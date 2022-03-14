Sao Thái Dương chiếu mệnh, tuổi nào được HƯỞNG PHÚ QUÝ, tiền bạc dư dả, sự nghiệp vụt sáng trong năm 2022?

Sao Thái Dương thuộc hệ thống Cửu Diệu và đó là một cát tinh, chủ về phú quý. Sao Thái Dương là một cát tinh thuộc hành Hỏa, là một Phúc tinh thường chiếu mệnh cho bên nam giới.

Sao Thái Dương chính là Mặt Trời, thuộc hành Hỏa, là đệ nhất cát tinh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Khi gặp sao này nhờ vượng khí cát lợi khiến cây khô cũng phải đâm chồi nảy lộc.

– Làm ăn được phát đạt, gặp may mắn trong việc buôn bán. Nhiều doanh nhân có thể tạo dựng nên thương hiệu nổi tiếng, nâng cao hình ảnh của doanh nghiệp.

– Trong năm mà gặp sao Thái Dương chiếu mệnh thường có cơ hội thăng quan tiến chức, danh vọng, uy tín, tên tuổi hiển hách lẫy lừng.

– Giai đoạn thuận lợi nhất là vào tháng 6 và tháng 10 Âm lịch là hai tháng Đại cát.

– Đối với thế hệ trẻ gặp năm hạn này học hành thông minh, sáng suốt, thường có thành tích học tập tốt, thi cử đỗ đạt cao.

– Vì bản chất là ánh sáng nên cách làm cần quang minh, đường đường chính chính mới gặp cát lợi.

Sao Thái Dương chiếu mệnh những tuổi nào trong năm 2022?

Nhiều quan điểm cho rằng sao Thái Dương chỉ hợp với nam giới, không hợp với nữ giới, tuy nhiên với bản chất là vượng tinh thì nam giới đắc lợi hơn, nữ giới cũng gặp may mắn, tuy nhiên không bằng nam giới.

Nam mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2022:

- Năm 2000 (Canh Thìn) - 23 tuổi âm lịch.

- Năm 1991 (Tân Mùi) - 32 tuổi âm lịch.

- Năm 1982 (Nhâm Tuất) - 41 tuổi âm lịch.

- Năm 1973 (Quý Sửu) - 50 tuổi âm lịch.

- Năm 1964 (Giáp Thìn) - 59 tuổi âm lịch.

Nữ mệnh sinh vào những năm này sẽ có sao Thái Dương chiếu mệnh trong năm 2022

- Năm 1998 (Mậu Dần) - 25 tuổi âm lịch

- Năm 1989 (Kỷ Tỵ) - 34 tuổi âm lịch.

- Năm 1980 (Canh Thân) - 43 tuổi âm lịch.

- Năm 1971 (Tân Hợi) - 52 tuổi âm lịch.

- Năm 1962 (Nhâm Dần) - 61 tuổi âm lịch.

Theo tử vi phương Đông, sao Thái Dương được xem là sao cát tinh, chủ về vinh hoa phú quý, làm việc gì cũng dễ dàng thành công và đạt được thành tựu như mong đợi. Sao Thái Dương này thường có lợi cho nam mệnh, và một khi được sao này chiếu mệnh sự nghiệp sẽ thăng hoa, vượng khí cát lợi khiến cuộc sống khó khăn mấy cũng sẽ chuyển vận, nghèo mấy cũng đổi đời, khổ mấy cũng cam lai.

Mệnh chủ được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ gặp lành điều gì?

- Về công việc

Bản mệnh được sao này chiếu mệnh làm gì cũng thành công, đối với những người làm công ăn lương sẽ tìm được cơ hội thay đổi lên tầm cao mới, không những thế họ còn được cấp trên trọng dụng. Ngoài ra, đối với những người làm ăn kinh doanh sẽ tìm được đối tác tiềm năng, có thể tạo dựng cơ ngơi đồ sộ khiến ai cũng phải ngưỡng mộ. Trong năm 2022 này, mệnh chủ có sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ gặp được nhiều may mắn, càng làm việc càng tìm được nhiều cảm hứng, giúp cuộc sống thăng hoa đủ đầy.

- Về sức khỏe



Dù sao Thái Dương là tốt nhưng chủ về phú quý, người có sao Thái Dương chiếu mệnh năm hay đau ốm nhưng chỉ ở mức độ nhẹ không nặng lắm.

- Về tài lộc

Mệnh chủ được sao Thái Dương chiếu mệnh sẽ tìm được cơ hội tăng thêm thu nhập, tài vận khá dồi dào, có nhiều sự lựa chọn để đầu tư, muốn làm gì cũng không phải suy nghĩ về vốn liếng. Ngoài ra, mệnh chủ này cũng không phải lo lắng về cơm ăn áo mặc, cuộc sống tương đối đủ đầy, muốn giúp đỡ gia đình cũng không phải là vấn đề quá to tát.

Trong năm 2022 này, bất kể là nam hay nữ mà được sao Thái Dương chiếu mệnh thì bản mệnh sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, thậm chí có người còn trở nên nổi tiếng bất ngờ. Đặc biệt, trong năm nay chỉ cần bản mệnh này chăm chỉ làm việc, không so đo, toan tính thì nhất định sẽ thành công như mong đợi.

Trong năm 2022 này, giai đoạn thuận lợi và thịnh vượn nhất là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch, bản mệnh có sao Thái Dương chiếu mệnh cần phát huy mọi tiềm năng, nhất định sẽ gây dựng được cuộc sống viên mãn đủ đầy.

(Thông tin trong bài chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm).