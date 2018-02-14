Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018: 12 con giáp mặc áo màu gì để cả năm tiền bạc ê hề, giàu sang phủ phê?

Tâm linh - Tử vi 14/02/2018 05:30

Vào dịp đầu năm mới, những con giáp nên lưu ý màu sắc quần áo để cả năm may mắn, giàu sang.

Chị em luôn để tâm đến vấn đề trang phục vào dịp Tết. Đây không chỉ là về khía cạnh thẩm mỹ mà còn là phong thủy để mang đến vận may, tiền tài cả năm.

Màu đỏ

Màu đỏ rực rỡ, thể hiện sự mạnh mẽ, nổi bật. Đây là màu sắc mang đến vận may, giàu sang cho gia chủ cả năm. Do đó, bạn nên chuẩn bị sẵn một vài bộ quần áo màu đỏ để mặc dịp Tết, đặc biệt là mùng 1 để cả năm đều phú quý, hanh thông mọi điều.

Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018: 12 con giáp mặc áo màu gì để cả năm tiền bạc ê hề, giàu sang phủ phê? - Ảnh 1
Đây là màu sắc mang đến vận may, giàu sang cho gia chủ cả năm - Ảnh minh họa: Internet

Màu vàng

Màu vàng tượng trưng cho nguồn năng lượng tự nhiên từ mặt trời, thiên nhiên. Đây là màu sắc mang đến sự mạnh mẽ, dồi dào sức khỏe cho chủ nhân để chuẩn bị một năm mới đầy điều tốt đẹp.

Màu xanh lam

Đây là màu sắc được nhiều người yêu thích. Đây cũng là màu sắc trang phục mà người kinh doanh, buôn bán thường lựa chọn. Vì nó thể hiện sự sang trọng, lịch lãm và là màu tượng trưng cho bạc tiền.

Sau đây là những màu sắc trang phục đem lại may mắn cho 12 con giáp để bắt đầu một năm mới đầy thành công và hạnh phúc:

Tuổi Tý

Màu sắc may mắn của người tuổi Tý trong năm 2018 là màu xanh dương, xám, trắng hoặc đen. Đây là màu sắc hút vận may tiền tài.

Tuổi Sửu

Con giáp này nên diện trang phục màu bạc, kem và vàng để cát khí càng dồi dào.

Tuổi Dần

Để vận thế tốt đẹp, người tuổi Dần sao không chọn những trang phục có màu xanh lá, xanh dương hay đen? Đừng sợ màu đen không tốt, chỉ cần biết cách kết hợp với những màu sắc khác là được. Đây là những màu mang lại vận may cho con giáp này trong năm 2018.

Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018: 12 con giáp mặc áo màu gì để cả năm tiền bạc ê hề, giàu sang phủ phê? - Ảnh 2
Để vận thế tốt đẹp, người tuổi Dần sao không chọn những trang phục có màu xanh lá, xanh dương hay đen? - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Người tuổi Mão nên chọn trang phục màu tím, hồng, xanh để tài vận thêm rực rỡ.

Tuổi Thìn

Con giáp này nên diện trang phục màu hồng, vàng, cam để có một năm tràn đầy hạnh phúc và may mắn.

Tuổi Tỵ

Những bộ váy áo màu hồng, xanh lá hay màu ghi sẽ giúp chủ nhân tránh được điều không may, lại có thêm nhiều điều thuận lợi.

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ nên chọn trang phục màu nâu, xanh lá, xanh nước biển để cuộc sống thêm vui vẻ, an yên.

Tuổi Mùi

Con giáp này nên chọn quần áo màu tím, cam và bạc sẽ giúp vận may, tiền tài kéo đến nườm nượp!

Tuổi Thân

Người tuổi Thân hãy bắt đầu một năm mới với trang phục màu cam, vàng, xám để có một năm mới thật suôn sẻ và may mắn.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậy nên xuống phố đón Tết với trang phục màu vàng, cam để vận khí dồi dào.

Tuổi Tuất

Dịp Tết này, người tuổi Tuất nên mặc trang phục màu đỏ, bạc và vàng để may mắn, tiền tài ngày một nhiều.

Tuổi Hợi

Con giáp này nên chọn trang phục màu vàng, xám và bạc để đón nhận may mắn, tiền tài dồi dào.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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