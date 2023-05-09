Đồng hồ điểm 12h ngày 10/5, 3 con giáp BÙNG NỔ Tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền vào như nước, thời vận lên cao khiến nhiều người phải ngước nhìn

Tâm linh - Tử vi 09/05/2023 16:25

Tử vi dự báo, các con giáp này có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào, được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Tuổi Thân 

Đồng hồ điểm 12h ngày 10/5, 3 con giáp BÙNG NỔ Tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền vào như nước, thời vận lên cao khiến nhiều người phải ngước nhìn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ngày 10/5/2023 này, Chính Tài cho thấy vận trình tài lộc của người tuổi Thân khá rộng mở trong hôm nay. Bản mệnh vốn là con giáp nhạy bén với việc kiếm tiền, trong ngày có cơ hội “ngon ăn” như hôm nay chắc chắn bạn sẽ không bỏ lỡ. Con giáp này gần như dồn hết tâm trí vào việc kiếm tiền nên cải thiện đáng kể tình hình tài chính hiện tại.

Về phương diện công danh sự nghiệp, tử vi ngày mới khuyên bạn không nên nghi ngờ vào khả năng của mình, bởi một khi duy trì được sự tự tin, bạn còn có thể làm được những điều còn tuyệt vời hơn thế. 

 

Tuổi Thìn

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Thìn luôn mạnh mẽ hơn và cũng biết cách trở nên mạnh mẽ hơn. Họ âm thầm gánh vác những trọng trách trên lưng, luôn tự gồng mình để nỗ lực và không cho phép mình bị tụt hậu so với những người xung quanh.

Một mặt, con giáp tuổi Thìn không muốn bị người khác coi thường, mặt khác họ lại là người cầu toàn, luôn muốn theo đuổi cuộc sống có chất lượng cao. Tuy nhiên, khi thấy người khác có cuộc sống hơn mình họ cũng không ghen tị mà muốn tự tay tạo dựng nên tất cả.

Con giáp tuổi Thìn khi thấy người khác hơn mình sẽ thúc giục bản thân cố gắng hơn và sau đó vạch ra những mục tiêu rõ ràng, hành động thiết thực để đạt được những mục tiêu đó. Họ tự tạo ra những giá trị lớn hơn và cuộc sống tốt đẹp mà họ mong muốn.

Tử vi dự báo, chuyên gia phong thủy chỉ ra rằng, con giáp tuổi Thìn có sự nghiệp thăng tiến. Người tuổi Thìn giành được cơ hội để vươn lên, tài lộc dồi dào. Họ cũng được Thần Tài phù hộ để nơi làm việc được mưa thuận gió hòa, đường tài lộc hanh thông, thẳng tiến.

Tuổi Sửu

Đồng hồ điểm 12h ngày 10/5, 3 con giáp BÙNG NỔ Tài lộc, sự nghiệp hanh thông, tiền vào như nước, thời vận lên cao khiến nhiều người phải ngước nhìn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian trước, vì bị ảnh hưởng bởi 2 sao hung tinh mà vận trình của người tuổi Sửu có phần đi xuống và làm gì cũng gặp trắc trở, xui xẻo. Trong công việc, con giáp này luôn bị cấp trên giao cho những công việc khó khăn và ít nhận được sự đ.ánh giá cao từ đồng nghiệp. Điều này cũng khiến người tuổi Sửu cảm thấy bất an, lo lắng.

Từ ngày mai, nhờ được thần may mắn chiếu mệnh, vận trình của người tuổi Sửu sẽ có những sự thay đổi đầy hứa hẹn. Với người tuổi Sửu làm công ăn lương, những thành tích trong quá khứ của họ bất ngờ được khen ngợi, nhờ thế mà con giáp này có thể nhận thêm một vài khoản tiền thưởng hậu hẫu.

Không chỉ có sự nghiệp thăng hoa, tiền tài rủng rỉnh, con giáp này còn có vận đào hoa trong thời gian tới. Những người tuổi Sửu độc thân cần bày tỏ sự chân thành của bản thân và cố gắng nắm bắt cơ hội để “được lòng” đối phương.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo. 

Từ ngày 20/3 Âm lịch, 3 con giáp gặt trái ngọt, công việc suôn sẻ, vận trình thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ về túi

Từ ngày 20/3 Âm lịch, 3 con giáp gặt trái ngọt, công việc suôn sẻ, vận trình thăng tiến, tài lộc ùn ùn đổ về túi

Nhiều tin vui sẽ đến với các con giáp này. Họ có tài lộc dồi dào, gặp nhiều điều may. Con giáp này cũng được quý nhân phù trợ nên dễ dàng vượt qua những khó khăn.

Xem thêm
Từ khóa:   12 con giáp 3 con giap Tâm linh tử vi

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 2 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 55 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 25/9/2026, 3 con giáp PHẬT BÀ phù hộ, của cải ngập Trời, tài vận lên như diều gặp gió, ngủ ngon trên đống tiền

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 2 phút trước
Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Những trường hợp nên cân nhắc và hạn chế khẩu phần bánh trung thu để bảo vệ sức khỏe

Dinh dưỡng 5 giờ 2 phút trước
Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Nỗi lòng cay đắng khi lấy chồng gia trưởng và sự thay đổi ngoài dự đoán của anh

Tâm sự gia đình 6 giờ 2 phút trước
Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Chồng viện cớ sang nhà hàng xóm khi vợ ở cữ, hành động bất ngờ khiến cô ‘đứng hình’

Tâm sự 6 giờ 16 phút trước
Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Cuối ngày hôm nay (25/9/2026), 3 con giáp đón liên tục đón hỷ tín, tiền bạc kéo về đầy nhà, sự nghiệp phất lên vù vù

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 17 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Trong 5 ngày 25, 26, 27, 28, 29 tháng 9, 3 con giáp BỘI THU TIỀN BẠC, tha hồ tận hưởng cuộc sống giàu sang, tiền bạc dư dả, lộc lá đầy nhà

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 24/9/2026: Quay đầu giảm, vàng miếng SJC giảm 600 nghìn/lượng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 25/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Giữa tháng 8 âm lịch, 3 con giáp được Thần Tài hồi đáp tin vui, tài lộc bừng sáng, làm một lãi mười, tha hồ hưởng giàu sang

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Tử vi 14 ngày tới TINH TÚ RỢP TRỜI, 3 con giáp may mắn vô cùng, ăn nên làm ra, tài lộc thăng hoa, như ý cát tường

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng 20h hôm nay, ngày 25/9/2026, 3 con giáp dang tay đón lộc, Quý Nhân trợ mệnh, liên tục gặp tin vui, thu nhập tăng lên đáng kể, tình duyên nở rộ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, khổ tận cam lai, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát khó ai bì kịp

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Tử vi thứ Bảy 26/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ tiền vàng bát ngát, sự nghiệp hồng phát, Tý - Thân xui xẻo liên miên, khó khăn trăm bề

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 26/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp tăng tiến như 'hổ mọc thêm cánh', buôn may bán đắt, gặp hung hóa cát, hốt tài lộc thiên hạ