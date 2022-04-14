Tử vi tài chính 6 THÁNG CUỐI NĂM: những CON GIÁP này KHÔNG CHO người khác MƯỢN TIỀN, túi tiền mất trắng, còn rước nợ vào người

Lúc đi làm, Mùi luôn cảm thấy thiếu năng lượng và khó tập trung vào một việc. Vì vậy, trong những thời điểm quan trọng ở nơi làm việc, Mùi làm không tốt, thậm chí dễ đưa ra quyết định sai lầm, lọt top con giáp có tài nhưng không gặp thời quả không oan.

Tài vận của người tuổi Mùi những năm gần đây không được tốt lắm, năm 2022 tài vận của gia đình bạn cũng được cải thiện nhưng tài lộc của bạn lại sụt giảm khá nhiều.

Hành vi sai trái nghiêm trọng như thế này sẽ khiến lãnh đạo đơn vị rất thất vọng, dễ mà bị phạt tiền hoặc mất chức

Năm 2022 bạn cũng sẽ có rất nhiều khoản phải chi như đám đình, bạn bè, thực phẩm tăng giá, nhà ở và phương tiện đi lại. Vì vậy đã không giỏi tiết kiệm mà còn cho người khác nợ tiền thì khác gì dồn bản thân vào đường cùng, coi chừng mất cả bạn bè lẫn tiền nhé.

Tuổi Tị

Năm nay Thái Tuế sẽ không chỉ ảnh hưởng đến vận khí của người tuổi Tị mà còn ảnh hưởng đến người nhà của người tuổi Tị, đặc biệt là những người thân trong gia đình, Thái Tuế sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến vận khí của họ.

Năm 2022 Tị không chỉ phải bỏ tiền túi ra làm hộ việc cho người khác mà còn phải tự bỏ tiền túi ra trang trải cuộc sống của mình, không ai giúp bạn nửa xu, rất căng thẳng.

Năm nay, sự nghiệp của người tuổi Tị tuy ổn nhưng sự nghiệp của bạn đời, người yêu lại tụt dốc thảm hại, nhất là những người tự làm ăn, thua lỗ khá nhiều.

Để giúp đỡ nửa kia, có thể bạn sẽ phải tự bỏ tiền túi ra để giải quyết khoản thiếu hụt, chính vì vậy, nền tảng may mắn tài lộc của người tuổi Tị cũng sẽ bị lung lay nghiêm trọng.

Là con giáp không nên cho người khác vay tiền năm 2022, đã không được miếng lại còn hay mang tiếng, cho người khác nợ tiền, bỏ tiền túi ra giúp họ nhưng có lẽ năm nay bạn không được trả lại nửa xu, không cẩn thận còn có xích mích, dính đến pháp luật.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân sẽ rất bốc đồng khi phạm phải Thái Tuế trong năm nay, dù là người thông minh nhưng họ cũng dễ bị thua thiệt trong năm 2022.

Đặc biệt là về đầu tư, tuổi Thân sẽ gặp phải kẻ tiểu nhân, có thể bị kẻ khác lừa gạt, dẫn đến thất bại trong việc đầu tư, hao tốn nhiều tiền của.

Ngoài ra, trong năm nay, nếu có người đến vay tiền, tuổi Thân phải cân nhắc kỹ lưỡng, cố gắng từ chối đi nhé, nếu không có thể không thu hồi được tiền gốc chứ đừng có nói là tiền lãi, nặng hơn thì bị kẻ đó gài bẫy quỵt nợ.

Ngoài ra, người tuổi Thân nên chú ý đến sức khỏe của mình trong năm nay, nếu cảm thấy khó chịu thì nên đến bệnh viện hoặc tự mua thuốc uống theo hướng dẫn của bác sĩ, nếu cứ lì lợm không chịu chữa thì rất nguy hiểm.

Tuổi Dần

Tài lộc của người tuổi Dần trong năm 2022 không tốt lắm, nhất là với những người đã có gia đình, các khoản chi tiêu sẽ đột ngột tăng nhiều do có thêm thành viên mới hoặc mua bán lớn.

Là con giáp số vất vả, trong năm nay, người tuổi Dần dễ gặp tai nạn khi tham gia giao thông, nên cẩn thận, đặc biệt là khi bạn tự lái xe ô tô của mình.

Nếu lái xe vào giờ cao điểm thì lại càng phải cẩn trọng, lỡ va quệt vào xe của người khác thì bạn sẽ phải trả giá đắt.

Ngoài ra, Dần cũng bị ảnh hưởng rất nhiều trong mặt sự nghiệp, có thể đối mặt với nguy cơ thất nghiệp, nếu giữ được việc thì thu nhập cũng giảm đi rất nhiều.

Lưu ý lớn nhất cho Dần là năm nay không nên cả nể mà cho người quen vay tiền. Năm nay sẽ có nhiều người tìm bạn để hỏi vay tiền, số nợ này sẽ không lớn nhưng sẽ lai rai đến mấy năm mới đòi được, đi đòi nợ khô cả nước bọt cũng không được đâu nhé.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm