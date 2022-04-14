TỬ VI VẬN MỆNH: sở hữu 4 THÁNG SINH ÂM LỊCH này, CON GIÁP NỮ chỉ việc ngồi rung đùi chờ tài lộc, CẢ ĐỜI VINH HOA, sống trong nhung lụa

Nhờ vậy, cô nàng tuổi Hợi sinh vào tháng Giêng âm lịch rất dễ lấy được lòng tin và sự yêu quý của người khác khi có cơ hội quen biết, hợp tác làm ăn với nhau.

Người tuổi Hợi có địa chi thuộc hành Thủy, khi sinh vào tháng Giêng âm lịch tức tháng Dần Mộc sẽ gặp cục diện Thủy - Mộc tương sinh. Điều này hình thành nên tính cách hiền lành, lương thiện, dễ gần ở con giáp này và đặc biệt họ là luôn biết cách bộc lộ cảm xúc và ý tưởng trong lòng mình.

Khả năng ăn nói gãy góc, rõ ràng và tài hùng biện tốt lại thêm ngoại hình dễ nhìn chính là những ưu điểm không nhỏ để con giáp nữ này chinh phục khách hàng, tạo dựng uy tín của bản thân trong công việc buôn bán, kinh doanh.

Theo tử vi khoa học, cô nàng tuổi Hợi sinh vào tháng Giêng mùa xuân còn sở hữu óc tính toán rất nhạy bén, cẩn thận. Chính những điều này đã giúp họ giảm thiểu rủi ro có thể gặp phải.

Việc duy trì với khách hàng cũ và mở rộng quy mô thu hút nhiều khách hàng mới tới với sản phẩm của mình không hề làm khó được tuổi Hợi.

Hơn nữa, con giáp nữ này không phải người quá ham hư vinh, họ biết dừng khi đủ, nhìn rõ thực lực của bản thân để có sự điều chỉnh thích hợp. Nếu có khi phải gặp trở ngại, họ đều có cách giải quyết nhanh chóng. Từ đó, tiền tài và vận may ngày một nhiều, công danh sự nghiệp khó ai sánh bằng!

Kể cả khi sinh ra không may mắn được ngậm thìa vàng ngay từ nhỏ, không có nền tảng tài chính cơ bản nhưng nàng giáp này lại biết xây dựng sự nghiệp bằng trí tuệ và sự nỗ lực của bản thân để vượt qua mọi qua mọi gian nan, thử thách, giành vinh vang và bước chân vào hàng ngũ những người giàu sang không sớm thì muộn.

Cô nàng tuổi Ngọ sinh tháng 4 âm lịch

Cô nàng tuổi Ngọ sinh vào tháng 4 âm lịch cũng là một trong những con giáp nữ sinh vào tháng âm mang vận phú quý phải kể đến.

Địa chi Ngọ thuộc hành Hỏa, sinh vào tháng 4 âm lịch tức tháng Tị Hỏa. Hỏa vượng tượng trưng cho ý chí luôn sục sôi, không bao giờ chịu lùi bước hay bỏ cuộc khi đương đầu nghịch cảnh.

Chính nhờ ý trí mạnh mẽ, cô nàng giáp này luôn tự tin vào bản thân, xóa bỏ mọi sự tự ti làm rào cản bước tiến của mình;

Có thể nói, các cô nàng tuổi Ngọ sinh tháng 4 âm lịch đa phần đều là người phóng khoáng, thoải mái. Họ cầm được buông được, vấp ngã ở đâu đứng ngay dậy ở đó.

Cho nên dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, con giáp nữ này cũng luôn cố gắng một cách bền bỉ để hoàn thành mọi việc đến cùng, khó khăn chỉ càng khiến cô ấy bứt phá mạnh mẽ hơn, khả năng chịu đựng áp lực đỉnh cao. Trong một tập thể, người có thể gánh vác bất cứ trọng trách nào do cấp trên giao phó chắc chắn không thể thiếu nàng giáp này.

Hơn nữa, những cô gái tuổi Ngọ được sinh ra trong khoảng thời gian này thường được trời phú cho ngoại hình khá nổi bật, lại là người có năng lực và sở hữu khí chất tự tin xuất chứng, đó quả là những lợi thế không nhỏ để nâng bước thành công cho họ.

Phương châm sống của nàng giáp này là: làm ngay khi nghĩ đến, không làm thì thôi đã làm thì phải làm cho ra trò. Họ không chỉ thông minh, giỏi giang mà còn khôn khéo hơn người. Dù là trong công việc hay cuộc sống, họ đều cố gắng hết mình và hoàn thành xuất sắc mọi kế hoạch đề ra.

Vì vậy, đương nhiên họ cũng thu hoạch được những trái quả hết sức ngọt ngào và xứng đáng với công sức đã bỏ ra.

Nàng giáp này chính là mẫu "nữ cường nhân" điển hình trong cuộc sống. Thân phận nữ nhi nhưng có năng lực gánh vác không thua kém gì cánh mày râu, sớm muộn gì cũng lập nên đại nghiệp vinh quang, tiền tài về sau không thiếu gì, hưởng cuộc đời giàu sang phú quý, tha hồ nở mày nở mặt.

Cô nàng tuổi Dậu sinh tháng 7

Cô nàng tuổi Dậu có địa chi thuộc hành Kim, sinh vào tháng 7 âm lịch tức tháng Thân Kim, Kim vượng tàng tài, là điềm báo số mệnh tài lộc dư dả, tiền bạc phủ phê cả đời chẳng lo túng thiếu.

Trời sinh con giáp này rất quan tâm đến ngoại hình, thích làm đẹp nên luôn xuất hiện với hình ảnh tươm tất, lịch sự trước mặt người khác. Họ coi trọng vẻ bề ngoài và khí chất của bản thân vô cùng.

Chính vì thế, nàng giáp này có khả năng phân tích tâm lý người khác nhanh chóng thông qua cách ăn mặc, ách nói chuyện và hành vi của đối phương để từ đó có cách cư xử phù hợp, dễ dàng nhận được sự yêu mến của người khác.

Hơn nữa, những cô nàng cầm tinh con Gà được cho là người có giác quan thứ 6 nhạy bén và có trực giác khá chính xác. Họ thường chủ động lập kế hoạch rõ ràng và cố gắng đến sức lực để đạt được mục tiêu đã đề ra.

Vì vậy, cô ấy rất có thiên phú trong việc đàm phán, có thể dễ dàng xử lý những việc mà người bình thường không thể làm được. Những việc liên quan đến khách hàng, hợp tác làm ăn vào tay cô nàng tuổi Dậu này hầu hết đều sẽ thành công.

Khả năng xã giao khéo léo là lợi thế để nàng giáp này "đánh đâu thắng đó", lại thêm trí thuệ phi phàm và khả năng ứng biến nhạy bén. Vì vậy, về cơ bản phương diện tài lộc sẽ rất hanh thông, số mệnh giàu sang, sự nghiệp thành công vang dội.

Ngoài ra, cô ấy còn có đầu óc kinh doanh lợi hại, không những tạo dựng cuộc sống giàu có cho mình mà còn giúp đỡ người thân và bạn bè xung quanh. Cuộc sống của họ tự do tự tại, danh lợi đều song toàn, viên mãn, tiền tài phủ phê, cuộc sống không lo toan gì.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.