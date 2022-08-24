Người thuộc 2 tuổi này nên cẩn thận từ ngày 24,25,26/8 để tránh dính vào thị phi khiến cho tiền bạc lao dốc, đánh mất công danh sự nghiệp cả đời vun đắp

Tâm linh - Tử vi 24/08/2022 10:32

Tiền bạc, công danh không phải một sớm một chiều mà có thể gây dựng, cho nên 2 con giáp sau phải tuyệt đối cẩn thận từ ngày 24 đến 26/8, nếu không bao công sức gây dựng cơ đồ đều lao dốc trong nay mai.

1. Tuổi Ngọ

Theo tử vi phương Đông, tuổi Ngọ lập nên cơ nghiệp không dễ, trên đường gây dựng công danh có thể vấp phải nhiều trở lực. Tuy nhiên một khi vượt qua những khó khăn ban đầu thì mọi chuyện dần dần suôn sẻ và cuối cùng nắm trong tay một khối tài sản lớn

Hiện tại những người dưới 40 tuổi của tuổi Ngọ, bản mệnh còn nằm trong số những con giáp dễ bị tiểu nhân nhòm ngó, tìm cách hãm hại. Cho nên công việc thời gian gần đây căng thẳng khiến tạo ra áp lực lớn cộng thêm sức ép từ phía kẻ tiểu nhân càng làm cho tình hình thêm phần khốn đốn.

Tuổi Ngọ thông minh nhanh nhẹn, kẻ tiểu nhân lại coi đó là điều khó chịu, muốn ganh đua. Chúng dựa vào những sai sót nhỏ nhặt của tuổi Ngọ để phóng đại, thêu dệt thêm tạo thị phi.

Người thuộc 2 tuổi này nên cẩn thận từ ngày 24,25,26/8 để tránh dính vào thị phi khiến cho tiền bạc lao dốc, đánh mất công danh sự nghiệp cả đời vun đắp - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Bản mệnh nên tập trung làm tốt việc của mình, chớ nên tùy hứng mà lo chuyện bao đồng, cuối cùng tai họa ập tới mà chẳng có cách nào để lật ngược ván cờ, lợi bất cập hại.

Bản mệnh nên chú ý lời ăn tiếng nói, tránh để kẻ tiểu nhân thêu dệt nên chuyện thị phi mà phá hoại công sức mình gây dựng biết bao lâu nay. Đừng vì những chuyện nhỏ nhặt mà tự đẩy mình vào ngõ cụt.

2. Tuổi Tuất

Trong thời điểm những ngày cuối tháng 8, tuổi Tuất bị căng thẳng và áp lực bởi nhiều công việc sắp đến hạn phải hoàn thành, đặt biệt là số lượng KPI đang chất thành núi do bị dồn từ nhiều tháng trước. Bản thân con giáp này lại không phải người giỏi ăn nói nên dễ bị kẻ gian chơi xấu.

Vào những ngày cuối tháng 8, người tuổi Tuất khó đạt được những điều mình muốn nếu không bình tĩnh, cứng rắn trước mọi biến cố. Công việc áp lực, kẻ tiểu nhân lại luôn tìm cách để hạ bệ.

Người thuộc 2 tuổi này nên cẩn thận từ ngày 24,25,26/8 để tránh dính vào thị phi khiến cho tiền bạc lao dốc, đánh mất công danh sự nghiệp cả đời vun đắp - Ảnh 2

Ảnh minh họa

Bản mệnh có nhiều dự định muốn thực hiện trong tháng 9 sắp tới. Tuy nhiên những kế hoạch đó lại khó lòng thực hiện khiến cho  bản mệnh dễ cảm thấy chán nản muốn bỏ cuộc khi tiểu nhân quấy phá, quý nhân lại xa rời.

Tuy nhiên tuổi Tuất hãy nhớ rằng, càng sợ hãi, càng giấu mình đi không dám đấu tranh thì càng kẻ tiểu nhân sẽ càng đắc ý, lộng hành, cậy quyền cậy thế mà làm ra những chuyện xấu. Do đó tuổi Tuất cần phải có dũng cảm đương đầu với khó khăn, đừng e ngại trước những chiêu trò xấu sau lưng mình.

 *Bài viết chỉ có tính chất tham khảo và chiêm nghiệm

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