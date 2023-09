Tuổi Tý

Tý là con giáp sinh ra đã mang mệnh phú quý, sung sướng an nhàn từ trong trứng nước. Thế nhưng, thay vì ỷ lại vào gia đình Tý lại vô cùng tự lập, khát khao chinh phục đỉnh cao danh vọng. Họ chăm chỉ, khôn ngoan lại có bản lĩnh nên ngay từ thuở độc thân đã có bạc tỷ trong tay, công danh xán lạn.

Vào 3 ngày cuối tuần sắp tới là thời điểm may mắn của người tuổi Tý. Con giáp này có những điểm sáng rõ rệt, vì vậy mà thu nhập cũng tăng tiến thấy rõ. Vận may bùng nổ, tài lộc hanh thông, may mắn rực rỡ như cầu vồng. Bên cạnh đó Tý còn được Thần Tài gõ cửa đem lộc vào tận nhà.