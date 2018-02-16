Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để suốt năm tình duyên phơi phới, tiền tài tấn tới?

Tâm linh - Tử vi 16/02/2018 05:30

Đi chùa đầu năm là một nét đẹp tâm linh của người Việt. Và phụ nữ là người thường xuyên đến chùa. Vậy phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để cả năm tình duyên phơi phới, bạc tiền phủ phê?

Mùng 1

Theo phong tục của người Việt xưa nay, đi chùa vào mùng 1 Tết đã trở thành tục lệ quen thuộc, có khi mọi người sẽ đi chùa ngay sau giao thừa. Họ sẽ cầu nguyện điều tốt đẹp cho gia đình, cầu sức khỏe, điều tốt lành, suôn sẻ cho cả năm.

Và đi chùa vào mùng 1 cũng có nghĩa là bạn sẽ có một năm nhiều vận may, chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ.

Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để suốt năm tình duyên phơi phới, tiền tài tấn tới? - Ảnh 1
Đi chùa vào mùng 1 cũng có nghĩa là bạn sẽ có một năm nhiều vận may, chuyện gì cũng thuận lợi suôn sẻ - Ảnh minh họa: Internet

Mùng 2, 3

Mùng 2 và 3 là lễ đón Hỷ thần và Tài thần. Do đó, nếu đi chùa vào 2 ngày này, cả năm sẽ có tiền bạc đủ đầy, thoải mái không lo gì.

Mùng 4

Mùng 4 thường là ngày các gia đình đón các thần từ thiên đình về lại hạ giới. Nếu đi chùa vào ngày này, những nguyện vọng của bạn đều có thể thành hiện thực. Do đó, nếu ai muốn cầu tình duyên thì có thể đi chùa vào ngày này.

Mùng 6

Ông bà ta quan niệm mùng 6 là ngày an bình, và ngày tốt để xuất hành đầu năm. Do đó, đi chùa vào ngày này cầu an bình và sức khỏe cho gia đình thì rất tốt.

Phụ nữ nên đi chùa vào mùng mấy để suốt năm tình duyên phơi phới, tiền tài tấn tới? - Ảnh 2
Ông bà ta quan niệm mùng 6 là ngày an bình, và ngày tốt để xuất hành đầu năm - Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi đi chùa

Khi dâng ở chùa thì nên chọn hoa tươi, quả chín… những đồ chay tịnh. Không dâng lễ mặn ở khu vực chính điện trong chùa.

Không nên đốt vàng mã tại chính điện ở chùa. Nếu có  thì chỉ nên đặt ở bàn thờ thần linh, Thánh Mẫu, hoặc ở bàn thờ Đức Ông.

Khi vào chính điện của đền chùa, không nên đi vào từ cửa giữa. Khi đi qua cổng Tam quan thì nên vào bằng cửa Giả quan (bên phải) và đi ra bằng cửa Không quan (bên trái). Nên nhớ, cửa Trung quan (chính giữa) chỉ dành cho bậc Thiên tử, cao tăng.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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