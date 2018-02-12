Tháng 3/2018: 3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng

Tâm linh - Tử vi 12/02/2018 05:30

Chúc mừng 3 con giáp có công danh sự nghiệp rực rỡ nhất trong tháng 3/2018 này!

Tuổi Tý

Trong tháng 3/2018, người tuổi Tý làm việc gì cũng rất hanh thông. Dù vậy, trong tháng sẽ có kẻ xấu muốn hãm hại, đừng dễ bị lừa gạt, đặc biệt là việc làm ăn kinh doanh. Nếu có cơ hội đi công tác sẽ rất tốt cho việc thăng quan tiến chức sau này.

Tài lộc đầy nhà, kinh doanh lại thuận lợi, lợi nhuận tăng không kể.

Tình duyên của con giáp này có nhiều thay đổi. Vợ chồng nên sẻ chia, thấu hiểu nhiều hơn, dành thời gian cho nhau, tránh cãi vã không đáng. Những ai độc thân nên đi xa sẽ tốt cho nhân duyên. Có thể khi đi xa công tác, du lịch họ sẽ tìm được một nửa phù hợp với mình.

Sức khỏe của người tuổi Tý tương đối ổn định. Dù vậy, họ nên cẩn thận với những vật dụng sắc nhọn, tránh chảy máu, thương tổn. Đi lại cũng nên cẩn trọng hơn, giữ gìn sức khỏe mỗi ngày.

Tháng 3/2018: 3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng - Ảnh 1
Trong tháng 3/2018, người tuổi Tý làm việc gì cũng rất hanh thông - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tháng 3 đầu năm này, người tuổi Thìn đón nhận nhiều điều tốt đẹp. Công việc suôn sẻ, chuyện gì cũng hanh thông, thăng quan tiến chức cũng là điều dễ hiểu. Sự nghiệp có bước tiến mới, gặt hái thành tựu nhất định. Dù vậy, đừng nên quá ngạo mạn, tự cao mà mang đến rắc rối cho bản thân.

Tiền tài của con giáp này cũng rất rực rỡ, có cơ hội trúng số, trúng thưởng. Tuy nhiên, đừng quá tham lam, dễ mất cả chì lẫn chày.

Tình cảm gia đình ấm áp, hạnh phúc. Đây là lúc họ có thể cùng gia đình đi du lịch, tận hưởng cuộc sống. Sức khỏe của họ cũng ổn định. Họ cũng nên cẩn thận ăn uống.

Tháng 3/2018: 3 con giáp thăng quan tiến chức ầm ầm, lương thưởng cao ngất ngưỡng - Ảnh 2
Tháng 3 đầu năm này, người tuổi Thìn đón nhận nhiều điều tốt đẹp - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu có sự nghiệp tốt đẹp, gặt hái thành tựu nhất định. Cơ hội thăng quan tiến chức nhờ sự sáng tạo trong công việc. Sếp đánh giá họ rất tốt. Nếu ai đang tìm việc thì sẽ có cơ hội tìm được việc ưng ý.

Tiền tài khởi sắc, ai buôn bán sẽ có thể mở rộng quy mô.

Vợ chồng sống hòa hợp hạnh phúc, đủ thấu hiểu và sẻ chia cùng nhau. Những ai độc thân sẽ tìm được đối tượng ưng ý.

Sức khỏe của con giáp này cũng rất tốt. Dù vậy, họ nên bảo vệ đôi mắt  nhiều hơn. Đừng nhìn TV hay ngồi trước màn hình máy tính quá lâu. Họ nên có chế độ ăn uống, nghỉ ngơi phù hợp.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

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