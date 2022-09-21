Đúng 11 ngày tới (22/9 - 2/10/2022), 3 con giáp hoàn thành 'giấc mơ tỷ phú', tiền bạc và quyền lực một tay ôm trọn, sống đời giàu sang phú quý, muốn khổ cũng không được

Tâm linh - Tử vi 21/09/2022 15:54

Tử vi chỉ rõ, đúng 11 ngày tới, 3 con giáp gặp nhiều may mắn, ôm trọn bạc vàng, chạm đỉnh thành công, trở nên giàu sang phú quý.

Tuổi Ngọ

Đúng 11 ngày sắp tới (22/9 - 2/10), Ngọ sẽ may mắn ngút trời, chỉ cần quơ tay là có tiền. Mọi khoản lợi nhuận sinh sôi nảy nở một cách không ngờ. Cuộc đời cứ thể thăng hoa rực rỡ. Tuổi Ngọ sẽ có những bước tiến không ai ngăn cản được.

Con giáp may mắn được Cát Tinh hộ mệnh, tài lộc bủa vây, sự nghiệp thăng hoa. Căn cứ theo tử vi, thời gian tới tuổi Ngọ làm đâu tháng đó, kinh doanh dễ dàng, tiền kiếm cũng nhiều hơn. Sự may mắn đến với tuổi Ngọ sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến tận tay Ngọ mà chẳng phải tốn công bỏ sức.

Vào thời gian này, Ngọ có thể sẽ gặp được một người đặc biệt, đưa đường chỉ lối cho bạn đến với những bước tiến mới trong tương lai. Nếu biết cố gắng không ngừng, Ngọ sẽ nhanh chóng phất lên như diều gặp gió, có được cuộc sống giàu sang dư dả.

Đúng 11 ngày tới (22/9 - 2/10/2022), 3 con giáp hoàn thành 'giấc mơ tỷ phú', tiền bạc và quyền lực một tay ôm trọn, sống đời giàu sang phú quý, muốn khổ cũng không được - Ảnh 1
 Sự may mắn đến với tuổi Ngọ sẽ giúp con giáp này đạt nhiều thành tựu trong sự nghiệp, công việc phất lên như diều gặp gió, những khoản lời kếch xù ùn ùn kéo đến - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Mùi

Đúng 11 ngày tới (22/9 - 2/10), tuổi Mùi sẽ luôn toát ra nguồn năng lượng vô cùng tích cực và tràn đầy sức sống. Thời gian này, mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm. Chính vì vậy, tuổi Mùi đừng để vụt mất cơ hội ngàn năm có một, kịp thời nắm bắt thời cơ, con giáp này có nhiều cơ hội làm giàu hơn gấp nhiều lần.

Đây cũng là con giáp may mắn được lộc tài vận, vạn sự hanh thông. Với bản chất dám nghĩ dám làm, thời cơ này là “đòn bẩy” chắp thêm cánh để họ thực hiện những mục đích lớn của đời mình. Con giáp Mùi lập tức phất lên, gặt hái được nhiều thành công vang dội.

Những mối làm ăn trước đó của Mùi sẽ “hồi sinh” đầy ngoạn mục, mang đến cho bản mệnh lợi nhuận khổng lồ. Con giáp chỉ cần ngồi chơi xơi nước thì tiền cũng tự khắc chảy vào túi. Nhìn chung, vận trình đang lên, số mệnh con giáp hanh thông, suôn sẻ. Chính vì vậy, họ dễ dàng đạt được thành công trong cuộc sống. 

Đúng 11 ngày tới (22/9 - 2/10/2022), 3 con giáp hoàn thành 'giấc mơ tỷ phú', tiền bạc và quyền lực một tay ôm trọn, sống đời giàu sang phú quý, muốn khổ cũng không được - Ảnh 2
Thời gian này, mọi sự đều hanh thông, công việc đến khá dễ dàng, chỉ cần bỏ chút công sức là có thể thu về một khoản hời đậm - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Nhờ được giúp đỡ nên đúng 11 ngày tới (22/9 - 2/10), Tỵ có nhiều vận may trong cuộc sống. Đặc biệt vận may sẽ nhiều hơn giúp họ trở nên giàu có. Người cầm tinh con Rắn vì vậy phú quý, được Thần Tài chăm sóc. Tỵ sớm nhận được thành tựu, đặc biệt thu nhập dồi dào. Con giáp này được tận hưởng cuộc sống an nhàn trong sự đầm ấm, giàu có và hạnh phúc.

Sắp tới có Tài Bạch chủ tài tinh hương trợ giúp, đẩy lùi xui xẻo để dành chỗ đón tài lộc, cát khí. Nếu biết nắm bắt thời cơ thì vấn đề tài chính trong thời gian tới đối với con giáp Tỵ vô cùng thuận lợi. Không cần lo đến tiền bạc vì cứ hết tiền lại có chỗ để kiếm tiền, vận may nhiều không kể xiết.

Người tuổi Tỵ sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng. Được Thần Tài chỉ điểm, con giáp liên tục gặp may, làm đâu thắng đó, tiền bạc đủ đầy. 

Đúng 11 ngày tới (22/9 - 2/10/2022), 3 con giáp hoàn thành 'giấc mơ tỷ phú', tiền bạc và quyền lực một tay ôm trọn, sống đời giàu sang phú quý, muốn khổ cũng không được - Ảnh 3
Người tuổi Tỵ sẽ có sự chuyển mình ngoạn mục, cả tiền tài và sự nghiệp đều thăng tiến không ngừng, được Thần Tài chỉ điểm, con giáp liên tục gặp may - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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