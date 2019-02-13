Phụ nữ có 5 ‘chỗ hiểm’ này càng DÀI càng nhanh GIÀU, sung sướng như tiên, cả đời không lo thiếu tiền

Cuộc sống sung túc đủ đầy, tiêu xài thả ga, thoải mái hưởng thụ chính là số phận mà trời đã định cho mẫu phụ nữ có nét phúc tướng này.

Thế nên, dù không có quá nhiều tham vọng nhưng tiền tài danh vọng cứ ập xuống đầu mẫu phụ nữ có lông mi dài tới tấp. Vừa có chức tước lại hưởng số lương cực khủng chính là phúc phần trời ban cho họ.

Lông mi dài là nét tướng biểu lộ người hiền lành, khôn khéo và tinh tế trong đối nhân xử thế. Họ biết kính trên nhường dưới, mềm nắn rắn buông nên được nhiều người yêu mến, giúp đỡ. Công việc của mẫu phụ nữ này vì thế mà luôn thuận lợi, thành công vì có vô số quý nhân tương trợ.

2. Phụ nữ có cánh tay dài

Đây là nét phúc tướng hiếm có khó tìm, người có cánh tay dài sẽ có mệnh phượng hoàng, thoải mái tận hưởng cuộc sống sung sướng như đế vương. Họ an nhàn từ thuở độc thân, sau khi kết hôn lại được chồng nuông chiều nên chưa bao giờ phải chịu khổ.

Trong công việc, họ cá tính, mạnh mẽ và rất quyết đoán nên một bước sẽ lên làm lãnh đạo, thăng tiến nhanh như vũ bão.

Họ có công việc yêu thích, tài khoản tiền tỷ và một người chồng nuông chiều, cung phụng, thủy chung cả đời - Ảnh minh họa: Internet

3. Phụ nữ có ngón tay thon dài

Ngón tay dài không chỉ giúp phụ nữ trông thùy mị, nữ tính hơn mà đấy còn là nét tướng của người nhàn hạ, sung sướng. Thế nhưng, không vì thế mà họ yếu đuối, nhu nhược. Ngược lại, phụ nữ có ngón tay dài là người can trường, kiên định nên gặt hái được nhiều thành tựu đáng nể trong sự nghiệp.

Họ có công việc yêu thích, tài khoản tiền tỷ và một người chồng nuông chiều, cung phụng, thủy chung cả đời khiến ai cũng thầm ngưỡng mộ.

4. Chiếc cổ dài

Nhân tướng học đã chỉ rõ, phụ nữ sở hữu chiếc cổ thon dài là người thông minh, khôn khéo. Họ biết cách nắm bắt thời cơ, chớp lấy vận may mà trời ban cho mình nên dễ dàng gặt hái được nhiều thành công trong sự nghiệp. Nhờ thế, chẳng cần dựa dẫm vào đàn ông họ cũng có cuộc sống sang giàu, của nả chất đống, tha hồ hưởng thụ.

Càng về hậu vận mẫu phụ nữ này càng phất lên như diều gặp gió, tình tiền đều đỏ thắm như son với bạc tỷ trong tay, gia đình hạnh phúc.

Họ sinh ra đã có mệnh phú quý, không là đại gia cũng có cơ ngơi đồ sộ, có địa vị trong xã hội - Ảnh minh họa: Internet

5. Phụ nữ có dái tai dài

Người có dái tai dài là nét tướng trời cho, bởi lẽ họ không chỉ phúc phần đầy nhà mà tài vận cũng hưng thịnh hơn người. Họ sinh ra đã có mệnh phú quý, không là đại gia cũng có cơ ngơi đồ sộ, có địa vị trong xã hội.

Đặc biệt, phụ nữ có nét tướng này được rất nhiều đàn ông say mê, đeo đuổi. Một khi đã lấy chồng, họ sẽ sung sướng như bà hoàng, nằm chơi hưởng phúc.

*Thông tin chỉ mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.