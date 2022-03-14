5 vị trí nốt ruồi đại hung, phá tài phá lộc của chủ nhân, ai có cả đời làm ăn không khá lên nổi

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 10:40

Nếu có những nốt ruồi ở các vị trí dưới đây, bạn hãy cẩn thận vì nó có thể gây ảnh hưởng lớn đến tài lộc.

Nốt ruồi nằm giữa hai đầu lông mày

Nốt ruồi nằm ở Ấn Đường không phải là điềm báo tốt về vận trình tài lộc của gia chủ. Thực ra vị trí Ấn Đường có thể thể hiện vận mệnh của con người, không nên xuất hiện nốt ruồi, sẹo hay nếp nhăn.

Sở dĩ có quan điểm đó là vì nốt ruồi nằm ở vị trí này trên khuôn mặt báo hiệu rằng chủ nhân sẽ gặp phải những biến cố bất ngờ trong công việc hoặc trong cuộc sống. Bản thân là người có năng lực, có thể dựa vào chính sức mình để có nguồn thu nhập không tồi song khó có thể giữ được tiền trong tay mà thường gặp phải những chuyện xui xẻo từ trên trời rơi xuống, khiến tài lộc mới tích tụ được lại tiêu tán hết cả.

5 vị trí nốt ruồi đại hung, phá tài phá lộc của chủ nhân, ai có cả đời làm ăn không khá lên nổi - Ảnh 1

Nốt ruồi ở đuôi mắt

Trong nhân tướng học, vùng đuôi mắt là cung phu thê, phản ánh cuộc sống tình cảm và hôn nhân của một người. Người có nốt ruồi nằm ở cung phu thê thường có tính cách khó lường, hay thay đổi, tâm tính bất an, hay gặp chuyện xui xẻo trong tình cảm, hôn nhân.

Nếu kết hôn sớm và không may đổ vỡ, mọi chuyện sẽ tiếp diễn theo chiều hướng xấu và khiến cho họ cảm thấy chán nản. Khi đó, sự nghiệp công danh cũng bị lung lay.

Cách hóa giải tốt nhất là nên bình tâm, không sợ hãi lo lắng. Ngoài ra, việc kết hôn muộn cũng giúp họ có cuộc sống gia đình êm ấm hơn.

Nốt ruồi trên vai

Nốt ruồi trên vai là nốt ruồi khổ tình, người có nốt ruồi này dễ lận đận tình duyên và cực dễ gặp xui xẻo về kinh tế như phá sản giữa chừng hoặc bị kẻ xấu lừa gạt.

Đây là nốt ruồi dự báo về sự nghiệp. Những người có nốt ruồi trên vai thì phần lớn sự nghiệp sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả. Cho dù họ có chăm chỉ và cố gắng đến đâu thì thành quả họ đạt được đều không đáng kể.

Bên cạnh đó, những người mang đặc điểm này thường kiểm soát tài chính rất kém, vì thế không nên để họ làm tay hòm chìa khóa.

5 vị trí nốt ruồi đại hung, phá tài phá lộc của chủ nhân, ai có cả đời làm ăn không khá lên nổi - Ảnh 2

Nốt ruồi trên trán

Đây là vị trí cho thấy rõ con đường sự nghiệp, tiền đồ và địa vị xã hội một cách ngắn hạn của mọi người. Chính vì vậy, nốt ruồi mọc ở vị trí này sẽ ảnh hưởng mạnh mẽ đến con đường công danh sự nghiệp. Nếu có nốt ruồi ở trên trán, bạn cần đề phòng kẻ gian châm chọc, hãm hại, nhất là ở nơi công sở.

Theo nhân tướng học cho biết, nếu nốt ruồi này không quá lớn thì bạn nên tìm cách xóa bỏ chúng, đồng thời, bạn cũng nên thay đổi môi trường làm việc nếu như công việc hiện tại của bạn thường xuyên gặp bất lợi. Đây là một cách hoá giải phong thuỷ mà bạn nên tham khảo, đồng thời cũng nên lựa chọn cho mình một công việc khác phù hợp hơn.

Nốt ruồi ở khóe miệng

Người có nốt ruồi ở khóe miệng thì tài sản, của cải của họ cũng bị tổn hại đáng kể. Sự nghiệp của họ thường long đong, lận đận, gặp nhiều khó khăn, trắc trở.

Người có nốt ruồi ở khóe miệng rất hay gặp chuyện xui rủi, nếu làm nghề đầu tư kinh doanh thì nên thận trọng kẻo bị lừa gạt. Trong cuộc sống, họ sẽ phải trải qua rất nhiều thử thách.

5 vị trí nốt ruồi đại hung, phá tài phá lộc của chủ nhân, ai có cả đời làm ăn không khá lên nổi - Ảnh 3

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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