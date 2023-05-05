Phật Bà chỉ đích danh: 3 con giáp 'tiền nhiều như nước' trong năm 2023, riêng con giáp này nghèo khó trắng tay!

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong năm 2023 là tuổi Hợi, nhất là tuổi Quý Hợi.

Được Thần Tài phù trợ, tài lọc của con giáp này trở nên hanh thông, làm gì cũng thuận lợi, suôn sẻ. Đặc biệt, nửa cuối năm 2023, các kế hoạch đầu tư của tuổi Hợi sẽ phát triển suôn sẻ, phất lên trông thấy.

Tử vi dự báo rằng, bước năm năm Quý Mão 2023, cuộc sống và sự nghiệp của tuổi Hợi chuyển sang hướng mới tích cực hơn.

Nếu đầu tư bất động sản trong năm, tuổi Hợi có thể thu về lợi nhuận cực lớn. Đây là một năm tài chính đồi dào của tuổi Hợi. Con giáp này có thể đạt được nhiều thành tựu vang dội, khiến người đời nể phục.

Tất nhiên, không phải ai cũng có thể kiếm tiền dễ dàng. Những người tuổi Hợi sinh vào mùa thu đông, đặc biệt là mùa đông được dự báo là gặp nhiều may mắn nhất trong năm 2023.

Đứng đầu trong danh sách những con giáp giàu khủng trong năm 2023 là tuổi Hợi, nhất là tuổi Quý Hợi - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Người tuổi Dần sinh ra đã rất tự tin và hiếu thắng. Cách đối nhân xử thế của họ khá chín chắn và ổn định, lại rất hay suy xét cho người khác.

Vì vậy, con giáp này thể hiện rất tốt trong sự nghiệp cũng như cuộc sống. Năm 2023, họ sẽ có cơ hội thăng tiến thuận lợi, nhanh chóng từ biệt cuộc sống nghèo khó, áp lực cũng sẽ ngày càng ít đi.

Có thể nói, năm 2023, con giáp tuổi Dần sẽ khởi nghiệp bằng chính năng lực của bản thân, gây dựng từ những viên gạch đầu tiền và khiến cho mọi việc thật hoàn hảo.

Những người này cũng có thể nhân cơ hội này để tiếp cận những mục tiêu mới, giúp cuộc sống của mình trở nên rạng rỡ hơn.

Năm 2023, họ sẽ có cơ hội thăng tiến thuận lợi, nhanh chóng từ biệt cuộc sống nghèo khó, áp lực cũng sẽ ngày càng ít đ - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Vận thế của người tuổi Mão cuối 2022 đầu năm 2023 chuyển biến rất tích cực. Người tuổi Mão rất chăm chỉ kiếm tiền nhưng với tính cách chắc chắn, thành thực nên các khoản tiết kiệm và tài sản được từ từ tích lũy, chứ không phải “giàu có sau một đêm”.

Thời gian này, khi may mắn tài vận đến, tốc độ kiếm tiền trở nên nhanh chóng hơn, thu nhập cũng vì thế cũng gấp năm gấp ba năm cũ, đồng thời các khoản chi phí trong năm này cũng không quá nhiều nên người tuổi Sửu sẽ có trong tay khối tiền bạc kếch xù.

Vận thế của người tuổi Mão cuối 2022 đầu năm 2023 chuyển biến rất tích cực - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi nào nghèo khó nhất năm 2023?

Tuổi Tý

Tử vi của những người tuổi Tý chính là con giáp vướng tam tai năm Quý Mão 2023. Nên về tài chính, tuổi Tý có thể kiếm được nhiều tiền nhưng tiêu cũng nhiều nên chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Đặc biệt, những người tuổi Tý nên chú ý nhất trong năm nay là sức khỏe của người thân trong gia đình và chính bản thân mình.

Đây là năm thứ hai tuổi Tý gặp Tam Tai, các bạn nên nhớ cẩn trọng về tiền tài, tránh hoang phí, gặp thị phi thì sẽ ảnh hưởng tác động đến nổi tiếng cũng như tiền tài của mình. Đây cũng là gặp nhiều khó khăn vất vả, không cẩn trọng còn xảy ra tai nạn thương tâm nên người tuổi Tý cần rất chú ý quan tâm.

Tử vi của những người tuổi Tý chính là con giáp vướng tam tai năm Quý Mão 2023 - Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết chỉ mang tính tham khảo và chiêm nghiệm!