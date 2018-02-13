Tết Nguyên đán 2018: Top con giáp TÌNH ĐẦY TIM, TIỀN ĐẦY NHÀ

Dịp Tết Nguyên đán 2018 này, những con giáp này vừa có tiền xài phủ phê, vừa có tình duyên hạnh phúc không ai sánh bằng!

Tuổi Hợi

Vận thế của người tuổi Hợi trong dịp Tết này rất tốt đẹp. Chuyện gì cũng hanh thông, không quá dốc sức vẫn có tiền tài dư dả. Tiền tiêu Tết không lo gì, thoải mái tiêu xài.

Sự ổn định về tái chính sẽ giúp con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu. Sự nghiệp hay chuyện học hành đều không có gì đáng lo ngại.

Tình duyên của con giáp này cũng bớt những căng thẳng, mâu thuẫn hay hiểu lầm. Dịp Tết này thật sự rất viên mãn với người tuổi Hợi.

Vận thế của người tuổi Hợi trong dịp Tết này rất tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đây cũng là con giáp có tiền tiêu Tết nhiều nhất.

Người tuổi Mùi giỏi kiếm tiền, luôn nắm bắt những cơ hội quý giá mà hiếm ai nhìn ra. Một khi thấy cơ hội, họ sẽ theo đến cùng.

Nhờ được thần may mắn hỗ trợ, quý nhân giúp sức, con giáp này sẽ có nhiều vận may, phú quý giàu sang. Sự nghiệp có nhiều bước tiến mới, thành công là chuyện sớm muộn.

Đây cũng là con giáp có tiền tiêu Tết nhiều nhất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ

Người tuổi Ngọ trời sinh sống tự do, phóng khoáng, tích cực, không ngại gian lao. Họ lúc nào cũng lạc quan, không bao giờ lùi bước. Do đó trong sự nghiệp, họ luôn được đánh giá cao.

Vận tiền tài sẽ ầm ầm đến với họ vào dịp đầu năm. Kinh doanh buôn bán tốt đẹp, lợi nhuận tăng đáng kể. Tiền xài Tết ê hề không lo gì. Đến sau Tết thì vận tiền tài vẫn không giảm đi.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tet-nguyen-dan-2018-top-con-giap-tinh-day-tim-tien-day-nha-271424.html