự nghiệp của chồng thành đạt, con cái hóa rồng hóa phượng, không có gì cần lo lắng.

Vì thế, trong lời dạy của những bà mẹ dành cho các cậu con trai của mình là "đừng bao giờ" yêu người tuổi Sửu, bởi một khi đã yêu là sâu đậm cả đời, khó mà phai nhạt.

Phụ nữ mệnh Giản Hạ Thủy tuổi Bính Tý

Bản thân người sinh vào năm Tý đã có sự linh hoạt, nhạy bén về khả năng ngoại giao cũng như thấu cảm thế giới quan. Đã vậy, họ lại mang trong mình mệnh Giản Hạ Thủy, ví như nước khe suối vừa dịu dàng lại thuần khiết. Nhờ thế mà họ luôn được mọi người yêu mến, tỏa ra nguồn năng lượng tích cực tác động không nhỏ tới những người xung quanh.

Hơn thế, nữ mạng tuổi Bính Tý mệnh Giản Hạ Thủy cũng là một trong những tuổi được trời xanh độ cho phúc ấm. Cuộc đời họ gặp nhiều may mắn, không phải là người giàu có thì cũng đạt được phẩm cách quý phu nhân.

Mỗi người phụ nữ đều có cách gìn giữ và xây dựng hạnh phúc của riêng mình, phụ nữ tuổi Bính Tý cũng vậy. Họ có thể không say sưa cầm kỳ thi họa, nhưng họ là những người có gu thẩm mỹ tinh tế, biết cách tận hưởng cuộc sống và mang lại niềm hứng khởi không ngừng cho chồng con.

Họ rất biết cách chiều chuộng người thương của mình. Trong quá trình nuôi dạy con cái, họ cũng rất tâm lý và tạo cho con mình cảm giác tin tưởng, an toàn.

Từ những ngày trẻ, phụ nữ tuổi Bính Tý mệnh Thủy đã có nhiều trải nghiệm ý nghĩa, càng về già họ càng hưởng được nhiều phúc đức. Cuộc sống của họ ngày một hưng thịnh, sung túc.

Phụ nữ mệnh Lộ Bàng Thổ tuổi Tân Mùi

Đa phần những ai sinh năm Mùi mệnh Lộ Bàng Thổ đều có tâm hướng thiện cực mạnh, giàu lòng nhân ái. Họ luôn được coi là kiểu mẫu điển hình cho một gia đình hạnh phúc với vai trò là vợ hiền, dâu thảo, luôn biết cách vun vén tổ ấm nhỏ bé của mình.

Phải nói rằng, phụ nữ sinh năm con Dê không phải ai cũng có xuất thân khá giả nhưng họ luôn nhận được tình yêu thương vô bờ bến của cha mẹ. Cuộc đời họ đã định sẵn càng về hậu vận càng được hưởng phúc lộc dồi dào.

Hầu hết, phụ nữ tuổi Mùi đều có phúc khí, vượng phu ích tử, là kiểu người rất giỏi vun vén hạnh phúc gia đình. Người chồng nào lấy được phụ nữ tuổi Mùi làm vợ sẽ có hậu phương vững chắc để yên tâm xông pha ngoài xã hội.

Càng trở về hậu vận, phụ nữ tuổi Mùi mệnh Lộ Bàng Thổ càngcó đường tài lộc thịnh vượng. May mắn không những ngập tràn cuộc sống mà khả năng kiếm tiền của họ cũng tăng theo thời gian.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.