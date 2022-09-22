SỐ ĐỎ, PHÁT TÀI trong 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9/2022), 3 con giáp 'lọt top' đại gia nhờ trúng số độc đắc liên tiếp, tiền tỷ ùn ùn tự đến, tiêu xài thả ga, sắm 3 lầu 4 bánh, an vui hưởng thụ

Tâm linh - Tử vi 22/09/2022 06:45

3 con giáp lộc trời ập vào nhà, giàu nhanh hơn trúng số, quơ tay là có tiền, nhà xe chờ sẵn.

Tuổi Dậu

Đây là con giáp thật thà, khiêm tốn và chăm chỉ có tiếng. Họ làm việc không biết mệt, chỉ cần đã đặt ra mục tiêu sẽ dùng toàn tâm toàn ý để đạt được những gì mình muốn. Vậy nên, một khi Dậu đã muốn làm giàu thì chẳng ai có thể ngáng chân họ. 3 ngày cuối tuần này, vận may từ trên trời ập xuống sẽ giúp Dậu một bước lên tiên, ngủ một đêm thức giấc đã là đại gia tiền tỷ. 

Con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn. Gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát nên càng về cuối năm, người tuổi Dậu càng tha hồ gánh tiền về nhà, đếm sái tay cũng không xuể.

Vận số của Dậu sẽ đỏ rực như son. Dù không có quá nhiều tham vọng nhưng mỗi bước chân Dậu đi đều mang lại tiền tài, phú quý cho họ. Cơ hội phát triển sự nghiệp, làm giàu nhanh chóng sẽ ập xuống đời Dậu tới tấp. Từ đây, Dậu sẽ vĩnh biệt kiếp nghèo, tự làm đại gia bạc tỷ.

SỐ ĐỎ, PHÁT TÀI trong 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9/2022), 3 con giáp 'lọt top' đại gia nhờ trúng số độc đắc liên tiếp, tiền tỷ ùn ùn tự đến, tiêu xài thả ga, sắm 3 lầu 4 bánh, an vui hưởng thụ - Ảnh 1
Con giáp giàu có này sẽ có vô số cơ hội phát tài, hưởng vượng khí từ gia môn, gặp dữ hóa lành, biến hung thành cát - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Phú quý, sang giàu đã song hành cùng Hợi từ khi họ mới chào đời. Thế nên, cuộc đời Hợi luôn suôn sẻ, làm gì cũng dễ dàng gặt hái thành công vang dội. Được Thần Tài chiếu cố, cộng thêm quý nhân nâng đỡ nên Hợi muốn nghèo cũng không được, tiền cứ chất chật ví. 3 ngày tới, Hợi sẽ có vận cực may, chỉ cần biết cách tận dụng họ sẽ khiến khối tài sản mình đang sở hữu tăng thêm gấp nhiều lần.

Tài lộc của con giáp này sẽ cực vượng, tin vui liên tục gõ cửa. Người tuổi này cần nắm bắt những cơ hội hiếm có này để giữ lộc Thần Tài trong tay nhằm có cái tết dư dả, ấm no, tránh tiêu xài phung phí. Thời gian này Hợi có phúc có phần, vận thế khởi sắc, thu nhập tăng lên không ngừng.

Con giáp giàu có này sẽ có vận may bùng nổ, tài lộc nhân đôi, phú quý sang giàu tìm đến tận cửa. Hãy cứ dám nghĩ dám làm, không ngừng cố gắng thì Hợi ắt trở thành đại gia, lắm của nhiều tiền trong thời gian tới.

SỐ ĐỎ, PHÁT TÀI trong 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9/2022), 3 con giáp 'lọt top' đại gia nhờ trúng số độc đắc liên tiếp, tiền tỷ ùn ùn tự đến, tiêu xài thả ga, sắm 3 lầu 4 bánh, an vui hưởng thụ - Ảnh 2
Được Thần Tài chiếu cố, cộng thêm quý nhân nâng đỡ nên Hợi muốn nghèo cũng không được, tiền cứ chất chật ví - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Nhờ xuất thân cao quý, thông minh lại thiện lương nên Sửu có được rất nhiều phúc phần. Họ không thèm đôi co, tranh giành với ai, càng không dùng mưu bẩn kế xấu để hãm hại người khác. Cứ đường đường chính chính mà kiếm tiền, bỏ ngoài tai những thị phi để leo lên bục thành công mới là con người của Sửu.

Tử vi tuần 3 ngày tới cho biết, người tuổi Sửu nhận được nhiều sự may mắn hơn các con giáp khác. Người tuổi Sửu sẽ được Thần tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị. Tuổi Sửu sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn.

Thời gian này, tuổi Sửu sẽ bước lên bục vinh quanh, công thành danh toại. Số trời đã định, chỉ cần nắm chắc vận may Sửu sẽ giàu nhanh hơn cả trúng số, đổi đời trong chớp mắt. Thần tài đeo bám không buông nên Sửu cứ bước chân phải là lộc lá theo chân, bước chân trái tiền lại chui vào túi, chỉ việc nằm duỗi mà ăn, sung sướng như tiên.

SỐ ĐỎ, PHÁT TÀI trong 3 ngày cuối tuần (23, 24, 25/9/2022), 3 con giáp 'lọt top' đại gia nhờ trúng số độc đắc liên tiếp, tiền tỷ ùn ùn tự đến, tiêu xài thả ga, sắm 3 lầu 4 bánh, an vui hưởng thụ - Ảnh 3
Người tuổi Sửu sẽ được Thần tài sẽ gõ cửa và đem đến nhiều điều bất ngờ, thú vị, yuổi Sửu sẽ nhận được một cơ hội kiếm tiền cực lớn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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