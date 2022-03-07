Sao hạn năm 2022: Sao Thổ Tú sẽ gây hạn, mang đến xui xẻo cho những người sinh vào năm nào?

Tâm linh - Tử vi 07/03/2022 21:50

Những người sinh vào năm này sẽ bị sao Thổ Tú chiếu mệnh. Đây được xem là một trong những sao không tốt, có ảnh hưởng tiêu cực đến đời tư bản mệnh.

1. Sao Thổ Tú là gì?

Ai trong đời cũng đều phải trải qua 9 vì sao chiếu mệnh hay còn gọi là Cửu Diệu tinh và Thổ Tú là một trong 9 các vì sao này. Thổ Tú được coi là Hung tinh hay có thể hiểu là sao xấu. Vận hạn do sao Thổ Tú gây ra thường liên quan tới việc hao tốn của, bất lợi trong cuộc sống, ốm đau bệnh tật hay bị hãm hại bởi tiểu nhân.

Sao hạn năm 2022: Sao Thổ Tú sẽ gây hạn, mang đến xui xẻo cho những người sinh vào năm nào? - Ảnh 1

2. Năm 2022, người sinh năm bao nhiêu sẽ bị sao Thổ Tú chiếu mệnh?

Năm Nhâm Dần 2022, sao Thổ Tú chiếu người nam sinh năm sau:

  • Năm 2003: 20 tuổi âm lịch
  • Năm 1994: 29 tuổi âm lịch
  • Năm 1985: 38 tuổi âm lịch
  • Năm 1976: 47 tuổi âm lịch
  • Năm 1967: 56 tuổi âm lịch

Năm Nhâm Dần 2022, sao Thổ Tú chiếu người nữ sinh năm sau: :

  • Năm 2000: 23 tuổi âm lịch
  • Năm 1991: 32 tuổi âm lịch
  • Năm 1982: 41 tuổi âm lịch
  • Năm 1973: 50 tuổi âm lịch
  • Năm 1964: 59 tuổi âm lịch

3. Mệnh chủ gặp sao Thổ Tú sẽ mắc hạn ở những phương diện sau:

Quan Lộc

Dưới ảnh hưởng của sao Thổ Tú, bản mệnh gặp trục trặc trong chuyện kinh doanh, dù không hẳn là vấn đề nghiêm trọng nhưng vẫn gây ắc tách, trì trệ cho kế hoạch của bạn.

Trong giai đoạn bị sao Thổ Tú chiếu, những bản mệnh trên nên lưu ý không đầu tư lớn, cân nhắc khi sử dụng tiền bạc hoặc hợp tác, đặc biệt nên cảnh giác và bảo vệ bản thân.

Tình cảm

Chuyện tình cảm, gia đạo của các chủ mệnh trên cũng không mấy vui vẻ, dễ chịu. Rắc rối, mâu thuẫn có thể xảy ra thường xuyên hơn, dù không lớn nhưng sẽ gây ảnh hưởng đến tinh thần.

Sức khỏe

Với người có sao Thổ Tú chiếu mệnh năm 2022 thì sức khỏe không được tốt, hay đau ốm, nhưng không quá nặng.

Sao hạn năm 2022: Sao Thổ Tú sẽ gây hạn, mang đến xui xẻo cho những người sinh vào năm nào? - Ảnh 2

4. Cần chú ý những gì nếu bị sao Thổ Tú chiếu mệnh?

Theo Ngũ hành, sao Thổ Tú thuộc hành Thổ . Vì vậy, có quan hệ tương sinh với hành Hỏa, bình hòa với hành Thổ, tương khắc với hành Mộc và Thủy, sinh xuất với hành Kim. Do đó:

Sao Thổ Tú sẽ kỵ với màu xanh lá cây đại diện cho hành Mộc và các màu trắng, bạc, ánh kim đại diện cho hành Kim.

Bên cạnh đó, sao Thổ Tú hợp các màu hồng, đỏ, cam, tím đại diện cho hành Hỏa và vàng đất, nâu thuộc hành Thổ.

Những người gặp sao Thổ Tú chiếu mệnh trong năm 2022 thì 6 tháng đầu sẽ không thấy gì bất thường, 6 tháng cuối năm thuận lợi hơn. Những tháng xấu nhất là vào tháng 1 và tháng 8 âm lịch, trong 2 tháng này dễ xảy ra chuyện buồn đau.

Người có sao Thổ Tú chiếu mệnh trong năm nên mặc đồ màu trắng hoặc sử dụng đồ màu này nhiều hơn, bởi đó là màu thuộc hành Kim, sẽ khắc chế hành Thổ của sao Thổ Tú. Ngoài ra, những vật phẩm phong thủy bằng đá quý có màu trắng như thạch anh trắng cũng sẽ giúp mệnh chủ hóa giải phần nào những tai họa có thể xảy ra.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

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