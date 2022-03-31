3 loại hoa Thần Tài cực "ưng ý", gia chủ lưu ý ngay để tài lộc hanh thông, công danh sự nghiệp tấn tới

Không phải ngẫu nhiên mà mẫu đơn lại được xem là vua của các loài hoa. Trong quan niệm của dân gian xưa, mẫu đơn gắn liền với biểu tượng của hoàng tộc, quyền quý, đại diện cho những người phụ nữ có uy tiền trong xã hội.

Ngày nay hình tượng hoa mẫu đơn xuất hiện phổ biến trong tranh trang trí, đồ thờ cúng, vật phẩm phong thủy. Loài hoa này cũng thường được sử dụng làm hoa trang trí, hoa thờ cúng bàn thờ Gia tiên, bàn thờ Phật, bàn thờ Thần tài-Thổ địa. Dâng hoa mẫu đơn lên đấng bề trên vừa thể hiện lòng thành kính, vừa mang đến ý nghĩa thanh cao, may mắn.

Hoa cúc

Nói đến hoa cúng không thể không nhắc đến hoa Cúc. Đây là một trong những loại hoa quý thuộc tứ lâm bao gồm tùng – cúc – trúc – mai. Theo quan niệm dân gian xưa hoa cúc là loại hoa đại diện cho trường thọ, may mắn và phúc lộc. Do khả năng tươi lâu, bền màu nên hoa cúc thường xuyên được lựa chọn làm hoa cúng. Vào các dịp như Tết Nguyên Đán, Tết Thanh Minh, Tết Trung Thu, hay các dịp giỗ chạp, ngày lễ, ngày tuần hoa Cúc vẫn được các gia đình lựa chọn nhiều nhất.

Không những thế người xưa cho rằng màu sắc tươi tắn và khả năng sống, thích nghi với môi trường nhanh chóng của hoa cúc sẽ mang đến may mắn, sinh khí cho gia chủ. Hoa cúc có nhiều loại, nhiều màu, kích thước, tên gọi phù hợp với từng nhu cầu thờ cúng. Thông thường để chọn hoa thờ cúng bàn thờ Thần tài - Thổ địa bạn có thể chọn hoa cúc đại đóa, cúc vạn thọ, cúc vàng để tăng may mắn.

Hoa đồng tiền

Ngay từ tên gọi người ta đã biết được công dụng và ý nghĩa của hoa đồng tiền. Loại hoa này có bông lớn, cánh nhỏ, nhiều cánh, tươi lâu, màu sắc tươi tắn,… mang đến tiền tài, của cải và may mắn cho gia chủ.

Theo quan niệm phong thủy đồng tiền còn là loài hoa tượng trưng cho tuổi thọ, sức khỏe. Việc dâng hoa đồng tiền lên bàn thờ Gia tiên, bàn thờ Phật hay Thần tài-Thổ địa sẽ giúp đem đến may mắn, bình an và tiền tài cho gia đình bạn.

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