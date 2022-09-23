Nhìn tướng miệng đón vận mệnh: ai sỡ hữu 3 tướng miệng này gặp nhiều may mắn trong công danh và sự nghiệp, dễ trở thành người giàu có

Tâm linh - Tử vi 23/09/2022 07:13

Cuộc sống vinh hoa, cầu được ước thấy với những người sỡ hữu 3 tướng miệng này.

Miệng anh đào

Tướng miệng anh đào là có khuôn miệng như trái anh đào thì miệng tròn mà nhỏ, môi dày đầy đặn, khóe môi hướng lên trên. Đặc biệt, phần đôi môi của họ có màu hồng đỏ tươi tắn như trái anh đào, nhìn rất đẹp, cũng rất thu hút sự chú ý của mọi người.

Những người này có tài ăn nói nên họ rất dễ lấy được sự chú ý và thiện cảm của mọi người. Cũng bởi vậy mà đi đâu họ cũng được hỗ trợ, chẳng phải động tay động chân tới những gì nặng nhọc.

Đặc biệt với phụ nữ, đây là nét tướng mang nhiều phúc khí. Họ khéo léo và biết cách sắp xếp chu toàn mọi việc trong gia đình, đối nhân xử thế và cũng rất đảm đang tháo vát. Họ mang tướng vượng phu ích tử nên càng đem đến vận may cho chồng. Phần lớn họ đều kết hôn với những người có quý tướng quý mệnh, cuộc sống hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn.

Tướng miệng cánh cung

Theo nhân tướng học, khóe miệng là nơi thể hiện tài lộc của chủ nhân. Tướng miệng cánh cung là hình dạng khuôn miệng giống như cung tên hướng lên với môi cong và sắc môi hồng hào. Người có tướng miệng này, không phân biệt nam nữ, sau này đều có thể trở nên giàu có.

Họ rất có tham vọng và đặt yêu cầu cao cho chính mình. Bản mệnh này không thích cuộc sống chỉ mãi đều đều nên luôn tìm cách phát triển bản thân, không để thua kém bất kỳ ai. 

Nhìn tướng miệng đón vận mệnh: ai sỡ hữu 3 tướng miệng này gặp nhiều may mắn trong công danh và sự nghiệp, dễ trở thành người giàu có - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trong công việc, họ là người có trách nhiệm cao. Cũng vì bản tính thích tìm tòi, nghiên cứu cái mới mà những người này có thể bén duyên với đầu tư, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ hoặc bất động sản.

Đặc biệt, phụ nữ sở hữu tướng miệng này không những vượng phu ích tử mà còn tài vận dồi dào. Sau khi kết hôn, họ mang lại phúc lộc, may mắn cho chồng con. Họ cùng chồng gây dựng sự nghiệp thành công, nuôi dạy con cháu hiếu thảo, thành tài.

Tướng miệng vuông vức

Người sở hữu tướng miệng miệng vuông vức, môi đỏ mọng, đường viền môi sắc nét, môi không lộ răng khi cười là người được trời ban phúc lộc, may mắn. Người sở hữu tướng miệng này thường sở hữu sức khỏe dồi dào, ít ốm đau bệnh tật, về già sẽ sống trường thọ.

 

Dù là nam hay nữ, người có miệng vuông vức thường có vận số hanh thông, cuộc sống ổn định, suôn sẻ, ít gặp khó khăn, trắc trở. Người mang tướng miệng này có tài ăn nói, giỏi hùng biện, thuyết phục người khác.

Họ thường thành danh trong các lĩnh vực kinh doanh, chính trị. Đến trung tuổi, họ có tiềm năng thăng tiến lớn, dễ trở thành người giàu có.

Nhìn tướng miệng đón vận mệnh: ai sỡ hữu 3 tướng miệng này gặp nhiều may mắn trong công danh và sự nghiệp, dễ trở thành người giàu có - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

* Bài viết mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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