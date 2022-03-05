Chú ý 5 điều kiêng kị khi dùng ví để tiền bạc quanh năm đầy túi

Xét về mặt tâm lý, việc ví luôn có tiền giúp bạn có cảm giác yên tâm, tự tin khi ra khỏi nhà. Còn trong phong thủy, nó là yếu tố thu hút tiền bạc, tài lộc cho chủ nhân.

Khi để tiền trong ví, bạn nên để ở tất cả các ngăn. Không quan trọng mệnh giá, chỉ cần các ngăn của ví luôn có tiền sẽ tạo cảm giác đầy đủ, thu hút thêm may mắn. Nhờ đó, kho tiền tài của bạn sẽ không bao giờ trống rỗng.

2. Ví có hình dạng không phù hợp

Ví tiền là một trong những món đồ được coi là "vật bất ly thân" với đa số người. Để phục vụ nhu cầu và thị hiếu của khách hàng, rất nhiều loại ví với mẫu mã từ đơn giản đến phức tạp được ra đời. Nhiều người cho rằng việc chọn ví chỉ cần phù hợp với sở thích mà quên mất nó liên quan trực tiếp đến tài vận của bản thân.

Các chuyên gia phong thủy cho rằng, bạn chỉ nên chọn những chiếc ví hình chữ nhật vì nó có thể cân bằng lại nguồn năng lượng mang tới cảm giác an toàn, ổn định cho mọi người. Sự ổn định của hình chữ nhật sẽ giúp ổn định tiền bạc của chủ nhân, ngược lại, ví hình tròn là biểu hiện của vận xấu về đường tài lộc sau này.

3. Sử dụng ví cùng nhiều thói quen xấu của chủ nhân

Chủ nhân cứ tiện đâu là vứt ví ở đó như: Đặt ví trên sàn nhà, đặc biệt trên sàn nhà vệ sinh… như vậy là không được.



Ngoài ra, nhiều loại giấy tờ như: Các hóa đơn hay bất cứ thứ gì đại diện ghi nợ, chi tiêu; giấy vụn gói kẹo, thẻ thành viên hết hạn, những thứ không còn giá trị sử dụng. Bạn nên thanh lý đi chỉ giữ lại những giấy tờ thiết yếu, đặc biệt luôn giữ ví trong tình trạng có tiền bởi đó là biểu hiện của sự giàu có.

4. Ví quá cầu kì, đặc biệt

Những ví được thiết kế quá cầu kì, đặc biệt sẽ khiến tài vận của chủ nhân không được ổn định nên chẳng được mấy người thích thú. Khi dùng chiếc ví này, nếu diện tích không đủ thì tiền bạc cũng không được phẳng phiu mà sẽ bị nhăn nheo, có nếp gấp gây khó khăn khi làm ăn.

Kiểu dáng ví nên chọn loại đơn giản là tốt nhất, hoặc có nếp gấp thì cũng cần đều nhau để giữ tiền luôn phẳng phiu. Quan niệm phong thủy cho rằng, tiền trong ví nếu phẳng phiu thì con đường mà tiền bạc đến với bạn cũng bằng phẳng và dễ dàng hơn rất nhiều.

5. Không dùng ví rách, cũ

Nhìn từ góc độ phong thủy, nếu bạn đang dùng một chiếc ví rách, tiền bạn làm ra sẽ không thể giữ lại được. Ví càng dùng lâu càng mất dần tác dụng hút tài lộc. Thay 1 chiếc ví mới, về tâm lý nó sẽ giúp tăng tài vận, mang lại nguồn thu dồi dào cho chủ nhân

Chọn ví hợp với mệnh theo quan niệm phong thủy

- Mệnh kim: Hãy chọn cho mình những chiếc ví có màu vàng hoặc màu trắng và né tránh những chiếc ví có màu hồng, đỏ nhé.

- Mệnh mộc: Một chiếc ví có tông màu xanh, xanh đen hay màu đen cũng giúp người mệnh mộc thu hút tài lộc hơn. Những người mang mệnh này nên kiêng màu trắng bởi màu trắng là màu tương khắc sẽ làm hao hụt tài lộc đó.

- Mệnh thủy: Màu đen là màu tượng trưng cho mệnh thủy và may mắn sẽ đến với bạn khi sở hữu cho mình một chiếc ví màu đen đúng cách. Tương khắc với mệnh thủy là màu vàng, vàng đất nên hãy tránh xa những màu này ngay.

- Mệnh hỏa: Tiền vào như nước với những ai mệnh hỏa lựa chọn chiếc ví có màu xanh, hồng, đỏ. Và nếu không muốn đen cả năm thì không nên dùng ví màu đen nhé.

- Mệnh thổ: Đỏ, hồng, vàng, vàng đất chính là màu bản mệnh của những người mệnh thổ. Vậy những chiếc ví màu xanh có đẹp đến mấy cũng không được lựa chọn nha.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).