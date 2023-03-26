Nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Vận may tưng bừng, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nồng hậu, thu hái bộn tiền

Tâm linh - Tử vi 26/03/2023 14:51

3 con giáp này được dự báo nhận thêm cơ may trong sự nghiệp trong nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch.

Tuổi Tý

Theo tử vi 12 con giáp, tính cách người tuổi Tý khá cầu toàn. Họ đưa ra yêu cầu cao cho bản thân và những người ở bên cạnh mình. Hầu hết người này tuổi Tý đều sở hữu tài năng hơn người. Họ ham học, cầu tiến và có tham vọng trong công việc.

Sang nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, người tuổi Tý nhận được thêm nhiệm vụ, dự án trong công việc. Người làm kinh doanh cũng có nhiều buổi gặp gỡ đối tác, hứa hẹn sẽ chốt được hợp đồng có giá trị. Con giáp tuổi này cần nhớ rằng tâm lý làm nghề rất quan trọng. Chỉ cần họ tin tưởng và nỗ lực trong công việc, sự nghiệp của họ sớm muộn gì cũng sẽ thành công.

Nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Vận may tưng bừng, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nồng hậu, thu hái bộn tiền - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Người tuổi Mùi rất cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc. Họ cũng sở hữu nhãn quan tinh tường nên thường đưa ra những nhận định chính xác về vấn đề mà họ gặp phải. Con giáp này có mắt quan sát và đầu óc khá nhanh nhạy.

Thời gian gần đây, con giáp này gặp không ít vận xui trong công việc. Dù đã cố gắng nhưng họ không đạt được kết quả như ý muốn. Người tuổi Mùi đừng nản lòng, sang nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, vận may sẽ quay trở lại với Mùi. Vận thế của họ sẽ tốt hơn trước còn được quý nhân phù trợ nên công việc của họ có tiến triển tốt. Không những thế, trong tuần này, con giáp tuổi Mùi còn nhận được cơ hội học tập nâng cao tay nghề. Người tuổi này nỗ lực không ngừng thì sớm muộn cũng thành công, sự nghiệp ngày càng khởi sắc.

Nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Vận may tưng bừng, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nồng hậu, thu hái bộn tiền - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tuất

Theo tử vi 12 con giáp, người tuổi Tuất thông minh, chăm chỉ và ngay thẳng. Họ cũng là con giáp chí công vô tư và không dễ dàng bỏ cuộc. Bước sang nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch, tài vận của con giáp này ngày một tăng cao. Dù là sự nghiệp hay cuộc sống của họ đều suôn sẻ.

Họ nhận được những cơ may phát tài trong công việc kinh doanh. Đối với những người làm công ăn lương, họ được cấp trên trọng dụng, tin tưởng trao cho những nhiệm vụ mới. Những người trồng trọt, chăn nuôi cũng có thêm thông tin về giống cây trồng, giống vật nuôi mới. Con giáp tuổi Tuất làm việc chăm chỉ, trách nhiệm, những nỗ lực của họ sẽ được ghi nhận.

Nửa đầu nhuận tháng 2 âm lịch: Vận may tưng bừng, 3 con giáp được quý nhân phù trợ nồng hậu, thu hái bộn tiền - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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Dưới đây là 3 con giáp may mắn nhất trong thời gian này. Hãy chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để đón nhận kẻo choáng ngợp nhé!

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