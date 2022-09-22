3 con giáp nào được 'Ông Tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt 100 tỷ vào 2 ngày cuối tuần (24, 25/9/2022)

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 14:34

3 con giáp giàu sang như hổ mọc thêm cánh, tài lộc đỏ chót, phú quý tìm đến tận cửa.

Tuổi Tý

Tử vi 2 ngày cuối tuần nói rằng, con đường tài lộc của tuổi Tý sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở. Dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt, phù hợp với công sức đã bỏ ra.

Tý sẽ có thời gian cuối tuần mới phơi phới hân hoan, làm ăn thuận tiện. Chẳng những được thần tài chiếu cố, Tý còn được cấp trên cất nhắc, thăng chức tăng lương ầm ầm. Con giáp phong phú này còn có cơ may trúng số độc đắc, ngủ một đêm thức dậy đã có tiền tỷ trong tay, muốn khổ cũng không được.

Vận kim tiền trong thời gian này của người tuổi Tý vô cùng sáng sủa, có rất nhiều cơ hội may mắn. Không chỉ thuận lợi trong kiếm tiền, người tuổi Tý còn rất giỏi trong việc giữ và tích lũy tiền bạc. Đây chính là khoảng thời gian tiền sinh ra tiền, giàu có bất chấp của con giáp này.

3 con giáp nào được 'Ông Tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt 100 tỷ vào 2 ngày cuối tuần (24, 25/9/2022) - Ảnh 1
Con đường tài lộc của tuổi Tý sẽ cực kỳ hanh thông và rộng mở, dù làm ở lĩnh vực gì, con giáp này cũng có thể gặt hái thành quả tốt - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mão

Theo tử vi 12 con giáp, thời gian 2 ngày cuối tuần sẽ là giai đoạn chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Mão. Họ sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Người tuổi Mão nhanh gọn, khôn ngoan và biết cách tận dụng thời cơ để vươn lên nên sớm gặt hái thành công xuất sắc trong đời sống. Chỉ cần chớp lấy vận may trời cho Mão ắt giàu sang an nhàn, tiền nhiều vô kể. Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trước đây không mấy như ý nhưng hiện tại và sắp tới sẽ giúp Mão vươn lên đổi đời, giàu sang phát lộc.

Người tuổi Mão sẽ dần cảm thấy cuộc sống cũng như sự nghiệp chuyển sang hướng mới. Thần Tài chiếu cố, tài lộc hanh thông vô cùng, mọi việc tiến hành đều được sự giúp đỡ từ quý nhân nên “làm đâu thắng đó”. 

3 con giáp nào được 'Ông Tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt 100 tỷ vào 2 ngày cuối tuần (24, 25/9/2022) - Ảnh 2
Sau cơn bĩ cực đến hồi thái lai, trước đây không mấy như ý nhưng hiện tại và sắp tới sẽ giúp Mão vươn lên đổi đời, giàu sang phát lộc - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn

Tử vi 2 ngày cuối tuần cho biết, người tuổi Thìn sẽ được hưởng năng lượng phong thủy rất tích cực nên mọi chuyện trong cuộc sống nhất là về đường công danh vô cùng hanh thông, tiền bạc không hao hụt như thời gian trước mà chỉ có nhiều hơn chứ chẳng thể bớt đi.

Thìn chí thú làm ăn, biết cách đối nhân xử thế và chăm làm điều thiện nên đi đến đâu cũng được yêu quý, nâng đỡ. Càng tích được nhiều công đức Thìn càng uống no lộc trời, tình tiền viên mãn. Cuối tuần tiền ùa vào két, của nả vây quanh nên Thìn không chỉ có tiền tỷ trong ngân hàng nhà nước mà còn một bước thành triệu phú, giàu nứt đố đổ vách.

Vận thế của người tuổi Thìn có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống. Bên cạnh đó, với vận khí hưng phá trong thời gian cuối tuần, người tuổi Thìn cũng sẽ xuất hiện những may mắn bất ngờ về tiền bạc, xác suất trúng số là rất cao.

3 con giáp nào được 'Ông Tổ xổ số' gọi tên trúng giải đặc biệt 100 tỷ vào 2 ngày cuối tuần (24, 25/9/2022) - Ảnh 3
Vận thế của người tuổi Thìn có nhiều thay đổi, hóa giải được vận đen, giải quyết được rất nhiều tồn đọng, khúc mắc trong công việc, cuộc sống - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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