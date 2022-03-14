Trẻ sinh vào khung giờ này sẽ mang số mệnh may mắn, học hành giỏi giang, cả đời vinh hiển, giàu sang phú quý

Những đứa trẻ sinh vào khung giờ này thường mang tính cách chín chắn, trưởng thành lại được trời ban phúc khí nên cuộc đời sẽ gặp nhiều may mắn. Chúng có tài năng nhất định, lại có chí hướng, có quyết tâm vươn lên. Một khi đã đặt mục tiêu, sẽ kiên trì, nỗ lực không ngừng cho đến khi đạt được mục tiêu đó. Họ được dự báo sẽ thành đạt trong cuộc sống.

Không những thế, những đứa trẻ này lại mang đến may mắn, tài lộc, giúp cha mẹ họ làm ăn phát đạt, ngày một thành công trong sự việc. Có thể nói, sau khi trẻ sinh giờ này ra đời, gia đình họ tràn ngập tiếng cười, ngày một sung túc, viên mãn.

Từ 23 giờ đến 1 giờ sáng là giờ Tý. Trẻ sinh ra vào giờ này ngay từ nhỏ đã được mang phúc khí. Từ nhỏ dẫu bé có gặp điều không may thì cũng được Thần Phật nâng đỡ nên gặp dữ hóa lành. Trẻ sinh giờ này thường mang tính cách hiền hòa, dịu dàng. Lớn lên, chúng là những người có tài, biết vươn lên và biết nỗ lực hết mình. Khi đi học, những đứa trẻ này thường được thầy yêu, bạn mến. Khi đi làm, là người được cấp trên tin tưởng, đồng nghiệp nể phục.

Trong cuộc đời, trẻ sinh giờ này thường được quý nhân nâng đỡ, đưa đường chỉ lối và đạt được những thành công ngoài mong đợi. Con đường sự nghiệp của chúng thăng hoa và vô cùng suôn sẻ. Đây là những đứa trẻ có được cuộc sống giàu sang, viên mãn, tiền bạc đếm mỏi tay mà không xuể.

Từ 5h đến 7h sáng

Đây được xem là khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày, khi ánh mặt trời bắt đầu dâng cao và một ngày mới với nhiều năng lượng sẽ toả ra khắp nơi khiến cho vạn vật tràn đầy sức sống.

Đặc biệt những đứa trẻ nào sinh vào khoảng thời gian này thì sẽ mang theo vận mệnh sung túc, đủ đầy. Chúng không những thu hút được tài vận cho bản thân mình mà còn mang lại sự giàu có cho bố mẹ và gia đình.

Cuộc sống của những đứa trẻ sinh giờ này là những chuỗi ngày may mắn và suôn sẻ, tài vận không những ngày càng tăng mà sự nghiệp lại vô cùng thuận buồm xuôi gió. Hơn nữa, nhân duyên vào trung niên cực kỳ mỹ mãn khi có thể gặp được đối tượng tâm đầu ý hợp, từ đây hôn nhân trọn vẹn cả đời. Nhìn chung, số phận những đứa trẻ sinh vào giờ này khá sung túc và bố mẹ về già đều được hưởng phước.

Từ 7h đến 9h sáng

Trẻ sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch được nhận xét là những đứa trẻ khôn ngoan, nhanh nhẹn và trưởng thành hơn so với tuổi. Chúng cũng nhận được vô số phước lành kể từ khi sinh ra.

Từ nhỏ đến lớn, trẻ sinh vào khung giờ Tỵ Âm lịch thường khiến cha mẹ yên lòng. Họ thông minh, hiểu chuyện, chăm chỉ học hành, mang lại vận may, phúc khí cho cha mẹ.

Cha mẹ có con sinh vào giờ này sẽ gặp nhiều duyên may trong sự nghiệp. Cuộc sống của họ ngày một thịnh vượng, sung túc.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).