Tử vi 10 ngày tới (23/9 - 2/10/2022), 3 con giáp sướng nhất đường tiền bạc, đi đâu cũng gặp trúng lộc trời, sự nghiệp tươi sáng, tài vận thăng hoa, cuộc sống ngập trong phú quý giàu sang

Tuổi Mão được dự báo sẽ rất may mắn, mọi mặt phát triển ổn định. Từ công việc cho đến cuộc sống đều thuận lợi. Con giáp này sẽ có nhiều kinh doanh khiến tài lộc tăng vọt. Cộng thêm nỗ lực của bản thân, Mão sẽ đạt được thành tích cao ngất ngưởng. Thời gian này, tuổi Mão sẽ rất may mắn về tài lộc, không chỉ thu nhập từ công việc tăng gấp đôi mà còn thu nhập từ các khoản đầu tư khác cũng cải thiện rõ rệt.

Sửu sẽ sở hữu đường hậu vận may mắn nhất từ trước tới nay. Cụ thể mọi ước muốn có khả năng sẽ trở thành hiện thực, tài lộc hanh thông, có tiền tiết kiệm, rủng rỉnh tiền bạc. Thời gian này sẽ tăng lên do sự thúc đẩy của công việc hanh thông, sắp tới Sửu sẽ gặp được nhiều may mắn, tương lai tươi sáng bất ngờ.

Con giáp này sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống phi mã, về tài lộc, phú quý, gia đạo hưng vượng. Sẽ không mất vài năm để đạt được thành quả lớn. Thu hoạch kép trong tình duyên và sự nghiệp, quen biết và kết duyên với người mình yêu, tương lai trăm năm may mắn.

Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Con giáp tuổi Dần sẽ gặp nhiều may mắn, không gặp tai họa, tiền bạc rủng rỉnh, cuộc sống phi mã, về tài lộc, phú quý, gia đạo hưng vượng vào 10 ngày tới. Thu hoạch kép trong tình duyên và sự nghiệp, quen biết và kết duyên với người mình yêu, tương lai trăm năm may mắn.

Người tuổi Dần trong 10 ngày tới vận mệnh thăng hoa, tiền tài dư dả. Được Thần Tài chiếu cố, con giáp làm đâu thắng đó, thu được lợi nhuận to lớn không ngờ. Nhìn chung, thời mệnh sắp tới của Dần không có gì đáng ngại.

Con giáp Dần sẽ tiếp tục gặp nhiều may mắn, có thể đạt được mục tiêu, thăng tiến nhanh chóng, sự nghiệp sẽ lên dốc, sau này hưởng phúc sẽ mở ra cơ hội may mắn, nhất định sẽ thành công trong cuộc sống, và tài lộc sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.

Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.