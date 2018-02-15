Mậu Tuất 2018: 3 con giáp tránh xuất hành ngày mùng 1 nếu không muốn xui xẻo cả  năm!

Tâm linh - Tử vi 15/02/2018 05:30

Những con giáp này cần tránh xuất hành vào ngày mùng 1 đầu năm 2018, nếu không sẽ gặp vận xui tiền tài, dễ gặp chuyện không hay!

Tuổi Tuất

Vận thế của người tuổi Tuất trong năm 2018 có phần không ổn định trong sự nghiệp. Không chỉ có thể bị đồng nghiệp hãm hại, họ còn có thể bị người thân cận lợi dụng.

Do đó, trong ngày mùng 1 đầu năm nay, người tuổi Tuất tránh xuất hành, có ra khỏi nhà thì phải đi với người thân. Trong năm nay, chuyện gì con giáp này cũng phải cẩn thận suy tính kỹ càng. Họ nên cố gắng bình tĩnh, xử sự khôn khéo để tránh gặp xui xẻo, điều không thuận lợi.

Mậu Tuất 2018: 3 con giáp tránh xuất hành ngày mùng 1 nếu không muốn xui xẻo cả  năm! - Ảnh 1
Trong ngày mùng 1 đầu năm nay, người tuổi Tuất tránh xuất hành, có ra khỏi nhà thì phải đi với người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tình duyên của tuổi Dậu trong năm nay rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ. Họ không chỉ được đồng nghiệp cảm mến mà ai gặp lần đầu đều dễ có cảm tình.

Dù rằng đào hoa như thế nhưng họ rất dễ gặp ác duyên không tốt. Con giáp này nên suy tính kỹ lưỡng khi muốn có quan hệ rõ ràng với ai. Nếu kết hôn thì nên cố gắng giữ gìn gia đình, chăm lo cho chồng con. Hãy giữ lòng mình tránh xa những cám dỗ không hay.

Mậu Tuất 2018: 3 con giáp tránh xuất hành ngày mùng 1 nếu không muốn xui xẻo cả  năm! - Ảnh 2
Tình duyên của tuổi Dậu trong năm nay rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thành thật, trọng tình nghĩa nên dễ tin người. Vì vậy, họ thường không đề phòng người khác, dễ bị lợi dụng. Những ngày đầu năm 2018, con giáp này nên tránh đi chơi xa hay ra ngoài vào ban đêm nếu không muốn bị trộm cướp, gặp điều không may.

Họa phá tài cũng ảnh hưởng không ít tới tiền tài trong nhà. Do đó, con giáp này nên cẩn thận mọi điều, đừng xuất hành vào ngày đầu năm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018: 12 con giáp mặc áo màu gì để cả năm tiền bạc ê hề, giàu sang phủ phê?

Mùng 1 Tết Mậu Tuất 2018: 12 con giáp mặc áo màu gì để cả năm tiền bạc ê hề, giàu sang phủ phê?

Vào dịp đầu năm mới, những con giáp nên lưu ý màu sắc quần áo để cả năm may mắn, giàu sang.

Xem thêm
Từ khóa:   xuất hành đầu năm mậu tuất 12 con giáp top con giáp

TIN MỚI NHẤT

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Lưu Diệc Phi đối mặt tin đồn mất 4 hợp đồng quảng cáo, sự thật ra sao?

Sao quốc tế 55 phút trước
Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Cậu bé trượt chân rơi xuống khe hở giữa tàu và sân ga khiến ai cũng sợ thót tim

Video 1 giờ 0 phút trước
Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Hồ Ca gây tranh cãi khi chê đóng 'Tiên kiếm kỳ hiệp 3' nhàm chán, vô nghĩa

Sao quốc tế 2 giờ 0 phút trước
Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Danh tính hai cha con đi kéo lưới giữa đồng nước bị sét đánh tử vong

Đời sống 2 giờ 33 phút trước
Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Loại nước ép giàu vitamin C giúp cải thiện sức đề kháng và những điều cần lưu ý

Dinh dưỡng 2 giờ 59 phút trước
TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

TP.HCM: Nhiều chủ tiệm tặng hoa tiễn đưa 731 hài cốt liệt sĩ tại công viên Lê Thị Riêng về nơi an nghỉ

Đời sống 3 giờ 28 phút trước
3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 28 phút trước
Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 31 phút trước
Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Lễ tiễn đưa 731 liệt sĩ về nghĩa trang: Người dân cầm hoa cúc trắng, chắp tay tiễn đưa các anh

Đời sống 3 giờ 37 phút trước
Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Thông tin MỚI về vụ 2 thi thể trẻ sơ sinh tại bãi rác ở Vĩnh Long

Đời sống 3 giờ 48 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Tử vi thứ Tư 14/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Dậu sự nghiệp thăng tiến, tiền tài no đủ, Mão - Tỵ vận trình sóng gió bủa vây, tiền của ra đi

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 14/10/2026, 3 con giáp MAY MẮN HƠN NGƯỜI, Tài Lộc sáng ngời cuộc sống chỉ có giàu và giàu hơn, tiền bạc ập xuống đầu tới tấp

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

Phá cửa ký túc xá, vào phòng sát hại bạn gái vì ghen

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'ngựa phi mã', có lộc trời ban, tiền của dư dả, phú quý đầy tay sau ngày 14/10/2026

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

Thần Tài đãi ngộ đặc biệt sau ngày 14/10/2026, 3 con giáp 'phẩy nhẹ tay là tiền về tận cửa', vận trình hanh thông, giàu sang ập đến không ngừng

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

3 con giáp 'vàng đeo đầu tay, bạc trưng khắp nhà', cuộc sống sung túc, đổi đời ngoạn mục sau ngày 14/10/2026

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Sau ngày 15/10/2026, 3 con giáp “sa lưới” tiền vàng, tài khoản tăng phi mã, hưởng trọn phúc Thiên Đình, tình duyên phơi phới

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Tư 14/10/2026, Cát Tinh soi sáng rực rỡ, 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới

Mừng 3 con giáp 'TIỀN KHỦNG' rơi trúng đầu, nhà đầy hỷ sự, THÀNH QUẢ RỰC RỠ đang mong đợi trong 12 ngày tới