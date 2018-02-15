Mậu Tuất 2018: 3 con giáp tránh xuất hành ngày mùng 1 nếu không muốn xui xẻo cả  năm!

Những con giáp này cần tránh xuất hành vào ngày mùng 1 đầu năm 2018, nếu không sẽ gặp vận xui tiền tài, dễ gặp chuyện không hay!

Tuổi Tuất

Vận thế của người tuổi Tuất trong năm 2018 có phần không ổn định trong sự nghiệp. Không chỉ có thể bị đồng nghiệp hãm hại, họ còn có thể bị người thân cận lợi dụng.

Do đó, trong ngày mùng 1 đầu năm nay, người tuổi Tuất tránh xuất hành, có ra khỏi nhà thì phải đi với người thân. Trong năm nay, chuyện gì con giáp này cũng phải cẩn thận suy tính kỹ càng. Họ nên cố gắng bình tĩnh, xử sự khôn khéo để tránh gặp xui xẻo, điều không thuận lợi.

Trong ngày mùng 1 đầu năm nay, người tuổi Tuất tránh xuất hành, có ra khỏi nhà thì phải đi với người thân - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Tình duyên của tuổi Dậu trong năm nay rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ. Họ không chỉ được đồng nghiệp cảm mến mà ai gặp lần đầu đều dễ có cảm tình.

Dù rằng đào hoa như thế nhưng họ rất dễ gặp ác duyên không tốt. Con giáp này nên suy tính kỹ lưỡng khi muốn có quan hệ rõ ràng với ai. Nếu kết hôn thì nên cố gắng giữ gìn gia đình, chăm lo cho chồng con. Hãy giữ lòng mình tránh xa những cám dỗ không hay.

Tình duyên của tuổi Dậu trong năm nay rất tốt đẹp, vận đào hoa rực rỡ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi thành thật, trọng tình nghĩa nên dễ tin người. Vì vậy, họ thường không đề phòng người khác, dễ bị lợi dụng. Những ngày đầu năm 2018, con giáp này nên tránh đi chơi xa hay ra ngoài vào ban đêm nếu không muốn bị trộm cướp, gặp điều không may.

Họa phá tài cũng ảnh hưởng không ít tới tiền tài trong nhà. Do đó, con giáp này nên cẩn thận mọi điều, đừng xuất hành vào ngày đầu năm.

*Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/mau-tuat-2018-3-con-giap-tranh-xuat-hanh-ngay-mung-1-neu-khong-muon-xui-xeo-ca-nam-271655.html