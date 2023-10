Người sở hữu một trong những nốt ruồi ở vị trí này khối lượng tài sản ở tương lai 3 đời tiêu xài không hết, vô cùng may mắn trong cuộc sống

Nốt ruồi trên dái tai

Theo nhân tướng học, dái tái to là biểu hiện của bổng lộc, phúc đức và tài năng của một người. Những người sở hữu dái tai to thường là những người thông minh, và mang số mệnh phú quý. Họ thường được phú cho khả năng làm lãnh đạo, dẫn đầu trong sự nghiệp và được người đời ngưỡng mộ không ngừng. Dái tai to và đầy đặn thể hiện người đó rất may mắn, đi đến đâu cũng có quý nhân đi theo chiếu cố.