Tử vi dự đoán: 2 CẶP TUỔI NÀY LẤY NHAU xác định “chửi thì chửi mà giàu thì giàu”, LỘC đường TÀI VẬN CON CÁI, sinh ra con rồng con phượng

Tâm linh - Tử vi 13/04/2022 13:05

Dù hay cãi vã nhưng những cặp đôi con giáp dưới đây xác định sẽ lộc tài, lộc con!

Cặp đôi tuổi Thìn và Tị

Tử vi dự đoán: 2 CẶP TUỔI NÀY LẤY NHAU xác định “chửi thì chửi mà giàu thì giàu”, LỘC đường TÀI VẬN CON CÁI, sinh ra con rồng con phượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hình tượng “rồng rắn lên mây” gợi cảm giác về sự hòa hợp nhưng thực tế lại không phải như vậy. Đây là một trong những cặp đôi con giáp khắc khẩu đầu tiên được nhắc tới bởi họ có khá nhiều sự trái ngược về tính cách, quan điểm sống nói chung và quan điểm về hôn nhân nói riêng.

Xét về mặt tử vi, trong khi Tị coi trọng tình cảm, sự thủy chung, lựa chọn bạn đời theo tiêu chí tình yêu chứ không phải tiền bạc vật chất hay vụ lợi, thì tuổi Thìn lại hoàn toàn trái ngược. Thìn tham vọng, coi trọng danh lợi, xem túi tiền của người khác, công việc mà họ làm để chọn làm chồng, làm vợ.

Trong khi Tị nhẹ nhàng, tình cảm, hướng nội, thì Thìn lại mạnh mẽ, thích thể hiện, hướng ngoại.

Vậy đó, khi ở bên cạnh nhau, sự quá khác biệt trong tính cách của cặp đôi này khiến họ khó tránh khỏi sự va chạm, cự cãi và căng thẳng trong hôn nhân.

Tưởng chừng sự khác biệt ấy khiến cặp đôi khắc khẩu này dễ chia ly, nhưng không! Họ lại đồng tâm hiệp lực trong việc nuôi dạy con cái. Cả 2 đều rất nghiêm khắc giáo dục con, hướng các con tự lập từ nhỏ và không ngừng tìm tòi các biện pháp dạy con khoa học, tân tiến theo thời đại chứ không hề cổ hủ hay bảo thủ theo lối truyền thống.

Chính vì lẽ đó, khi chúng lớn lên khẳng định được vị thế của mình, thậm chí vượt xa cha mẹ, có cuộc sống sung túc, giàu có khiến nhiều người phải ngưỡng mộ.

Cặp đôi tuổi Dậu và Sửu

Tử vi dự đoán: 2 CẶP TUỔI NÀY LẤY NHAU xác định “chửi thì chửi mà giàu thì giàu”, LỘC đường TÀI VẬN CON CÁI, sinh ra con rồng con phượng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Nằm trong mối quan hệ Tam Hợp, Dậu và Sửu được mọi người cho rằng vô cùng hợp nhau, càng sống với nhau lâu, họ lại càng tình cảm, càng có nhiều phúc lộc.

Thế nhưng thực tế cho thấy, cặp đôi Dậu Sửu không phải lúc nào cũng ở trong trạng thái ngọt ngào, hòa hợp, tần suất cự cãi, đấu khẩu do mâu thuẫn về quan điểm sống cũng rất nhiều. Thậm chí có thời điểm cãi nhau long trời lở đất nhưng tuyệt đối không thể rời bỏ nhau.

Ngoài ra, cặp đôi này đều coi trọng giá trị gia đình, có xu hướng sống vì con cháu nhiều hơn bản thân mình nên dù có sóng to gió lớn nào ập đến, họ vẫn quyết bên nhau bền chặt.

 Con cái họ sinh ra đều rất biết cách cư xử, hiếu kính với cha mẹ. Nguyên nhân là chúng được thừa hưởng những ưu điểm vượt trội của cha mẹ, không ngại thử sức với những điều mới, nắm bắt cơ hội và ngày một tiến xa trên con đường công danh, sự nghiệp.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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