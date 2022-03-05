Đi đường thấy 5 đồ vật này chớ dại dột nhặt về kẻo tán gia bại sản

Tâm linh - Tử vi 05/03/2022 05:00

Những đồ vật dưới đây chứa nhiều linh khí, bạn không nên mang về nhà kẻo vô tình bị vận xui đeo bám.

1. Tiền lẻ rơi vãi

Chắc hẳn chúng ta cũng đã vài lần nhìn thấy những món tiền lẻ rơi trên đường. Phản xạ thường thấy của nhiều người là nhặt lên.

Tiền lẻ rơi vãi trên trường có thể là do người ta làm rơi nhưng cũng có thể là tiền được cố tình bỏ lại trên trường để giải xui, giải hạn. Nếu bạn vô tình đem những thứ đó về nhà thì chẳng khác nào nào rước xui xẻo của người khác vào mình.

2. Đồ trang sức đá quý cũ

Những món đồ trang sứcđược làm bằng đá quý có chứa nhiều năng lượng của người chủ. Đồng thời theo phong thủy nó cũng có nhiều tác dụng tốt cho chủ nhân của mình. Tuy nhiên, nếu vì lý do gì đó bạn nhặt được chúng thì cũng không nên sử dụng bởi người xưa truyền lại rằng chúng dễ mang tới tai ương xui xẻo cho bạn. Khi bạn nhặt món đồ này về nhà sẽ bị gánh những tai ương của người chủ cũ.

Bởi những món đồ trang sức làm bằng đá quý có khả năng hấp thụ sinh khí của chủ nhân, chính vì thế mà sau khi sử dụng một thời gian, món đồ trang sức bằng đá quý sẽ tích trữ cả cát khí và hung khí của người chủ.

Đi đường thấy 5 đồ vật này chớ dại dột nhặt về kẻo tán gia bại sản - Ảnh 1

3. Tượng thần phật cũ

Nhiều người thường có thói quen trưng tượng Thần Tài, Di lạc, hoặc có ngậm tiền, tỳ hưu... để mang lại may mắn cho gia đình mình. Tuy nhiên, với những món đồ này bạn nên tự tay đi mua như vậy mới mang lại may mắn. Còn nếu bạn được ai đố cho đồ đã qua sử dụng, hoặc bạn vô tình thấy người ta bỏ đi hoặc đánh rơi rồi mang về dùng... thì dễ mang lại nhiều phiền toái.

Những món đồ này thường có linh khí ý nghĩa riêng của mình. Trong đó, có cả cát khí và hung khí, mang tâm địa, tai ương của người chủ cũ và ảnh hưởng tới người chủ mới. Với những món đồ không rõ nguồn gốc như vậy, tốt nhất không nên nhặt và đem về nhà kẻo vô tình lại gặp tai ương.

4. Gương đã qua sử dụng

Khi bạn thấy gương cũ người khác vứt đi dù chúng còn tốt thì bạn cũng không nên mang về sử dụng. Bởi gương là đồ vật kết nối giữa người âm và người dương, nếu bạn sử dụng gương không rõ nguồn gốc dễ gặp phải những điều tai ương xui xẻo. Với những đồ vật tâm linh như vậy bạn không nên nhặt về kẻo rước thêm họa vào thân.

Đi đường thấy 5 đồ vật này chớ dại dột nhặt về kẻo tán gia bại sản - Ảnh 2

5. Búp bê không rõ nguồn gốc. 

Búp bê mang hình người nên dễ trở thành nơi trú ngụ của các vong hồn, sinh ra linh tính và gây rắc rối cho người giữ nó. Tốt nhất không nên mang búp bê “không rõ nguồn gốc” về nhà kẻo dễ mang điều xui xẻo.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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