Tướng bàn chân của người giàu sang, an nhàn, sinh ra đã có số hưởng

Những người có tướng bàn chân đầy đặn, lòng bàn chân đầy, dày là người có cuộc sống tương đối nhàn hạ, không phải lo lắng về tiền bạc. Người này số sinh ra đã giàu sang hoặc cũng sẽ sớm phất lên nhờ công danh thành đạt. Công việc của người này khá thích hợp với họ, thu nhập ổn và họ cũng có đời sống tinh thần hết sức thoải mái, vô tư.

Lòng bàn chân lõm sâu như chiếc thuyền úp ngược thì đây là nét tướng tốt, chứng tỏ người này có số giàu sang phú quý, được hưởng cả tài lẫn phúc. Những người này đa số sinh ra trong gia cảnh giàu có, họ có trình độ chuyên môn cao nên làm gì cũng thành công, đường công danh phát triển tương đối suôn sẻ, tài lộc dồi dào. Không chỉ vậy, họ còn biết quản lý tiền bạc, biết chăm lo chu đáo cho gia đình.

Lòng bàn chân mềm mại, nhiều đường vân

Về nhân tướng học, người có lòng bàn chân mềm mại, nhiều đường vân thường rất mạnh mẽ, chăm chỉ, kiên trì với mục tiêu đã đặt ra nên họ có cơ hội thành công rất cao trong công việc lẫn cuộc sống. Hơn nữa, người sở hữu nét tướng này ít khi gặp quá nhiều khó khăn, xung quanh họ thường có quý nhân phù trợ nên không cần lo lắng quá nhiều về việc họ không có đủ năng lực hay khả năng kiếm tiền. Họ sinh ra đã có phúc khí, gần như mọi việc đều được như ý, càng già càng giàu.

Bàn chân có nốt ruồi son

Nốt ruồi son này mọc ở hai vị trí trên mu bàn chân và dưới lòng bàn chân đều được coi là nốt ruồi phú quý, giúp cho người sở hữu an nhàn, có cuộc sống sung túc, giàu sang. Người này trong cuộc đời luôn có quý nhân phù trợ, hết lòng vì mình, yêu thương mình, bạn đời cũng là người tri kỉ nâng đỡ bạn trong cuộc sống.

Vì vậy đối với họ, khó khăn không là gì so với những gì họ đạt được. Cộng thêm với năng lực tự có của bản thân, bạn sẽ là người đạt được vị trí cao trong công việc, có tướng lãnh đạo.

Ngón chân cái to, đầy đặn

Ngón chân cái được coi là “ngón chủ” trong bàn chân. Nếu “ngón chủ” này có “tướng tá” tức là to và nhiều thịt, chủ nhân sở hữu nó sẽ có được sự an nhàn trong cuộc sống. Người này giàu có, không lo nhiều về tiền bạc. Nói về tình duyên, người này cũng khá hạnh phúc, họ luôn được người bạn đời hiểu và thông cảm.

Họ hòa đồng, vui vẻ, nhiệt tình giúp đỡ người khác thế nên họ cũng luôn được báo đáp, quý nhân tương trợ.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).