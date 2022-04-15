Tử vi cuối tuần (16-17/4): Top 3 con giáp gặp vận cát khí, may mắn rộng mở, tiền tài vô đối, Tý và 2 con giáp nữa được gọi tên

Nhân duyên tốt đẹp mở ra nhiều cơ hội hợp tác, đàm phán thành công. Bản mệnh lại có tài ăn nói khéo léo nên có thể dễ dàng thuyết phục những khách hàng khó tính nhất, đem về nhiều món lợi không chỉ cho bản thân mà còn cả doanh nghiệp.

Theo dõi tử vi cuối tuần, dường như đây đang là thời điểm cát khí vây quanh người tuổi Tý nên bản mệnh có thể đón nhiều niềm vui bất ngờ.

Hiệu quả công việc được đánh giá cao, giúp con giáp này trở thành nhân tố chủ chốt của tập thể. Dù vậy, bạn cũng nên giữ thái độ khiêm tốn, biết lắng nghe và tiếp thu những lời góp ý để ngày càng hoàn thiện bản thân. Điều đó sẽ giúp đường thăng tiến của bạn rộng mở hơn.

Về tình cảm, con giáp này cũng có đào hoa chiếu mệnh, người độc thân nhiều cơ hội để tìm được người chung đôi. Trong khi đó, người có đôi cũng sẽ có nhiều giây phút hạnh phúc và vui vẻ bên nửa kia. Người ấy chính là nguồn động viên lớn lao của bạn trong cuộc sống này.

Tuổi Mão

Là con giáp may mắn cuối tuần này, vận khí của người tuổi Mão sẽ có những chuyển biến tích cực.

Sự nhanh nhẹn, tài trí giúp con giáp này khẳng định được tài năng và vị trí của mình. Bạn lại luôn hết mình trong công việc nên nhận lại nhiều cơ hội thăng tiến, thu nhập cũng được đảm bảo.

Những việc bạn làm đều đạt được nhiều thành tựu bản thân mong muốn. Vì vậy hãy giữ tinh thần bình tĩnh, cố gắng hết sức để được công nhận, nể phục. Tuy nhiên, khi đạt được mục tiêu cũng chớ vội ngủ quên trên chiến thắng kẻo bạn sẽ sớm thụt lùi so với người khác.

Bên cạnh đó, sự chủ động sẽ mang đến cho bạn may mắn ở thời điểm này nên hãy thẳng thắn đối mặt và giải quyết dứt khoát mọi vấn đề.

Cũng trong dịp cuối tuần này, chuyện tình cảm được giữ ở mức ổn định. Những nỗ lực cải thiện mối quan hệ của bạn với người ấy sẽ thu được những kết quả đáng tự hào.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có sự nâng đỡ của cát tinh nên 2 ngày cuối tuần này, bạn có thể kì vọng ước mơ của mình sẽ trở thành hiện thực. Đặc biệt, phương diện tài lộc của Dậu nhờ có tài tinh chiếu mệnh nên vô cùng rực rỡ.

Nhờ sự nhạy bén và tinh tế mà người làm ăn kinh doanh có thêm nhiều khoản thu nhập rủng rỉnh, đầu tư cũng đạt hiệu quả như mong muốn. Bạn có thể tranh thủ cơ hội này để mở rộng quy mô, giúp tài khí sinh sôi.

Công việc tiến triển tốt giúp bạn có đồng ra đồng vào, không phải quá lo lắng đến chuyện tiền nong.

Tuy nhiên, con giáp may mắn cuối tuần này hãy nhớ rằng để có một túi tiền rủng rỉnh hơn, bạn cũng nên tập trung tiết kiệm và tạm rời ra những sở thích mua sắm không thật sự thiết thực.

Vận trình tình cảm đang có nhiều điểm sáng. Mọi chuyện dường như khả quan hơn, mối quan hệ của hai bạn vẫn đang tiếp tục phát triển thuận lợi sau khi hóa giải những mâu thuẫn, hiểu nhầm trước đó.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm