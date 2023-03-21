Bước sang cuối tháng 3/2023: Những con giáp này hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh

Tâm linh - Tử vi 21/03/2023 07:54

Nhờ cát Thần trợ giúp nên bước sang cuối tháng 3/2023 sẽ là thời cơ thích hợp nhất để gia tăng tài lộc, phúc khí cho 3 con giáp này.

Tuổi Thân

Người tuổi Thân thông minh, năng động và có chí tiến thủ. Họ sẵn sàng chịu đựng khó khăn và thực hiện mọi việc cẩn thận, chu đáo. Khi có cơ hội, họ nhanh chóng nắm bắt để đổi đời. Sang cuối tháng 3/2023, tuổi Thân hãy sẵn sàng chào đón những ngôi sao may mắn đến với mình nhé.

Không chỉ có thể phát triển sự nghiệp mà tuổi Thân còn ổn định mọi mặt, đặc biệt về vấn đề tài chính cải thiện rõ rệt. Chỉ cần nỗ lực hết mình, tuổi Thân sẽ thăng hoa rực rỡ. Về tình cảm, tuổi Thân nên quan tâm đến nửa kia hoặc người yêu của mình để tránh sứt mẻ tình cảm, gây hiểu lầm.

Bước sang cuối tháng 3/2023: Những con giáp này hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi hiền lành, thiện lương và nhân hậu. Bạn cũng là con giáp tốt bụng, tâm luôn hướng thiện. Làm nhiều điều phúc, con giáp này cũng gặp nhiều điều may, được quý nhân phù trợ. Chính vì vậy, trong công việc cũng như kinh doanh, con giáp này là bạn làm ăn uy tín, được đánh giá cao.

Tử vi cho biết, cuối tháng 3/2023, sự nghiệp của người tuổi Hợi lên như diều gặp gió. Nếu làm công ăn lương, bạn được nhận thêm công việc, lương thưởng nhờ đó mà tăng lên. Nếu làm kinh doanh, công việc của bạn xuôi thuận hơn nhiều. Doanh số tăng cao khiến con giáp này cảm thấy vô cùng phấn chấn.

Bước sang cuối tháng 3/2023: Những con giáp này hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nếu để xét con giáp phát tài vào cuối tháng 3/2023 thì không thể không nhắc đến người cầm tinh con Rắn. Con giáp tuổi Tỵ chẳng những tiền thu đầy tay mà chủ nhật tiền cũng thu đầy két, gặp nhiều may mắn.

Nhờ sự tận tụy, kiên trì và trách nhiệm trong công việc mà người tuổi Tỵ có được nguồn thu nhập rất dồi dào, ổn định. Từ thời gian này, tuổi Tỵ chắc chắn sở hữu khối tài sản khổng lồ khiến nhiều người ngưỡng mộ. Những của cải, tài lộc này sẽ đến với Tỵ một cách bất ngờ và đầy ngẫu nhiên.

Bước sang cuối tháng 3/2023: Những con giáp này hứng trọn 'cơn mưa' tài lộc, gia tăng phúc khí, may mắn chạm đỉnh - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

(*) Thông tin mang tính tham khảo, chiêm nghiệm

Giữa tháng 3 sắp đến là thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp, tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ

Giữa tháng 3 sắp đến là thời điểm ‘vàng son’ của 3 con giáp, tài lộc ồ ạt như nước, tình duyên nở rộ

Tử vi 12 con giáp cho hay, 3 con giáp may mắn dưới đây tài lộc ồ ạt như nước, tiền nong rủng rỉnh, tình duyên nở rộ vào giữa tháng 3.

Xem thêm
Từ khóa:   tử vi cuối tháng 3 tử vi ngày 20/3/2023 tu vi hang ngay tu vi 12 con giap tu vi ngay moi tử vi hôm nay

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Vì sao bản 'Thần điêu đại hiệp' của Cổ Thiên Lạc và Lý Nhược Đồng khó bị vượt qua?

Sao quốc tế 1 giờ 47 phút trước
2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

Xã hội 1 giờ 58 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Lý Hiện bất ngờ tiết lộ điều đặc biệt về Dương Mịch khi nhắc đến con gái

Sao quốc tế 2 giờ 9 phút trước
Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Lưu Văn và Tỉnh Bách Nhiên gây tranh cãi trong cộng đồng khán giả Đầu Xuân Tươi Sáng

Sao quốc tế 2 giờ 13 phút trước
Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 59 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Chúc mừng 3 con giáp ĐỎ cả tình lẫn tiền sau ngày 18/8 âm lịch, tiền vào như nước, tài khí ngút tận trời xanh, niềm vui nối tiếp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi Chủ Nhật 27/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc ảm đạm không ngờ

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Tử vi con giáp tuần mới (28/9 đến 4/10/2026), 3 con giáp hưởng lộc sâu dày, Quý Nhân nâng đỡ tiền về chật két, ung dung dung đếm tiền, khổ mấy cũng qua

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

Sau hôm nay, thứ Bảy 26/9/2026, thần Tài 'xướng tên' 3 con giáp ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc, sự nghiệp thăng tiến như 'cá chép hóa rồng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng 6h sáng mai, Chủ Nhật 27/9/2026, Thần Tài nghênh đón vận may, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, nắm chắc trong tay 'thời cơ nghìn năm có một', tiền rơi trúng đầu, ra đường gặp được quý nhân

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần Tài mở kho lương, rơi trúng mỏ vàng, dang tay đón Lộc, cuộc sống thịnh vượng

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Ngọc Hoàng soi đường, 3 con giáp kiếm 99 TỶ dễ dàng trong tháng 10 dương lịch, cơ ngơi ngày một vững chắc, được Quý Nhân giúp đỡ mọi điều

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Đúng 9h30 ngày mai, Chủ Nhật 27/9/2026, 3 con giáp được Thần tài mở kho, quý nhân mở đường, hưởng lộc trời cho, ăn tiêu mãi không hết

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể

Thần Tài trao vận may hiếm có sau ngày 26/9/2026, 3 con giáp 'đạp trúng mỏ vàng', trúng số đổi vận, sự nghiệp tăng tiến đáng nể