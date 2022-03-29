5 nét tướng của người phụ nữ có duyên ngầm, đi đến đâu được yêu quý đến đó

Tâm linh - Tử vi 29/03/2022 16:20

Người phụ nữ quyến rũ khiến đàn ông mê mệt thường có những nét duyên ngầm, làm người đối diện phải rung động tức thì.

Môi trái tim

Người phụ nữ có môi trái tim, viền môi thì rất là rõ ràng, cười thì không hở lợi, môi không bị nứt nẻ và nụ cười thì rất là hiền dịu thu hút được ánh nhìn của người khác.

Một đôi môi trái tim thường là niềm ao ước của rất nhiều cô gái. Không chỉ bởi hình thức quyến rũ, gợi cảm, thu hút người khác phải mà còn vì đây là một nét tướng vô cùng may mắn. Từ bé, họ đã luôn được mọi người yêu mến, khi trưởng thành sẽ có nhiều người theo đuổi.

Những phụ nữ có nét tướng môi này hầu hết đều được mọi người yêu mến ngay từ nhỏ nên khi trưởng thành con đường tình duyên với họ thường rất viên mãn và ngọt ngào. Đặc biệt, nếu đường viền môi càng rõ nét, đôi môi càng căng mọng thì họ sẽ càng có hậu vận giàu sang, cuộc sống không bao giờ phải lo thiếu trước hụt sau.

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Xương gò má thẳng và không nhô quá cao

Xem tướng mặt phụ nữ tốt, những phụ nữ có nét tướng này luôn tự tin, lạc quan, quyết đoán, dễ dàng vươn lên làm chủ sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình. Trước hay sau khi kết hôn, họ đều là chỗ dựa tài chính vững chắc cho cả gia đình.

Bên cạnh đó, nếu khéo léo kinh doanh thì những quý cô này còn có thể tạo dựng được cơ đồ, sản nghiệp hơn người. Họ có thể chèo lái con thuyền kinh tế của cả gia đình đi theo chiều hướng thuận lợi và an toàn nhất.

Dái tai to, mềm mại

Phụ nữ sở hữu nét tướng này là mẫu phụ nữ yêu chồng, thương con, sẵn sàng hy sinh vì gia đình nên có hậu vận rất tốt. Họ luôn gặp nhiều may mắn trong cuộc sống và có nhân duyên thiện lành, luôn được Thần Tài và quý nhân trợ giúp.

Những người này dù đi đến đâu cũng được mọi người yêu quý, giúp đỡ, làm việc tất thảy đều thành công. Đây chính là nét duyên ngầm trời phú mà khó ai bì được.

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Cằm chẻ

Người phụ nữ có cằm chẻ là tượng trưng cho sự phú quý và may mắn của phái nữ. Bởi cằm tượng trưng cho kho của cải, vật chất, nếu cằm càng dày thì tiền tài càng nhiều. Phụ nữ sở hữu tướng hai cằm thường là người vượng phu, không chỉ đem lại may mắn cho bản thân mà còn giúp đỡ cho sự nghiệp của chồng.

Phụ nữ cằm chẻ thích sự tự do, lãng mạn và khá hài hước, là người giàu tính sáng tạo, khiếu thẩm mỹ, nghệ thuật tốt, có cả tài văn thơ, biết cách nói chuyện khéo léo. Trong cuộc sống, họ luôn tìm tòi những cái mới, có bản lĩnh vững vàng và không dễ dàng bị khuất phục trước những khó khăn.

Tính tình của họ thẳng thắn nhưng khá bướng bỉnh. Ở họ có sự yêu ghét rõ ràng, hoàn toàn không có lối sống giả tạo hay xu nịnh. Họ biết cách để bảo vệ quan điểm của mình, sống chẳng phụ thuộc vào ai.

Má lúm đồng tiền

Những người có má lúm thường rất được người già yêu quý. Nụ cười của họ trong sáng và thánh thiện, mang tới niềm vui. Với người già, đó là những đứa trẻ ngây thơ, đáng yêu và hoạt bát nên vô cùng quý mến.

Má lúm đồng tiền là một nét duyên dáng tô điểm cho gương mặt, là nét tướng quyến rũ khiến bao người mê đắm. Phụ nữ có má lúm đồng tiền thường mang lại cho người khác cảm giác thân thiện, dễ gần, hễ nở nụ cười là vô cùng đáng yêu. Nét duyên ngầm này cũng giúp họ có một cuộc sống phú quý, vui vẻ và thuận lợi trong tình duyên.

Đôi má lúm tạo cảm giác vừa đáng yêu vừa tinh nghịch, lại vô cùng rạng rỡ, chẳng ngạc nhiên khi người có nét tướng này lại cuốn hút người khác đến vậy, nổi tiếng là tướng người đáng tin cậy.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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