Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang, bỗng chốc thăng hoa tài lộc ngập nhà, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 15:21

3 con giáp lộc khí thăng hoa, sự nghiệp bứt phá không ngờ, tài chính leo thang, thăng quan tiến chức.

Tuổi Hợi

Hợi là người có số mệnh tự chủ bản thân, dựa vào bản lĩnh của mình mà tạo dựng cuộc sống sung túc khiến ai cũng ngưỡng mộ. Người tuổi Hợi luôn biết nắm bắt mọi cơ hội để làm giàu cho mình nhờ vào bản lĩnh kiên cường. Tử vi sau ngày mai (22/9) cho biết, tuổi Hợi được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý. 

Tuổi Hợi trong thời điểm này được dự báo gặp nhiều hỷ sự, công việc sẽ ngày càng tốt hơn. Vận trình tài lộc của tuổi Hợi sẽ thăng hoa rực rỡ, kiếm được nhiều tiền của có thể thực hiện những dự định trước đây chưa làm được.

Càng về cuối tháng thì người tuổi Hợi càng được nhận nhiều vận may, tin vui. Chỉ cần thấy cơ hội thì phải nắm bắt nhanh, vốn lãi đổ dồn về túi họ “siêu tốc” tức thì. Nhờ trí thông minh, tuổi Hợi sẽ có nhiều mối quan hệ tốt, từ đó tìm được sự trợ giúp, quý nhân. Đặc biệt, thời gian này, con giáp may mắn này sẽ hút cạn lộc trời, quơ tay là có tiền khiến ai cũng hờn ghen.

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang, bỗng chốc thăng hoa tài lộc ngập nhà, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 1
 Tử vi sau ngày mai (22/9) cho biết, tuổi Hợi được bề trên nuông chiều, thần tài ưu ái nên công danh, sự nghiệp hay tình duyên đều viên mãn như ý - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Sau ngày mai (22/9), người tuổi Thân sẽ sự nghiệp lên hương, tiền tài ấn tượng, vận trình thăng hoa. Thân làm đâu thắng đó, tiền về đều đều, chẳng mấy chốc con giáp này sẽ tích lũy được một khối tài sản lớn. Con giáp này cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế, biến nghèo thành giàu có, cuộc sống nhờ vậy mà viên mãn hạnh phúc ít ai sánh bằng.

Con giáp này sẽ được quý nhân đưa đường dẫn lối, chuyện công việc sẽ được hanh thông, suôn sẻ. Vận may tuổi Thân sẽ lội ngược dòng, từ sự nghiệp, nhân duyên đến tài vận đều có cải thiện đáng kể. 

Túi tiền của tuổi Thân trong thời điểm này cứ rủng rỉnh cả ngày, sự nghiệp thì leo thang. Tuổi Thân là con giáp vượt mọi gian nan, gặt hái thành tựu, chỉ cần họ tập trung vào điểm mạnh, không ngừng nắm bắt cơ hội thì vận thế sẽ khởi sắc trong thời gian tới.

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang, bỗng chốc thăng hoa tài lộc ngập nhà, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 2
Con giáp này cũng đón nhận nhiều cơ hội đổi đời và nắm trong tay khả năng xoay chuyển tình thế, biến nghèo thành giàu có - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Sau ngày mai (22/9), tuổi Dậu sẽ được giải quyết triệt để. Thần Tài soi chiếu, tuổi Dậu không những gặp may mắn hơn mà còn được quý nhân trợ mệnh, mở ra những hướng đi mới. Người cầu phúc có phúc, người cầu của ắt có của, nhìn chung đây là con giáp sẽ gặt hái tài lộc trong khoảng thời gian tới. 

Nhờ được Thần Tài phù trợ, tiền bạc của tuổi Dậu nhiều vô kể. Con giáp này sẽ có của ăn của để khiến nhiều người ngưỡng mộ. Với tài lộc dồi dào, tuổi Dậu sẽ có cơ hội tận hưởng cuộc sống vui vẻ, bình yên bên người thân. Mọi kế hoạch cho tương lai đều diễn ra thuận lợi.

Tuổi Dậu bội thu trong tài chính, làm ăn thuận lợi. Chỉ cần họ khéo léo chi tiêu, chắc chắn tài lộc sẽ dư dôi, làm ăn chỉ có lời chứ không lỗ. Những thành tựu trong thời gian này cho đến cuối năm của tuổi Dậu cũng sẽ mang đến vận may tài vận cho gia đình.

Sau ngày mai (22/9), 3 con giáp làm ăn phát đạt, sự nghiệp leo thang, bỗng chốc thăng hoa tài lộc ngập nhà, hưởng đủ vinh hoa, giàu sang phú quý - Ảnh 3
Nhờ được Thần Tài phù trợ, tiền bạc của tuổi Dậu nhiều vô kể, con giáp này sẽ có của ăn của để khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Từ khóa:   tâm linh tử vi tử vi 3 con giáp may mắn tử vi 12 con giáp tử vi ngày mai tử vi thứ năm tử vi ngày 22/9

TIN MỚI NHẤT

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư vào sáng sớm, cư dân hoảng hốt thoát hiểm xuống khu vực an toàn

Đời sống 54 phút trước
Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

TP.HCM: Mưa to, gió giật, cổng chào cao 5m đổ sập xuống đường

Đời sống 1 giờ 22 phút trước
Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 2/10/2026: Giảm 800 nghìn đồng/lượng nhưng vẫn cao hơn thế giới gần 13 triệu đồng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 30 phút trước
Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Mừng 3 con giáp hưởng trọn bộ Tam Hỷ, Thần Tài giá đáo, Quý Nhân lâm môn, tình duyên đỏ thắm trong 22 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp 'ngửa đầu đón quý nhân, cúi đầu hốt tài lộc', giàu sang bất chấp, tình duyên viên mãn

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 2/10/2026, 3 con giáp tiền bạc từ khắp nơi liên tiếp chảy vào túi thu nhập tăng lên gấp 3, gấp 4, mọi điều hanh thông

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (2/10/2026), 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Vĩnh Long: Người phụ nữ bán cá bất ngờ trúng số hơn 6 tỷ đồng, nhận tiền mặt

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 2/9/2026, 3 con giáp Thần Tài bắt tay Quý Nhân, tài chính rực rỡ, tiền bạc gia tăng theo cấp số nhân

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Phúc Lộc trời ban, 3 con giáp bất ngờ phú quý, MƯA TÀI LỘC ập xuống đầu trong 15 ngày tới

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (3/10-4/10/2026), 3 con giáp đếm tiền mỏi tay, sự nghiệp bứt phá, không hóa rồng thì cũng hóa phượng

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Hờn đỏ mắt với 3 con giáp Thăng Tiến ầm ầm, Tài Lộc bùng nổ, vàng đeo mỏi cổ, tiền đẻ ra tiền trong 33 ngày tới

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Thiên Tài chiếu cố sau ngày 2/10/2026, 3 con giáp tạm biệt vận xui, đón tài lộc rực rỡ, cuộc sống lên hương, tin vui liên tục

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

Song hỷ lâm môn, 3 con giáp này ắt giàu sang chạm đỉnh, cuộc sống hưng thịnh, túi tiền rủng rỉnh, tình duyên tuyệt vời trong tháng 10 dương lịch

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026

3 con giáp đại phúc đại quý, tiền bạc lẫn tài lộc tràn ào ào vào nhà, gặp xui xẻo hóa bình an sau ngày 2/10/2026