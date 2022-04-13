Tử vi 2 ngày cuối tuần (16-17/4), những con giáp bắt trúng đài “cơ hội”, túi tiền rủng rỉnh, Tý-Thìn và hai con giáp dấu tên có trong danh sách

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 13:05

Xin chúc mừng 4 con giáp sau đây sự nghiệp cuối tuần này có khởi sắc lớn!

Tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16-17/4), những con giáp bắt trúng đài “cơ hội”, túi tiền rủng rỉnh, Tý-Thìn và hai con giáp dấu tên có trong danh sách - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sự nghiệp của người tuổi Tý làm công ăn lương có dấu hiệu khởi sắc trong tuần mới này, kéo theo đó là sự phát triển tích cực trên phương diện tài lộc.

Ngay từ thời điểm đầu tuần, các cát tinh Chính Ấn và Thiên Ấn đã giúp bạn có nhiều cơ hội để khẳng định bản thân.

Cấp trên có thể sẽ giao cho bạn những nhiệm vụ trọng đại, nếu hoàn thành tốt thì dễ tạo được lòng tin với mọi người, chuyện tăng lương, thưởng nóng nằm trong lòng bàn tay.

Chuyện tài lộc của người làm ăn kinh doanh có dấu hiệu phát triển tích cực vào thời điểm cuối tuần, đặc biệt là những người đã cần mẫn dành thời gian cho cả công việc chính lẫn việc làm thêm.

Con giáp phát tài tuần này nhận được khoản hậu hĩnh, tạo dựng được quan hệ tốt đẹp với đối tác, khách hàng, mở ra nhiều cơ hội đáng quý trong tương lai.

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16-17/4), những con giáp bắt trúng đài “cơ hội”, túi tiền rủng rỉnh, Tý-Thìn và hai con giáp dấu tên có trong danh sách - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Vận trình tài lộc của người tuổi Thìn khởi sắc rực rỡ ngay vào những ngày đầu tiên của tuần mới. Dù làm trong lĩnh vực gì đi nữa, bạn cũng nhận được phần thưởng xứng đáng với công sức bỏ ra.

Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhân cơ hội này để mở rộng mạng lưới khách hàng hoặc quy mô kinh doanh của mình. Bạn chắc chắn sẽ nhận được sự hậu thuẫn lớn lao của người thân và bạn bè xung quanh, khiến mọi việc tiến triển càng thêm thuận lợi.

Nếu là người làm công ăn lương, bạn hoàn thành tốt các dự án được giao nên dễ được nhận thêm tiền hoa hồng, tiền thưởng nóng.

Đây chính là động lực để bạn tiếp tục cố gắng trong tương lai, vươn tới những cái đích tham vọng mà mình đã đặt ra trước đó.

Tuổi Mùi

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16-17/4), những con giáp bắt trúng đài “cơ hội”, túi tiền rủng rỉnh, Tý-Thìn và hai con giáp dấu tên có trong danh sách - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Là con giáp phát tài tuần này nên người tuổi Mùi có điểm sáng không thể bỏ qua trên phương diện tài lộc. Ngay từ đầu tuần, tiền bạc đã đổ ào ào về túi của bản mệnh, đặc biệt nếu bạn làm trong lĩnh vực đầu tư.

Có thể những món đầu tư trước đó của bản mệnh đang đem lại hiệu quả tích cực. Hãy tiếp tục dùng khoản tiền đó để tiếp tục mở mang lĩnh vực của bản thân, giúp "lãi mẹ đẻ lãi con" nhé.

Hơn nữa, sao Thiên Đức phù trợ cũng sẽ đem lại nhiều điều thuận lợi cho bản mệnh, bất kể bạn đang làm việc trong lĩnh vực nào.

Người làm công ăn lương hãy tin rằng chỉ cần bạn chăm chỉ làm lụng thì chắc chắn sẽ không bị phụ công. Hơn nữa, làm việc cũng là cách rèn luyện bản lĩnh và kĩ năng cho bản thân.

Tuổi Dậu

Tử vi 2 ngày cuối tuần (16-17/4), những con giáp bắt trúng đài “cơ hội”, túi tiền rủng rỉnh, Tý-Thìn và hai con giáp dấu tên có trong danh sách - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tài chính của người tuổi Dậu có sự phát triển khá đáng mừng. Người làm công ăn lương hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao nên dễ được thưởng nóng, tăng lương.

Người làm ăn kinh doanh nắm bắt được xu thế, đi trước đối thủ một bước nên đồng tiền đổ vào túi cũng nhanh chóng và thuận lợi hơn.

Cát tinh cũng mang tới nhiều may mắn cho người tuổi này. Nếu còn trẻ tuổi, bạn hãy không ngừng cố gắng rèn luyện bản thân, người khác ắt sẽ nhìn nhận được sự cố gắng của bạn và dành cho bạn cơ hội để vươn lên.

Tuy nhiên, dù có gặt hái được thành công lớn đến mức nào, người tuổi Dậu cũng chớ nên huênh hoang, khoe mẽ kẻo rắc rối sẽ đổ ập xuống đầu lúc nào không biết.

Người làm quyền cao chức trọng cần tránh nghe theo lời bùi tai của cấp dưới, trước khi đưa ra những quyết định kinh doanh, làm ăn cần xác minh thông tin cẩn thận.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tử vi 12 con giáp con giáp may mắn tuần này sự nghiệp 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 37 phút trước
Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Nam thanh niên dùng tay không đỡ bé trai 5 tuổi ngã khỏi ban công khiến nhiều người cảm phục

Video 3 giờ 7 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Quả bầu và những tác dụng tích cực cho sức khỏe gia đình

Dinh dưỡng 4 giờ 37 phút trước
Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Sự thật đằng sau nụ cười của chồng cũ khi được hỏi về chuyện đi bước nữa

Tâm sự 5 giờ 7 phút trước
Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Đang lái xe trong đêm, nữ tài xế gặp con gấu khổng lồ tấn công chiếc xe ô tô

Video 5 giờ 37 phút trước
Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước
Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Hành động bất ngờ của mẹ chồng khi biết chuyện con trai ngoại tình

Tâm sự gia đình 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 6/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc khí dồi dào, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đối mặt với họa phá tài, tài lộc ảm đạm

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Đúng ngày mai, thứ Ba 6/10/2026, 3 con giáp được Ngọc Hoàng 'cưng như trứng mỏng', Phúc Khí hơn người, tiền bạc đổ về túi nhiều không xuể

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

Tử vi tuần mới 5/10 đến 11/10, 3 con giáp NGỒI IM MAY MẮN cũng kéo đến, tiền bạc như thác đổ về, muốn nghèo cũng khó

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Nửa đầu tháng 9 âm lịch, 3 con giáp được “CHẤM SỔ VÀNG”, tài lộc cất cánh bay cao, vận số sang trang, tương lai huy hoàng

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 6/10/2026, 3 con giáp làm đâu thắng đó, sự nghiệp thăng tiến không ngừng, vét sạch tiền của thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Cuối ngày hôm nay (6/10/2026), 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', chỉ việc ngồi quơ tay ra tiền, phúc mệnh đỏ rực rỡ

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới

Sau ngày mai, thứ Hai 5/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như 'mưa mùa hè', của nả cứ ùn ùn kéo tới