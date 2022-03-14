Trẻ sinh vào khung giờ này sẽ mang số mệnh may mắn, học hành giỏi giang, cả đời vinh hiển, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 14/03/2022 13:00

Giờ sinh cũng là yếu tố đoán định tương lai của một đứa trẻ ngay từ khi bé mới ra đời. Nếu trẻ sinh vào 3 khung giờ này thì sẽ mang số mệnh quý phú, cuộc đời gặp nhiều may mắn, giàu sang, hậu vận viên mãn.

Từ 7h đến 9h sáng

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ này thường mang tính cách chín chắn, trưởng thành lại được trời ban phúc khí nên cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn. Chúng có tài năng nhất định, lại có chí hướng, có quyết tâm vươn lên. Một khi đã đặt mục tiêu, sẽ kiên trì, nỗ lực không ngừng cho đến khi đạt được mục tiêu đó. Họ được dự báo sẽ thành đạt trong cuộc sống.

Không những thế, những đứa trẻ này lại mang đến may mắn, tài lộc, giúp cha mẹ họ làm ăn phát đạt, ngày một thành công trong sự việc. Có thể nói, sau khi trẻ sinh giờ này ra đời, gia đình họ tràn ngập tiếng cười, ngày một sung túc, viên mãn.

Trẻ sinh vào khung giờ này sẽ mang số mệnh may mắn, học hành giỏi giang, cả đời vinh hiển, giàu sang phú quý - Ảnh 1

Từ 23h đến 1h sáng

Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là giờ Tý. Trẻ sinh ra vào giờ này ngay từ nhỏ đã được mang phúc khí. Từ nhỏ dẫu bé có gặp điều không may thì cũng được Thần Phật nâng đỡ nên gặp dữ hóa lành. Trẻ sinh giờ này thường mang tính cách hiền hòa, dịu dàng. Lớn lên, chúng là những người có tài, biết vươn lên và biết nỗ lực hết mình. Khi đi học, những đứa trẻ này thường được thầy yêu, bạn mến. Khi đi làm, là người được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể phục.

Trong cuộc đời, trẻ sinh giờ này thường được quý nhân nâng đỡ, đưa đường chỉ lối và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Con đường sự nghiệp của chúng thăng hoa và vô cùng suôn sẻ. Đây là những đứa trẻ có được cuộc sống giàu sang, viên mãn, tiền bạc đếm mỏi tay mà không xuể.

Từ 5h đến 7h sáng

Đây được xem là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, khi ánh mặt trời bắt đầu dâng cao và một ngày mới với nhiều năng lượng sẽ toả ra khắp nơi khiến cho vạn vật tràn đầy sức sống.

Đặc biệt những đứa trẻ nào sinh vào khoảng thời gian này thì sẽ mang theo vận mệnh sung túc, đủ đầy. Chúng không những thu hút được tài vận cho bản thân mình mà còn mang lại sự giàu có cho bố mẹ và gia đình.

Cuộc sống của những đứa trẻ sinh giờ này là những chuỗi ngày may mắn và suôn sẻ, tài vận không những ngày càng tăng mà sự nghiệp lại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, nhân duyên vào trung niên cực kỳ mỹ mãn khi có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, từ đây hôn nhân trọn vẹn cả đời. Nhìn chung, số phận những đứa trẻ sinh vào giờ này khá sung túc và bố mẹ về già đều được hưởng phước.

Trẻ sinh vào khung giờ này sẽ mang số mệnh may mắn, học hành giỏi giang, cả đời vinh hiển, giàu sang phú quý - Ảnh 2

Từ 7h đến 9h sáng

Trẻ sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch được nhận xét là những đứa trẻ khôn ngoan, nhanh nhẹn và trưởng thành hơn so với tuổi. Chúng cũng nhận được vô số phước lành kể từ khi sinh ra.

Từ nhỏ đến lớn, trẻ sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch thường khiến cha mẹ yên lòng. Họ thông minh, hiểu chuyện, chăm chỉ học hành, mang lại vận may, phúc khí cho cha mẹ.

Cha mẹ có con sinh vào giờ này sẽ gặp nhiều duyên may trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ ngày một thịnh vượng, sung túc.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).

Nếu sinh vào những ngày tốt sau đây, bạn sẽ được Thần Tài phù hộ, phú quý cả đời!

Nếu sinh vào những ngày tốt sau đây, bạn sẽ được Thần Tài phù hộ, phú quý cả đời!

Ngày sinh có ảnh hưởng sâu rộng đến con người, nếu sinh vào những ngày tốt này thì làm gì cũng có thể làm ăn phát đạt, cuộc sống giàu sang phú quý.

Xem thêm
Từ khóa:   bói giờ sinh Chiêm tinh học và tâm linh huyền bí giờ sinh giàu có

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 7 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 7 phút trước
Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Báo hoa mai rình rập rồi lẻn vào bắt trộm chó ngay trước cửa nhà dân và cái kết

Video 2 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Định đi vệ sinh, người đàn ông một phen hoảng hốt thấy trăn "khổng lồ" trong bồn cầu

Video 3 giờ 37 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 22 phút trước
Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Bắt gặp chồng mình đang đi cùng người tình, người phụ nữ bám vào nắp capo xe khi chồng cố gắng lái xe bỏ chạy

Video 4 giờ 37 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Qua đêm nay, 3 con giáp có cơ hội Phát Tài, bận rộn đếm tiền, mọi điều thuận lợi, sự nghiệp hanh thông

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 7 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp bước chân ra ngoài thấy lộc về tay, tiền tiêu thả ga, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Tư 7/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp giàu lên bất thình lình, đón Lộc Trời tới tấp, nằm ngủ trên đống tiền, sống không muộn phiền

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

Đúng hôm nay, thứ 3 ngày 6/10/2026, 3 con giáp chạm đâu cũng 'thành vàng', Quý Nhân phù trợ nồng nhiệt, may túi '3 gang' để hứng Lộc Trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h sáng mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Qua đêm nay, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', tiền bạc chất đầy két, hiên ngang đón hào quang giàu có, không lo thiếu của ăn của để

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Sau ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, Thần Tài báo mộng vàng son, 3 con giáp sự nghiệp lên cao 'như diều gặp gió', trả triệt để nợ nần, tiền tài muốn nghèo cũng khó

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng 7/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Tư 7/10/2026, 3 con giáp may mắn tiền 'đổ về như thác', cuộc sống sung túc, dễ gặp được 'ý trung nhân'